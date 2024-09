16:32 Шойгу отвергает идею диалогов с Украиной

16:04: Бывшие заключенные - ныне солдаты: рассказы с фронта

Сергей Шойгу, секретарь Совета безопасности России, отвергает идею мирных переговоров без вывода украинских войск с территории России. Он заявил: "Пока они не уберутся с нашей территории, мы не будем вести с ними переговоры", имея в виду украинские войска. С середины августа в российском регионе Курск идет украинская наступательная операция, что стало первым случаем проникновения украинских наземных войск на российскую территорию с начала войны. Эта операция является частью оборонительной битвы Украины против российского вторжения, длящееся более двух с половиной лет. Шойгу считает проникновение в Курск попыткой вынудить Россию к переговорам на украинских условиях и выводу российских войск из Донбасса.

15:44: Кремль: Российские войска планируют выдворить украинские силы из приграничного региона Курска

По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, российская армия имеет планы по изгнанию украинских войск из российского региона Курск. Агентство ТАСС цитирует Пескова, как сказавшего, что хотя военные имеют необходимые планы, они не подлежат публичному разглашению. Украинские солдаты начали крупное наступление на Курск 6 августа, захватив значительные части региона.

15:13: Литва продлевает меры безопасности на границе

Литва решила продлить меры укрепления границы с соседней Белоруссией до конца года из-за вопросов безопасности. Причиной продления временного ограничения, которое было действующим до сентября, стали продолжающиеся попытки нелегального пересечения границы. Продление этого ограничения учитывает риски, связанные с продолжающимся конфликтом России с Украиной, поддерживаемым авторитарным белорусским руководством. Расширенное регулирование предоставляет усиленные полномочия пограничным службам в шести ключевых восточных районах Литвы.

14:47: Украина наращивает производство оружия

Украина существенно увеличила производство оружия в этом году, как сообщается в правительственных объявлениях. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил: "За первые восемь месяцев 2024 года мы удвоили производство оружия по сравнению с 2023 годом". Украина планирует произвести более миллиона дронов к концу года. "Мы движемся вперед. Производство дронов растет", - подтвердил Шмыгаль.

14:23: Военный эксперт хвалит канцлера Scholz за "умный ход"

Канцлер Scholz предлагает мирные переговоры с Россией. Эта инициатива вызывает значительную критику со стороны некоторых политических кругов. Однако военный эксперт Ральф Тьеле поддерживает инициативу Scholz и призывает к скорейшим действиям. После наступления на Курск Украина находится на грани прорыва своих оборонительных линий.

13:52: Институт мировой экономики в Киле предупреждает об "недостаточном" финансировании обороны

Исследователи из Института мировой экономики в Киле заявляют, что учитывая угрозу, исходящую от России, военные расходы Германии являются недостаточными. Несмотря на риторику "поворотного момента", разрыв между военными возможностями Германии и России продолжает расти, согласно институту. Исследователи призывают к постоянному оборонному бюджету не менее 100 миллиардов евро. "Россия превращается в все более серьезную угрозу безопасности для НАТО. В то время как мы медленно наращиваем необходимые сдерживающие меры, армия России продолжает укрепляться", - объясняет автор исследования Гунтрам Вольф. В настоящее время немецкое правительство с трудом справляется с заменой оружия, отправленного в Украину. Запасы систем ПВО и артиллерийских гаубиц даже существенно истощены.

12:25: Раскол между Путиным и Лавровым

Украина неоднократно просила ЕС и США разрешить использование оружия на территории России. Недавно Нидерланды предоставили разрешение, в том числе на боевые самолеты.

12:59: Россия заявляет о захвате четырех дополнительных городов в Донецке

Российская армия заявляет о контроле над четырьмя дополнительными городами в восточноукраинской области Донецк. Южная группа сил якобы взяла под контроль Красногоровку и Григоровку, Восточная группа захватила Водяное, а Центральная группа - Глизнывку, согласно сообщению Министерства обороны России. Эти утверждения не могут быть независимо подтверждены. Украинские военные наблюдатели классифицируют три из затронутых городов (кроме Григоровки) как находящиеся под вражеским контролем. Украина испытывает сильное давление на восточном фронте.

11:50: Время Киева: Россия усиливает использование химического оружия

Украинские власти предупреждают о растущем использовании Россией химического оружия на территории Украины. Вооруженные силы Украины сообщили через Facebook, что российские солдаты использовали боеприпасы, содержащие опасные химические вещества и химические warfare agents, 447 раз только в августе и 4035 раз с 15 февраля 2023 года по 24 августа 2024 года. Вооруженные силы Украины также отмечают, что российские войска импортируют боеприпасы, содержащие запрещенные химические warfare agents, и применяют неопознанные химические соединения. Они также добавляют: "Россия тем самым бесстыдно нарушает правила ведения войны и демонстрирует пренебрежение к положениям и обязательствам Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и об его уничтожении".

11:19 Киев: Разрешение на Удар по Арсеналу России ПолученоГлава офиса президента Украины подчеркивает просьбу своей страны к западным союзникам разрешить удары по российским целям, расположенным на территории России. Андрей Ермак заявляет, что возможность атаковать российские ракетные склады является необходимой. "Защищенные действия не являются эскалацией", - сообщает Ермак через Telegram. Западные страны колеблются в отношении разрешения Украине использовать поставленное оружие на российской территории из-за опасений своего возможного вовлечения в конфликт.

10:53 Украина: Дроны и Ракеты России Приводят к Травмам и УщербуВ результате ночных атак России с использованием дронов и ракет в Украине пострадали как минимум три человека, повреждены здания и произошли пожары, сообщают местные власти. ВВС Украины сообщают через Telegram, что ПВО сбила 38 из 46 российских дронов в 13 разных регионах. Россия также использовала две ракеты в своей атаке, что привело к повреждениям электростанций в восьми украинских регионах, сообщает министерство энергетики в Киеве, что привело к перебоям в высоковольтных линиях и трансформаторных станциях.

10:27 Конец Статуса Идеала: Жена-Омбудсмен по Правам Ребенка Выходит Замуж за ОлигархаМария Львова-Белова, уполномоченный по правам ребенка в России, ранее олицетворявшая традиционную российскую женщину, похоже, отошла от своих консервативных убеждений. Женат на православном священнике с 2003 года, они говорили в пропагандистских СМИ о поддержке консервативных ценностей, христианской веры и опыте воспитания многочисленных детей. Ее также обвинили Международный уголовный суд в 2023 году вместе с Владимиром Путиным в незаконной депортации детей из Украины. Кажется, ее преданность традициям и мужу-священнику ослабла, так как она вышла замуж за олигарха Константина Малофеева в выходные дни, с которым у нее была романтическая связь. Их отношения остаются ортодоксальными, так как Малофеев является основателем кремлевского телевидения "Царьград ТВ" и сторонником монархии и российской войны.

09:59 Россия: Подтверждено, что Украинские Дроны Убили Двух ЧеловекЖенщина погибла в результате украинской атаки дронов на Москву, сообщает губернатор региона. Визуально зафиксированы взрывы в жилых районах. Российские источники также сообщают о перехвате 144 дронов.

09:32 Россия: Начинаются Морские Манипуляции с Более 400 КораблейРоссийский флот начинает стратегические учения "Океан-2024" в различных водоемах по всей стране. В учениях примут участие более 400 военных кораблей, в том числе подводные лодки, и более 90 000 военнослужащих из различных морских подразделений, сообщает министерство обороны в Москве. Учения пройдут в Тихом и Северном Ледовитом океанах, Балтийском и Каспийском морях, а также в Средиземном море, где Россия имеет позицию в сирийском портовом городе Тартус.

09:10 Россия: Два Человека Погибли в Пожара на Нефтепроводе в ОренбургеПожар на нефтепроводе в российском регионе Оренбург привел к гибели двух человек, сообщает агентство ТАСС. Расследование причин пожара находится в процессе, но точное время его начала неизвестно. Ранее в некоторых российских Telegram-каналах появлялись неподтвержденные сообщения об этом инциденте.

08:14 Аэропорты Москвы: Возобновляются ОперацииВозобновлены полеты в аэропортах Москвы Домодедово, Шереметьево и Внуково, сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) через Telegram. Полеты были приостановлены в результате украинских атак дронов в Московской области.

07:43 Шольц Устанавливает Условия для Участия России в Конференции по МируКанцлер Германии Олаф Шольц связывает возможное участие России в потенциальной конференции по Украине с определенными условиями. Выступая на мероприятии СДПГ в понедельник вечером, он подчеркнул необходимость изучения вариантов прекращения конфликта наряду с военной поддержкой Украины против агрессора, России. Он поддерживает проведение другой конференции по миру с участием России, но отмечает, что это невозможно, если президент России продолжит свои атаки. "Ясность, твердость и характер необходимы в этой ситуации для обеспечения мира и безопасности в Европе", - подчеркнул Шольц.

07:18: Премьер-министр Словакии Фицо Обвиняет Украинскую Армию в Фашизме - Киев ВстречаетУкраинские власти озадачены заявлениями премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который предложил избавиться от "фашизма" в украинской армии. В заявлении министерство иностранных дел Украины заявило: "Украинские войска защищают своих семей, дома и землю, а также Европу и свободный мир от российских захватчиков, отмеченных буквой 'Z' - символом современной России, эстетики фашизма". Министерство также отметило, что украинцы понесли значительные потери в борьбе против фашизма в 20 веке. Обвинения Фицо в "фашизме" совпадают с российской пропагандой, которая часто изображает украинское руководство как нацистов. Однако праворадикальные партии получили лишь 2,4% голосов на выборах в Украине в 2019 году. В то же время историк Тимоти Сайнэр видит фашистские тенденции в системе Путина.

06:56: Изменено: Отчет о жертвах в Москве после удара украинского БПЛА В результате удара украинского БПЛА в Москве погибла одна женщина, трое гражданских получили ранения, сообщает губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram. Изначально он сообщал о гибели ребенка, но позже уточнил, что информация была неверной. По словам Воробьева, предоставляется временное жилье для 43 человек.

06:25: Greenpeace планирует расследовать экологический ущерб, причиненный Россией в Киеве Greenpeace открыл офис в Киеве, чтобы ускорить проекты по реконструкции Украины и задокументировать экологические преступления, совершенные в результате российского вторжения. Они сотрудничают с местными экологическими организациями для этой цели. Как заявила новый руководитель офиса Наталья Хосак, "Наша цель - помочь Украине в экологически чистой реконструкции социальной инфраструктуры с помощью солнечной и ветровой энергии". Ранее Greenpeace уже фиксировал экологический ущерб, причиненный российским вторжением, например, мониторинг ситуации на оккупированной Россией АЭС в Запорожье.

06:02: Россия подтверждает гибель ребенка в Московской области после удара украинского БПЛА В результате удара украинского БПЛА в Московской области погиб ребенок, сообщают российские источники. Как заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram, overnight было перехвачено не менее 14 украинских БПЛА. Один из них вызвал пожар, который сейчас тушат пожарные, в результате чего погиб ребенок. Один дополнительный пострадавший был зарегистрирован, когда обломки другого перехваченного БПЛА попали в жилой дом в Московской области. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о перехвате 11 БПЛА.

05:31: Украинская ПВО отражает атаку российских БПЛА на Киев Украинские подразделения ПВО успешно отразили атаку российских БПЛА на Киев, как сообщается в Telegram.

04:36: Обломки российского БПЛА попадают на объект топливно-энергетического комплекса Обломки российского БПЛА, сбитого над Тульской областью, попали на объект топливно-энергетического комплекса, сообщает российское агентство ТАСС. К счастью, жертв нет. Кроме того, технологический процесс и поставки ресурсов остаются непрерывными, ситуация под контролем.

03:29: Украина использует БПЛА для атаки на Московскую область В ответ на два перехваченных украинских БПЛА над районом Домодедово Москвы были派лены экстренные службы на место крушения, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин. Собянин не упомянул о возможном ущербе или жертвах.

02:17: Российская ПВО сбивает БПЛА, направляющийся в Москву Российские подразделения ПВО перехватили БПЛА, направляющийся в Москву, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин. Первоначальная информация не сообщала о повреждениях или пострадавших на месте крушения. С украинской стороны не было заявлений.

00:12: Зеленский благодарит Швецию за пакет помощи Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Швецию за пакет помощи стоимостью около 445 миллионов долларов. "Эта ценная помощь, в том числе системы ПВО, противотанковое оружие и финансовая помощь для удовлетворения срочных потребностей Украины, усилит наши оборонительные возможности", - заявил Зеленский в X. По данным Швеции, пакет также включает запасные части для истребителей Gripen, что открывает путь для будущих поставок.

22:17: Министерство иностранных дел идентифицирует Россию как угрозу восточному флангу НАТО В ответ на вторжение российских БПЛА в Латвию и Румынию Министерство иностранных дел описало Россию под руководством Владимира Путина как "самую большую угрозу миру", непосредственно влияющую на восточную границу НАТО. "К сожалению, нынешняя Россия под руководством Путина является наибольшей угрозой миру и безопасности, непосредственно влияющей на восточную границу НАТО", - заявило министерство в X. "Эти выводы были подтверждены недавними инцидентами с БПЛА в Румынии и Латвии". Министерство подтвердило координацию с партнерами по альянсу и пообещало свою поддержку в эти трудные времена. В выходные дни НАТО и страны-члены ЕС Латвия и Румыния сообщили о вторжении российских БПЛА на свою территорию.

21:42: США не могут подтвердить поставку Ираном баллистических ракет России Правительство США не смогло подтвердить сообщения о том, что Иран поставил России баллистические ракеты, заявил Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности США.

21:28: Зеленский призывает к быстрому исполнению соглашений о помощи Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул необходимость быстрого исполнения соглашений о помощи с Западом. Он заявил, "Траектория конфликта во многом зависит от уровня логистики поставок и полного выполнения всех обязательств нашими союзниками". Зеленский сделал эти замечания во время своего вечернего видеообращения. Своевременная поставка оружия и оборудования является ключевой для их эффективности. "То, что важно в сентябре, должно достичь наших войск к сентябрю".

20:52: Оппозиционный политик России предостерегает от предоставления Путину мягкого выходаProminent Russian opposition politician Vladimir Kara-Mursa advised the West against offering Russian President Vladimir Putin a soft exit from the Ukraine conflict. His stance was, "It's crucial that Vladimir Putin does not emerge victorious against Ukraine." Kara-Mursa further asserted, "It's critical that Vladimir Putin does not locate an exit strategy from this war in Ukraine that would salvage his face." He acknowledged the weariness surrounding the conflict in Western societies, which he believed has been persisting for approximately a month. However, he reiterated, "Putin must be defeated. Regrettably, if unfortunately, the Putin regime is allowed to portray this war's outcome as a triumph and sustain power, we'll be discussing another conflict or disaster within a year or 18 months."

Европейский Союз выразил обеспокоенность в связи с продолжающимся вторжением России на украинскую территорию, призвав к мирному разрешению в соответствии с международным правом. В попытке облегчить мирные переговоры некоторые страны-члены ЕС намекнули на возможность смягчения санкций против России, при условии вывода украинских войск из подконтрольных России территорий, в соответствии с рекомендациями Европейского Союза.

