16:27 Счет: Навальный сообщил о дискомфорте в желудке - документы указывают на смертельный случай отравления

По данным российских властей, смерть Навального в феврале наступила в результате естественных причин. Однако сторонники Навального и многие международные политики обвиняют правительство России, в частности президента Владимира Путина, в его смерти. Недавний отчет поддерживает эту точку зрения: согласно "The Insider", ссылаясь на официальные документы, российские власти якобы проигнорировали симптомы, которые продемонстрировал Навальный перед его кончиной в тюрьме. Навальный, якобы, жаловался на сильные боли в животе и рвоту. Также у него были мышечные спазмы, и он в конце концов потерял сознание. Официальной причиной смерти называется нарушение сердечного ритма, но отчеты указывают на то, что эти симптомы были признаками отравления. Ранее Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок" в 2020 году и находился на грани смерти.

15:55: Российские войска утверждают, что отразили шесть попыток Украины вторгнуться в КурскРоссийские войска заявляют, что отразили шесть новых попыток Украины вторгнуться в западную часть Курской области, как сообщает Минобороны России. Как сообщает Reuters, ministry утверждает в телеграмм-послании, что его войска, при поддержке авиации и артиллерии, отразили попытки проникновения в регион возле Нового Пути, примерно в 79 километрах к западу от Суджи. Министерство заявляет, что убито или ранено 50 украинских солдат, и что были уничтожены танк, четыре бронетранспортера и автомобиль, а также автомобиль. Однако эти утверждения нельзя независимо подтвердить.**

15:28: Изображения разрушений от российских атак на Запорожье с 13 авиаударамиУкраинский город Запорожье подвергся 13 авиаударам, в результате чего по меньшей мере 13 человек получили ранения и обрушились жилые дома в некоторых районах. Украинская служба спасения сообщает, что повреждены 10 частных домов.**

14:56: Германская армия репетирует худший сценарий - возможна европейская конвенциональная война в течение пяти летПосле завершения упражнений "Красная буря Альфа", Германская армия планирует возобновить их в следующем году под названием "Красная буря Браво". Трехдневные учения, завершившиеся в субботу в порту Гамбурга, были признаны успешными командованием земли. По словам начальника штаба подполковника Йорна Плишке, цели tanto для командного пункта, как и для 2-й компании "Хеймшатц", были достигнуты. Целью упражнений было обеспечение критической инфраструктуры, поддержание одинакового уровня осведомленности на всех уровнях и эффективное общение со всеми участвующими войсками. Возможность конвенциональной войны в Европе в течение следующих пяти лет рассматривается как реальность из-за вторжения России в Украину. НАТО планирует сотрудничать в противодействии этой угрозе. Необходимо быстро развернуть союзные войска с запада на восток, чтобы противостоять этой потенциальной угрозе, как сообщается.**

14:27: Лондон: Москва терпит самые большие потери боеприпасов с начала конфликта из-за ударов дроновМинистерство обороны Великобритании оценивает, что украинские удары дронов, вероятно, причинили самые большие потери боеприпасов России с начала конфликта, с уничтожением, по крайней мере, 30 000 тонн боеприпасов в результате удара по складу возле Твери, центральной России, 18 сентября. Дополнительные украинские атаки на склады в Тиhoretске, южная Россия, и других местах в Твери произошли в ночь на 21 сентября, согласно регулярному обновлению разведки министерства.**

13:57: Москва защищает расширение ядерной доктриныРоссия, как ядерная держава, защищает изменение своей ядерной стратегии сдерживания несмотря на критику. Изменения необходимы из-за близости инфраструктуры НАТО к границам России и стремления западных держав победить Москву, поставляя оружие в Украину, как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на российском государственном телевидении. Решение о применении ядерного оружия будет приниматься военными.**

13:19: Волонтерские медики сталкиваются с ракетами КремляКогда российские ракеты попадают в здание в Харькове, Сергей быстро прибывает на место в составе волонтерской медицинской бригады. Он посвящает себя лечению раненых и попытке спасти людей из обломков.**

12:42: Запорожье сообщает о 16 погибших и раненых после удара российской планирующей бомбыЧисло жертв после удара российской планирующей бомбы в Запорожье возросло до 16, в том числе 17-летнего мальчика, согласно телеграмм-сообщению от городской военной администрации. Российская армия атаковала Запорожье 13 планирующими бомбами рано утром.**

11:50 "Ужасный символ" - Зеленский вспоминает Бабьен ЯрПрезидент Украины Владимир Зеленский вспоминает трагедию Бабьен Яр сегодня, 83 года спустя, когда более 33 000 евреев были убиты немецкой армией в овраге в Киеве. Бабьен Яр является "шокирующим символом, который демонстрирует худшие зверства, которые происходят, когда мир решает отвернуться, молчать или проявлять безразличие вместо того, чтобы противостоять злу", сказал Зеленский, который является евреем, в онлайн-платформе X. Бабьен Яр является ярким примером жестокости, которую правительства могут совершать, когда их лидеры "предпочитают запугивание и насилие", как будто имея в виду лидера Кремля Владимира Путина.**

11:16: Украина: число жертв вчерашней атаки на больницу в Сумах возросло до десятиЧисло жертв российской атаки на больницу в украинском пограничном городе Сумах возросло до десяти. Больницу атаковали дважды в субботу. Вторая атака произошла, когда спасатели извлекали раненых и погибших и эвакуировали пациентов. Российские войска выпустили 31 снаряд в пограничный регион в течение ночи и утра.**

10:42 Российские СМИ сообщают о крупном взрыве на арсенале в ВолгоградеРоссийские СМИ, следуя военным блогерам, сейчас сообщают о взрывах возле российских военных объектов. Взрывы произошли возле базы флота в Балтийске, Краснодарском крае, откуда Россия отправляет камикадзе-дроны против Украины. Новостное агентство Астра сообщает, что крупный склад боеприпасов в Котельбане, Волгоградской области, был поражен. Также были взрывы, за которыми последовал крупный пожар и детонации. По данным украинской стороны, в Котельбанском складе хранились баллистические ракеты из Ирана и пусковые установки.

09:57 Генеральный штаб Украины сообщает о 165 действиях со вчерашнего дняСогласно данным Генерального штаба Украины, с прошлого дня зафиксировано до 165 действий, более четверти из которых произошли в Донбассе вокруг ожесточенно оспариваемого города Покровск. Согласно отчету, российские войска провели 73 авиационных удара по позициям и гражданским районам, используя 124 управляемые авиационные бомбы. Также они запустили семь ракет. Кроме того, агрессоры провели более 4700 атак, в том числе 179 атак с использованием реактивных систем залпового огня. Более 1700 камикадзе-дронов были задействованы. Украинская авиация, а также ракетные и артиллерийские войска якобы провели шесть атак на районы, где находились личный состав, вооружение и военная техника противника.

09:17 Украина: Высокопоставленный судья убит в результате российской атаки на гражданское транспортное средствоСудья Верховного суда, который оказывал гуманитарную помощь жителям села в Харьковской области, был убит в результате атаки дрона на гражданское транспортное средство. Новостной сайт Ukrinform сообщает об этом, ссылаясь на региональную прокуратуру. Согласно отчету, вражеский дрон первого лица ударил по внедорожнику, которым ехал судья Леонид Лобойко, на пути к селу для доставки помощи. Он погиб на месте. Трое женщин, которые также находились в машине, получили ранения. Украина расследует инцидент как военное преступление и убийство.

08:55 Украина сообщает о травмах после атак на ЗапорожьеУкраинские власти сообщают о серьезных повреждениях гражданских строений в промышленном городе Запорожье на юге страны после новых массированных российских авиационных ударов. По меньшей мере, семь человек получили ранения, объявил глава региональной администрации Иван Федоров в Telegram. Есть риск, что под завалами могут оставаться люди. Более десяти авиационных ударов были зафиксированы, в результате чего возникло несколько пожаров.

08:27 Россия: 125 украинских дронов сбито прошлой ночьюРоссия заявляет, что сбила 125 украинских дронов прошлой ночью. Министерство обороны сообщает, что 125 дронов были перехвачены и сбиты российской ПВО. Губернаторы нескольких регионов сообщили о повреждениях от атак, но нет жертв. Согласно отчету, 67 дронов были сбиты над Волгоградской областью в южной России, 17 - над Белгородской и Воронежской областями, и 18 - над Ростовской областью.

07:42 Украина: 1170 потерь среди российских военнослужащих за последние 24 часаГенеральный штаб Украины сообщает о 1170 потерях среди российских военнослужащих за последние 24 часа. Это увеличивает общее число раненых и убитых российских солдат почти до 652 000. Кроме того, украинцы сообщают о девяти уничтоженных российских танках, 62 артиллерийских системах и 38 бронированных машинах, уничтоженных за последние сутки. Согласно подсчетам, 93 дрона были сбиты, и одна система ПВО была поражена.

07:22 Военные блогеры: Украина атакует больше российских складов вооруженийВоенные блогеры на платформе X сообщают, что украинские ударные дроны атаковали российский арсенал в Котельбане ночью. Местные источники сообщают о пожарах возле крупного российского склада боеприпасов в Волгоградской области. Система информации о пожарах NASA также сообщает о пожарах на северном фланге склада. Ни Кремль, ни Генеральный штаб Украины пока не комментировали это.

06:54 Клингебей выступает за солидарность с Украиной на предстоящем саммитеЛидер СДПГ Ларс Клингебей ожидает, что предстоящий саммит по Украине с президентом США Джо Байденом в Рамштайне укажет на сильное обязательство поддержки страны, атакованной Россией. "Саммит должен вновь подчеркнуть, что все несут ответственность за продолжение активной помощи Украине, включая США после выборов в ноябре, столько, сколько это потребуется", - заявил Клингебей. Также было бы полезно подумать "о том, как будущие конференции по миру могут быть расширены, в конечном итоге сосредоточившись на видении мира в интересах украинцев". Байден планирует совершить свой первый визит в Германию в качестве президента 10 октября. За этим последует конференция 50 государств, militärisch unterstützend Ukraine, в Рамштайне 12 октября - впервые на высшем уровне. Предполагается, что президент Украины Владимир Зеленский также примет участие.

05:42 Спецпредставитель Зеленского по вооружению: русских первым проинформируютСпецпредставитель президента Украины Владимира Зеленского по вооружению Сергей Никифоров еще не принял окончательного решения о развертывании западного оружия на российской территории. В интервью украинской новостной программе 24/7 он заявил, что "нет окончательного, ясного решения" по этому вопросу. Тем не менее, Зеленский проконсультировался со всеми заинтересованными сторонами - Италией, Францией, Великобританией и США. Спецпредставитель Зеленского добавляет, что "мы должны признать, что первыми узнают о согласовании проникновения глубоко на российскую территорию. Они узнают первыми, а затем последует официальное объявление".

04:45 Швейцария поддерживает план мира Китая, разочаровывая Украину Министерство иностранных дел Швейцарии выразило поддержку плану мира, инициированному Китаем, направленному на прекращение конфликта на Украине. Позиция Швейцарии по таким инициативам значительно изменилась, как объясняется из Берна. Из Киева сообщается, что подход Швейцарии разочаровывает. Украина в настоящее время готовит вторую встречу по миру на ноябрь. В июне состоялась первая встреча государств, исключающая Россию и Китай, в Швейцарии.

03:29 Литва отправляет гуманитарный пакет в Киев Литва перевозит военную помощь Украине, состоящую из боеприпасов, компьютеров и логистических поставок. Помощь, как ожидается, достигнет Украины на этой неделе, согласно правительству Литвы. С начала года Литва уже отправила 155-мм боеприпасы, бронемашины M577 и M113, системы противодронов, противотанковое оружие, системы дистанционного управления и другое оборудование.

02:29 Трагедия в Харьковской области: трое убитых, шестеро раненых в результате авиаударов Трое человек погибли и шестеро получили ранения в результате российских авиаударов по селу Слатино в Харьковской области, сообщают местные власти. Удары были нанесены по гражданской инфраструктуре и поразили образовательные и коммерческие объекты, когда люди находились на улицах, подтвердил Олег Синегубов, губернатор Харьковской области.

01:29 Северная Корея осуждает военную помощь США Украине как 'ошибку' Северная Корея, подозреваемая в незаконных поставках оружия России, осудила военную помощь США Украине на сумму $8 миллиардов как "опасную ошибку" и "азартную игру" против ядерной державы России. Президент США Джо Байден объявил о новой помощи во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Ее цель - укрепить способность Украины к самообороне и включает оружие с расширенным радиусом действия, что еще больше усилит способность Украины безопасно атаковать Россию на расстоянии.

00:25 Количество жертв в Сумской области возросло до десяти в результате нападения на больницу Количество жертв российского нападения на больницу в украинском пограничном городе Сумы возросло до десяти. Изначально один человек погиб в результате первоначального нападения на клинику, уточнил министр внутренних дел Украины Игорь Кlympenko. Больницу снова разрушили во время эвакуации пациентов. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в ведении "войны против больниц".

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Военные Германии готовятся к возможной европейской обычной войне в течение следующих пяти лет, учитывая российское вторжение на Украину, и считают, что НАТО должно сотрудничать в противодействии этой угрозе.

По данным российских властей, российские войска отбили шесть украинских попыток проникновения в Курскую область, но эти утверждения не могут быть независимо подтверждены.

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