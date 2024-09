16:25 Зеленский подтвердил: Курская операция идет как ожидалось

Продолжается операция в Курске по плану, подтверждает президент Зеленский

В соответствии с заявлениями президента Украины Владимира Зеленского, операции в российском регионе Курск проходят согласно плану. Об этом сообщил журналист государственного новостного агентства Украины, UkraineInform, во время визита Зеленского в Запорожье. "Операция в Курске эффективно выполняет свою задачу и проходит согласно плану", - заявил Зеленский. Он также предложил, что операция в Курске может положительно повлиять на проблемные районы Покровск и Торецк. "Несмотря на трудности в направлении Покровска и Торецка, мы верим, что операция в Курске может оказать существенное влияние здесь", - добавил Зеленский. Он также подчеркнул, что наиболее активные российские бригады в настоящее время развернуты в этих передовых секторах.

15:52: Лесные пожары угрожают деревням в оккупированном Луганске - где пожарные?

Граждане оккупированного Луганска сейчас борются не только с войной, но и с яростью природы из-за лесных пожаров. Социальные сети взрываются жалобами на отсутствие пожарных, чтобы потушить пламя.

15:16: Румыния одобряет законопроект о поставке Украине системы Patriot

Правительство Румынии дало зеленый свет законопроекту, разрешающему передачу Украине системы ПВО Patriot. Законопроект теперь направляется на окончательное голосование в парламенте, как сообщает Reuters. Бухарест ранее согласился в июне предоставить одну из двух своих оперативных систем Patriot Украине при условии, что союзники заменят ее сопоставимой системой ПВО.

14:53: Петиция призывает Украину снизить возрастной ценз для мобилизации до 50 лет

Петиция требует от президента Украины Владимира Зеленского снизить возрастной ценз для мобилизации до 50 лет. Более 25 000 человек уже подписали петицию, как сообщает украинская газета "Киевский независимый". В соответствии с украинским законодательством, интернет-петиция к президенту должна собрать не менее 25 000 подписей в течение трех месяцев, чтобы быть рассмотренной. Осталось 34 дня, чтобы собрать подписи.

14:34: Одиннадцать человек ранены в результате украинских атак на российский регион Белгород

Одиннадцать человек, в том числе двое детей, получили ранения в результате украинских атак на российский регион Белгород и его столицу, как сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram. Детский сад якобы получил значительные повреждения. Гладков опубликовал фотографии разрушенного детского сада и других обломков в регионе. Reuters сообщает, что местные власти решили закрыть несколько школ и детских садов в регионе на неделю после атак, поскольку некоторые регионы Украины и России откроют школы 2 сентября после каникул.

14:10: Зеленский: российская ракета разрушает мечеть в Киеве

Украинский президент Владимир Зеленский утверждает, что российская ракета, выпущенная по Киеву ночью (см. записи 05:39, 06:20 и 09:29), серьезно повредила мечеть и прилегающий культурный центр ислама. В посте в X Зеленский заявляет, что Россия пренебрегает духовными и гуманитарными ценностями и не уважает никакую религию или веру. "Она продолжает свою разрушительную кампанию против украинского народа и стремится истребить все наши общины, даже направляя свои усилия на святые места поклонения", - сказал Зеленский. Главный имам местной общины Вадим Дашевский сказал агентству Reuters, что мечеть подверглась подлой атаке.

13:39: Видео фиксирует подробный дрон-атаку на Москву

Украина провела масштабную атаку беспилотников на цели в Москве и рядом с ней. Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе, расположенном всего в 16 километрах от Кремля, зафиксирован на камеру. Также были поражены две электростанции. Согласно российским сообщениям, было перехвачено более 150 украинских беспилотников.

12:58: Польша призывает сбивать российские дроны

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что Польша имеет моральное право сбивать российские дроны и другие воздушные объекты, приближающиеся к Украине перед входом в воздушное пространство Польши. Сикорский выразил свою точку зрения в интервью британской "Файнэншл таймс" (FT), заявив, что считает это актом самообороны. Он противоречит позиции НАТО, которая считает слишком рискованным возможное эскалацию конфликта, вступая в прямое противостояние с российскими силами. НАТО пока отказалось от предложения сбивать российские дроны и ракеты в Украине, а также запроса Киева об установлении воздушной зоны исключения в стране.

12:12: Мунц: как Россия реагирует на успехи выборов АФД и БСВ

Победы АФД и БСВ на выборах также вызывают интерес в России. Корреспондент НТВ Райнер Мунц сообщает о реакции России на эти выборы и комментирует, как Москва справляется с тем, что, возможно, крупнейшая дрон-атака когда-либо на российскую столицу.

11:15 Президент России хвалит быстрый прогресс в захвате территорийПрезидент России Владимир Путин похвалил быстрый прогресс своей армии в захвате новых территорий в соседней Украине. Он заявил, что контрнаступление Украины в Курской области не смогло помешать продвижению российских войск в Донбассе. Путин добавил: "Мы не говорим об продвижении на 200-300 метров. Мы говорим о нескольких квадратных километрах. Темп наступления в Донбассе мы не видели давно". Во время своего визита в Монголию Путин сделал краткую остановку в сибирской республике Туве, чтобы принять участие в сессии нового проекта "Важные беседы", направленного на знакомство детей с политическим курсом Кремля. Путин часто выступает в роли учителя на публичных уроках, подчеркивая, что конфликт, который он инициировал, служит для защиты России.

10:49 Украина перехватила 20 ракет и 17 дроновВоздушные силы Украины сообщают о перехвате 20 из 31 ракеты и нейтрализации 17 из 21 российских ударных дронов. Десять баллистических ракет и девять крылатых ракет были сбиты над Киевом, Харьковом, Днепром, Полтавой, Николаевом и Запорожьем.

09:57 Видеодоказательства ракетного удара России по ХарьковуРоссия обстреливает Харьков ракетами уже несколько дней. По данным Украины, в воскресенье было выпущено не менее десяти ракет, которые попали в торговый и развлекательный центр. Многие люди получили ранения.

09:20 Количество жертв российского удара по Сумы возрослоКоличество жертв ракетного удара России по восточному украинскому городу Сумы возросло. Последнее обновление от министра внутренних дел Украины сообщает о 19 пострадавших, в том числе 7 детей. Ранее сообщалось (см. запись 02:54), что по меньшей мере 13 гражданских, в том числе 4 ребенка, получили ранения. Российские ракеты поразили центр реабилитации детей и детский дом в Сумах. Ситуация с безопасностью в Сумах ухудшилась после начала переправ через границу в соседнюю российскую область Курск 6 августа. Сумы, население которого превышает 250 000 человек, находятся примерно в 350 километрах к востоку от Киева.

08:47 Украина сообщает о жертвах российского авиаудара по КиевуРоссия вновь атаковала украинскую столицу Киев ракетами (см. записи 05:06 и 05:48). По меньшей мере двое человек получили ранения от обломков сбитых ракет, сообщают местные власти. Загорелись здания, и была повреждена инфраструктура. Был объявлен общенациональный воздушный тревога, который продлился почти два часа до раннего утра.

07:49 ИСВ: Большинство россиян поддерживают войну в УкраинеРоссийское население продолжает поддерживать войну в Украине несмотря на украинские incursions в пограничный российский регион Курск. Об этом свидетельствуют последние данные Института изучения войны (ИСВ), ссылаясь на опросы, проведенные независимым российским центром Левада. Поддержка военной кампании России в Украине среди россиян выросла до примерно 78% в августе по сравнению с 75% в июле и 77% в июне. Кажется, население России остается непоколебимым, давая Кремлю свободу планировать долгосрочный конфликт против Украины, считают аналитики ИСВ.

08:07 Украина сообщает о потерях среди российских войскГенеральный штаб Украины опубликовал свежие данные о потерях российских войск в Украине. По данным отчета, Россия потеряла около 605 500 soldiers в Ukraine с 24 февраля 2022 года, с ежедневной потерей 1 270. Отчет, выпущенный Киевом, также сообщает о разрушении восьми танков, девяти артиллерийских систем, одной средней артиллерийской ракетной установки и 28 дронов. С начала этого масштабного наступления Россия якобы потеряла в общей сложности 7 765 танков, 15 779 артиллерийских систем, 294 самолета, 275 вертолетов, дронов, 21 корабль и одну подводную лодку. Западные оценки предполагают более низкие показатели потерь, но они, скорее всего, являются минимумами.

06:50 Российский регион Запорожья обстрелян 142 раза за деньРоссийские войска обстреляли украинский регион Запорожья 142 раза в течение предыдущих 24 часов, сообщает телеграм-канал военного губернатора Запорожья Ивана Федорова. Было проведено три российских воздушных удара по поселениям Лобково, Пячатки и Новоандриивка, в которых участвовало 74 дрона.

06:23 Спасатели спасли мужчину из-под завалов в ХарьковеСпасатели извлекли живого мужчину из-под завалов обвалившегося концертного зала в восточноукраинском городе Харьков после российского авиаудара, сообщает Reuters. Спасенный мужчина подтвердил свое благополучие вскоре после спасения. По данным официальных лиц, более 30 человек, в том числе 5 детей, получили ранения в результате российских ракетных ударов по Харькову, при этом несколько ракет попали в торговый центр и концертный зал в воскресенье днем.

06:20 Пиротехника и взрывы: интенсивный российский авиационный удар по КиевуРоссия обрушила на Украину шквал дронов, более десяти крылатых ракет и множество баллистических ракет, судя по сообщениям украинских ВВС. В Киеве раздались серии взрывов, заставив многих жителей спешно укрыться в укрытиях. Мэр Виталий Кличко подтвердил несколько пожаров в районах Голосеевский и Соломянский. Также глава киевской военной администрации Сергей Попко подтвердил пожары в районе Шевченковский, где, по сообщениям, один житель пострадал от обломков. "Будет ответ на все. Противник почувствует это", - заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram.

05:39 Взрывы: провал ракетного удара России по КиевуКиеву снова досталось от ракетного удара России, сообщают украинские военные в Telegram. Жители Киева сообщили о нескольких оглушительных взрывах, свидетельствующих о работе систем ПВО. Количество выпущенных ракет и возможный ущерб пока не известны.

04:46 Путин: строительство нового газопровода в Китай на подходеПрезидент Владимир Путин заявил, что подготовка к строительству нового российского газопровода через Монголию в Китай идет успешно. В январе 2022 года был утвержден технико-экономический обоснование, и завершены необходимые технические исследования, сказал Путин в интервью монгольской газете "Оноодор", как сообщается на сайте Кремля. Предполагаемый газопровод "Сила Сибири-2" должен будет поставлять 50 миллиардов кубометров природного газа в год из российского региона Ямал в Китай.

03:34Russians обстреляли реабилитационный центр для детей в Сумы - 13 раненыхРоссийские войска обстреляли реабилитационный центр для социально и психологически ослабленных детей и детский дом в Сумах, используя ракеты. Как сообщает Ukrainska Pravda, 13 человек, в том числе двое детей, получили ранения. Здание находится в жилом районе, отмечает газета, ссылаясь на данные местной военной администрации.

02:26 Опрос: Польша готова сбивать российские разведывательные дроныПо данным опроса польской газеты "Rzeczpospolita", около 60% поляков считают, что польская армия должна сбивать российские дроны, вторгающиеся в польское воздушное пространство во время авиаударов по Украине. Опрос касается неопознанного летающего объекта, предположительно, беспилотник-камикадзе типа Shahed, который провел 30 минут над Польшей 26 августа, прежде чем исчезнуть. Полковник Томша Древеняк заявил, что Россия, скорее всего, исследует систему ПВО Польши, запуская дроны в польское воздушное пространство.

00:26 Россия: жертва в Белгородском районе от обстрелаГубернатор белгородского района России Вячеслав Гладков сообщил о смерти человека в результате украинского обстрела в селе Шагарово, близ границы. По меньшей мере, трое villagers were injured during attacks on the village of Shebekino. Several other villages have been shelled by Ukrainians, according to Gladkov.

23:08 Россия заявляет о перехватах 158 украинских дроновРоссия заявила о перехвате "значительного" количества украинских дронов, атаковавших Москву и 14 других регионов, сообщает министерство обороны в Telegram. В общей сложности, якобы, было перехвачено 158 летающих объектов. Десять дронов атаковали Москву, согласно официальным данным.

22:24 Воздушный удар в Харькове: число жертв возросло до 47Число жертв интенсивного российского воздушного удара по Харькову возросло до 47, в том числе семи детей, как сообщает украинская государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram. Несколько гражданских объектов, в том числе торговый центр, были поражены, как видно на фотографиях новостных агентств.

21:52 Украинский вертолет разбился во время тренировочного полета - погибли два пилотаДва пилота погибли в результате крушения вертолета во время тренировочного полета в Ивано-Козедибском национальном авиационном университете Харькова. Вертолет, Ми-2, был в процессе тренировочного полета, как сообщает украинское государственное новостное агентство Ukrinform. Эксперты, следователи и представители министерства обороны изучают место крушения, чтобы определить причину аварии.

21:06 Украинский энергетический провайдер предупреждает о возможных отключениях электроэнергииИз-за обширных российских ударов по электросети Украины ожидаются отключения электроэнергии в понедельник, сообщил украинский энергетический провайдер Ukrenergo, согласно данным Ukrinform. Ожидается, что поставка электроэнергии на критически важные объекты инфраструктуры не будет затронута. Однако Ukrenergo предупреждает, что возможны изменения в масштабах ограничений.

здесь.После заявления Зеленского о ходе операции в Курске, Европейский Союз может рассмотреть вопрос о предоставлении помощи Украине для укрепления ее обороноспособности.

Несмотря на продолжающийся конфликт и продолжающиеся лесные пожары в оккупированном Луганске, международные организации могут сыграть решающую роль в оказании неотложной помощи и ресурсов тем, кто в ней нуждается.

