15:55 В Львове налет уничтожил всю семью

В результате российского удара по Львову majority семьи встретила свой конец, как сообщается со стороны города. Семья состояла из 43-летней женщины и её трёх дочерей в возрасте 7, 18 и 21 год. Об этом упомянул мэр Андрей Садовый. Они погибли в своем собственном доме. Состояние отца семьи в настоящее время критическое, согласно данным Украинского католического университета.

15:41 Шольц Объясняет Размещение Американских Ракет: "Бездействие Угрожает Миру"Канцлер Германии Олаф Шольц защищает решение разместить американские ракеты на территории Германии, несмотря на возражения. Шольц утверждает, "Наша главная цель - сохранить мир здесь и предотвратить возможный конфликт". Лидер СДПГ далее объясняет, "Мы просто хотим сдержать потенциальных агрессоров". Шольц подчеркивает значительное наращивание Россией своего арсенала ракет, в том числе нарушение договоров, таких как Договор о ракетах средней и меньшей дальности, и развертывание ракет в Калининграде, которое находится в 530 километрах от Берлина по воздуху. Шольц считает, "Пренебрежение этим было бы безответственным". Он заканчивает, "В самом деле, пренебрежение угрожало бы миру здесь. Я не позволю этому случиться". В результате войны России против Украины правительства США и Германии согласовали размещение американских ракет увеличенной дальности на территории Германии начиная с 2026 года. Партии, такие как новая коалиция Сахры Wagenknecht (BSW), а также AfD, выступают против этого, считая, что это запускает гонку вооружений, угрожающую безопасности Германии. Критика также исходит от внутри СДПГ.

15:18 Шольц Обещает Больше Систем ПВО IRIS-T Для УкраиныКанцлер Германии Олаф Шольц пообещал дополнительные системы ПВО IRIS-T для Украины. Шольц объявил на военном объекте Бундесвера в Тодендорфе, Шлезвиг-Гольштейн, что будет закуплено восемь систем IRIS-T SLM и девять систем IRIS-T SLS для Украины. Он также уточнил, что "по две из каждой будут доставлены в этом году, а остальные - с 2025 года". Четыре системы IRIS-T SLM уже используются в Украине, а также значительное количество ракет ПВО и три связанные системы IRIS-T SLS. Шольц сделал это заявление во время открытия первой системы ПВО IRIS-T для Бундесвера.

14:55 Южная Корея и Новая Зеландия Требую "Безусловного" Вывода РоссииЮжная Корея и Новая Зеландия осудили войну России в Украине в совместном заявлении на их первой встрече за девять лет. В совместном заявлении президент Южной Кореи Юн Сок Ёл и премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон призывают Россию "немедленно, полностью и безусловно вывести свои войска с международно признанной территории Украины". Они также осуждают эскалацию военной cooperation между Северной Кореей и Россией. Юн подчеркивает, "В свете настоящей ситуации крайне важно, чтобы страны, разделяющие подобные ценности, такие как Южная Корея и Новая Зеландия, стояли вместе в это критическое время, когда авторитарные державы продолжают представлять вызовы".

14:21 Цель Зеленского: Перезагрузка Правительства "Нужна Свежая Энергия"Президент Украины Владимир Зеленский объявил о перезагрузке правительства своей страны, чтобы оживить её. На вопрос о причинах перезагрузки Зеленский ответил, "Нам нужна свежая энергия". Он объяснил, "Эти действия направлены на укрепление нашей страны в различных областях". Украина уже два с половиной года защищается от российского вторжения. Зеленский также выразил благодарность министрам и всему кабинету за их службу.

13:47 Армия Германии Приоритезирует IRIS-T SLM: Усиление Европейской ПРОСистема IRIS-T SLM не нова для Украины. Согласно данным разведки, десять систем скоро будут установлены в Украине для перехвата большего количества российских ракет. Сделка по поставке уже заключена, сообщают источники. В Шлезвиг-Гольштейне армия Германии также планирует использовать IRIS-T.

13:21 Россия: Ещё Одна Деревня Рядом С Украинским Городом Покровск ЗахваченаРоссия заявляет, что захватила ещё одну деревню вблизи стратегически важного украинского города Покровск. Министерство обороны России сообщает, что армия "полностью освободила" деревню Карливка, примерно в 30 километрах от Покровска. Покровск служит важным логистическим центром для украинской армии. Украинские войска отступают от российского наступления в этом районе уже несколько месяцев.

12:59 Украина: Крым Наводнён Системами ПВОПо словам спикера украинского флота Дмитрия Плетёнчука, оккупационные власти Крыма используют все доступные средства для защиты Керченского моста, как сообщает Defense Express на украинском телевидении. Используются как коротко-, так и дальнобойные системы, в том числе С-300, С-400 Триумф, С-500 Прометей и Панцирь-С1. Крым "наводнён системами ПВО", поскольку он имеет tanto практическое, как и символическое значение для оккупантов, сказал Плетёнчук. Керченский мост, знаковый проект лидера Кремля Владимира Путина, соединяет Южную Россию с незаконно аннексированным полуостровом и является жизненно важным поставщиком для российских сил в южной Украине. Вблизи моста часто происходят столкновения. Киев неоднократно заявлял о своем намерении освободить полуостров, делая мост важной точкой удушения.

12:32 Путин объявляет о присутствии Си на саммите БРИКС в РоссииПрезидент России Владимир Путин объявил, что президент Китая Си Цзиньпин примет участие в предстоящем саммите БРИКС в России, запланированном на октябрь. Путин сделал это заявление во время встречи с вице-президентом Китая Хань Чжэнь на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Путин также предложил "билатеральную рабочую встречу" с Си. БРИКС, созданный в 2009 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, теперь включает ЮАР, а также другие страны, такие как Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Иран. Страны БРИКС считают себя противовесом западным государствам. Они запланировали встречу в российском городе Казани с 22 по 24 октября. Путин стремится расширить влияние России и укрепить экономические отношения посредством этого саммита. Россия и Китай укрепили свой стратегический партнерство с начала российского конфликта в Украине.

12:00 Россия: атака на Полтаву была направлена против военных и иностранных тренеровМинистерство обороны России подтвердило, что смертельная атака на украинский город Полтаву была направлена против военных и иностранных тренеров. Целью была военная тренировочная база. Согласно министерству, эта база готовит специалистов по связи и радиоэлектронной борьбе из всех родов украинских вооруженных сил, а также операторов беспилотных воздушных судов, участвующих в атаках на гражданские цели на территории России. Министерство также сообщило, что использовало гиперзвуковую систему вооружения "Кинжал" против военных промышленных объектов в западном украинском городе Львов. Кроме того, российские силы захватили еще два поселения на востоке Украины, Пречистовку и Карливку. Согласно украинским сообщениям, в результате атаки на Полтаву во вторник погибли 50 человек.

11:43 Баerbock хвалит уходящего министра иностранных дел УкраиныМинистр иностранных дел Германии Аннелена Баerbock похвалила своего украинского коллегу Дмитро Кулебу. "Долгие беседы в ночных поездах, на саммитах G7, на передовой, в Брюсселе, перед взорванной электростанцией", - пишет она в X. "Мало кто работал так близко со мной, как я с вами, @DmytroKuleba", - добавляет она. "Вы ставите людей своей страны выше себя". Она желает Кулебе "от всего сердца всего наилучшего - надеюсь, мы встретимся снова, когда мир и свобода вернутся во всю Украину".

11:24 Россия меняет свою ядерную политикуПо словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, действия Запада вынуждают Россию менять свою ядерную политику. Россия сталкивается с вызовами и угрозами со стороны западного мира, которые требуют пересмотра политики, как заявил Песков российским информационным агентствам. Рассматривается возможность того, что Украина может использовать американское дальнобойное оружие в своих атаках на территории России. Украинское правительство призывало США разрешить Украине атаковать цели глубоко внутри России с помощью оружия, предоставленного союзниками. "Ясно, что украинцы это сделают", - сказал Песков агентству РИА. "Мы учитываем все это". Россия объявила о своем намерении изменить свою ядерную политику, но пока не предоставила подробностей. Руководство позволяет использовать ядерное оружие, если под угрозой суверенитет или территориальная целостность России.

10:19 Мунц: атака на Полтаву может аукнуться РоссииРоссия обстреливает украинский город Полтаву ракетами, сообщения указывают на одну из самых интенсивных воздушных атак с начала конфликта. Тем не менее, российские СМИ представляют это как "великую победу", согласно корреспонденту ntv Райнеру Мунцу. В то же время Россия, кажется, меняет свою стратегию.

09:52 Украина сообщает о потерях российских войскГенеральный штаб Украины сообщил новые данные о потерях российских войск в Украине. Согласно отчету, с 24 февраля 2022 года Россия потеряла примерно 620 350 soldiers, с ежедневной потерей 1 390. Отчет из Киева также сообщает о разрушении 7 танков, 30 артиллерийских систем и 43 дронов. С начала широкомасштабного нападения Россия, якобы, потеряла в общей сложности 8 618 танков, 16 848 артиллерийских систем и 368 самолетов, 328 вертолетов, дронов, 28 кораблей и одну подводную лодку. Оценки со стороны Запада ставят потери ниже, но они, скорее всего, занижены.

09:21 Губернатор: "Темный день" для Львовской области - число жертв растетЧисло погибших в западном украинском городе Львове после российских авиаударов (см. записи 07:18, 06:17 и 05:29) возросло. Семь человек, в том числе семилетний ребенок и 14-летняя девочка, а также другие дети, погибли, согласно губернатору Львовской области Максиму Косицкому в Telegram. "Это темный день для нашей области", - написал Косицкий, описав это как трагическое событие. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал о пяти погибших и более 30 раненых в посте в X, выразив соболезнования семьям жертв.

08:49 Министр иностранных дел Кулеба уходит в отставкуМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объявил об уходе в отставку, как сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук в среду. Отставка будет рассмотрена на предстоящем заседании, написал Стефанчук на своей странице в Facebook. В последнее время также подали в отставку несколько других министров (см. записи 00:47 и 22:06). Эти отставки являются частью существенной перестройки правительства Украины. "День увольнений" наступит в среду, написал лидер правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия в Telegram. "День назначений" последует в четверг.

08:03 Целые общины все еще страдаютПрезидент Владимир Зеленский сказал, что ракетный удар России по Полтаве является одним из самых смертоносных одиночных инцидентов с начала войны, во время своего вечернего обращения. Он сказал, что люди все еще застряли под завалами и повторил свою просьбу о системах ПВО.

07:39 Гросси предупреждает о потенциальной катастрофе на АЭС ЗапорожьеПрезидент Украины Владимир Зеленский и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили ситуацию вокруг атомных электростанций в Украине и России во время встречи в Киеве. Гросси планирует посетить захваченную Россией Запорожскую АЭС на юго-востоке Украины в среду. Согласно Reuters, Гросси сказал Зеленскому, что ситуация там "деликатная" и риск катастрофы сохраняется. Станция попала под контроль России вскоре после начала вторжения в феврале 2022 года и в настоящее время остановлена. Обе стороны неоднократно обвиняли друг друга в обстреле станции, обе стороны отрицают обвинения.

07:18 По меньшей мере два погибших в результате удара по ЛьвовуПо меньшей мере два человека погибли и 19 получили ранения в результате российских ударов по западноукраинскому городу Львов, сообщил губернатор Львовской области Максим Косицкий в Telegram.

06:53 Украина просит дополнительной помощи для восстановленияУкраина просит дополнительной помощи в возрождении своего сельскохозяйственного сектора и в ускорении разминирования, согласно дублинской газете "Рейнская почта", ссылаясь на ответ правительства Германии на запрос союза. В том числе, программа финансирования сельскохозяйственных земель вблизи линии фронта, которую правительство Германии просят рассмотреть в качестве возможной поддержки. Также запрашивается более высокая премия для персонала и продление программы поставок генераторов Министерством сельского хозяйства. Кроме того, Украина просит поддержки в разминировании в районах вблизи линии фронта, при этом Министерство экономического сотрудничества и развития Германии в настоящее время участвует в проекте по обнаружению и разминированию.

06:17 Пожар после удара российского дрона во ЛьвовеПожар вспыхнул возле главного железнодорожного вокзала Львова после российских ударов по городу на северо-западе Украины, сообщил губернатор Львовской области Максим Косицкий в Telegram. Также были повреждены два школьных здания, многие окна были разбиты, и осколки стекла разбросаны по улицам. Косицкий сообщил, что в российском ударе использовались несколько Shahed дронов. На месте работают службы ПВО и спасательные службы. Школы остаются закрытыми, согласно мэру Львова Андрею Садовому в Telegram. По меньшей мере шесть человек, в том числе 10-летний мальчик, получили ранения. Львов находится в западной части Украины недалеко от польской границы, далеко от зон конфликта на востоке, но подвергался атакам несколько раз с начала войны.

05:29 Вторая волна воздушных ударов по КиевуКиев подвергается второй волне российских воздушных ударов. Работает ПВО. Очевидцы сообщают о множестве взрывов на окраинах Киева, что указывает на использование систем ПВО. Одновременно армия сообщает об ударе дронов по западноукраинскому городу Львов возле польской границы. Вся Украина находится на высоком уровне готовности, как объявило украинское Воздушные силы в Telegram. Польша активирует свои и союзные самолеты в третий раз за восемь дней в ответ на российские воздушные удары и дальние действия, согласно Operational Command of the Polish Armed Forces.

04:35 Байден обещает новые системы ПВО для УкраиныПосле разрушительного российского удара по украинскому городу Полтаве президент США Байден пообещал предоставить Украине дополнительные системы ПВО. "Я осуждаю это жестокое нападение в самых резких выражениях", - сказал Байден. Вашингтон продолжит поддерживать Киев военными средствами, "в том числе поставками систем ПВО и необходимых возможностей для Украины, чтобы защитить свои границы". Зеленский призвал западных союзников после удара, в результате которого погибли по меньшей мере 51 человек, ускорить поставки новых систем ПВО в Украину и разрешить уже поставленное дальнобойное оружие для ударов по российской территории.

02:52 Киев подвергается новой атаке дроновРоссия запускает новую атаку дронов на Киев. Украинские подразделения ПВО задействованы в отражении атак на окраинах столицы, как сообщает украинская армия в Telegram. На данный момент нет информации о количестве использованных дронов и возможном ущербе. Ночная атака является частью серии российских воздушных ударов по украинской столице, которые участились за последние несколько недель.

01:32 Зеленский хочет навсегда удержать занятые территории в Курской областиПрезидент Украины Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что Украина намерена удерживать занятые территории в российской области Курск навсегда. Это является важной частью "стратегии победы" Украины, сказал он. Однако Украина не планирует полностью аннексировать российскую землю. Президент Зеленский не уточнил, планируется ли дальнейшая оккупация российской территории. Операция в Курске была тщательно засекречена, даже от президента США Байдена.

00:47 Четыре министра Украины ушли в отставку перед перестановками в правительствеПеред предстоящими перестановками в правительстве Украины в отставку подали четыре министра. Среди них - заместитель министра по европейским делам Ольга Стефанishyna, министр по стратегическим отраслям Олег Камышин, сыгравший важную роль в расширении производства оружия, министр юстиции Денис Малюська и министр экологии Руслан Стрелец. Неясно, перейдут ли эти министры на более высокие должности. "Как обещано, в этом неделе ожидаются большие изменения в правительстве", - объяснил Давид Арахамия, лидер фракции правящей партии "Слуга народа", в Telegram. "Завтра будет день увольнений, а послезавтра - день назначений", - объявил Арахамия, которого считают близким соратником президента Украины Зеленского.

23:16 Зеленский призывает разрешить использование дальнобойного оружия после ракетного удара по ПолтавеПосле смертельного ракетного удара России по городу Полтава президент Украины Зеленский призывает разрешить использование дальнобойного оружия против России. "Если бы мы могли уничтожить позиции оккупантов, где они находятся, и российские военные аэродромы и их логистику, российские атаки стали бы невозможными", - сказал он в своем ежедневном видеообращении. По его словам, число погибших в Полтаве теперь составляет 51 человека, раненых - 271. Под завалами все еще находятся люди.

22:06 Зеленский увольняет еще одного высокопоставленного чиновникаПрезидент Украины Зеленский уволил Ростислава Шурму, первого заместителя главы президентского офиса, как указано в указе на официальном сайте президента. Спикер парламента также объявил об отставке Ольги Стефанishyny, которая служила заместителем премьер-министра и министром по европейской интеграции Украины. Ранее несколько других министров подали в отставку. Президент Зеленский объяснил, что проводит корректировки для укрепления правительства. "Осень будет решающей. Наши государственные институты должны быть структурированы таким образом, чтобы Украина могла достичь всех необходимых результатов".

21:42 Корреспондент NTV в Полтаве: "Жители описали крайне пугающий момент"Украина сообщает об одном из самых интенсивных воздушных налетов с начала войны, в результате чего погибли десятки людей и сотни получили ранения. Корреспондент NTV Кавита Шарма, присутствующая на месте, сообщает о "высоком напряжении" и о том, как жители пережили ракетный удар.

21:25 Украина обвиняет Россию в расстреле пленныхУкраинская прокуратура обвиняет российских солдат в расстреле захваченных в плен военнопленных. Расследование началось в связи со стрельбой по трем украинцам в районе Тореза в восточной украинской области Донецк, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. По имеющейся информации, украинцы вышли из укрытия с поднятыми руками. "Враги положили их лицом вниз на землю и расстреляли сразу после этого", - написало ведомство, ссылаясь на видеоролики, распространяющиеся в интернете.

здесь.Комиссия выразила озабоченность в связи с российским авиаударом по Львову и гибелью мирных жителей, как сообщили власти города.В ответ на эскалацию tensions Комиссия призвала к дальнейшему международному сотрудничеству и поддержке Украины для обеспечения мира и стабильности.

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