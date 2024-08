15:40 Селенский сообщает о взятии русского города Судши

15:21 Украина создает военный пост управления в регионе Курск

Украинские войска продвинулись в российский соседний регион Курск, и Киев создал военный пост управления для управления территорией под своим контролем. Пост будет отвечать за поддержание правопорядка и решение насущных нужд местного населения, согласно главнокомандующему украинской армии Александру Сирскому во время встречи с президентом Владимиром Зеленским. Генерал-майор Эдуард Москальов назначен главой поста управления. Сирский также доложил, что украинская армия взяла под контроль 82 поселения и 1150 квадратных километров территории с начала наступления.

14:57 Москва объявляет о дополнительных войсках для приграничных регионов

Министр обороны России Андрей Белозеров объявил об увеличении войск и ресурсов для приграничных регионов Курск, Белгород и Брянск, прилегающих к Украине. Белозеров заявил в Москве, что Генеральный штаб подготовил план дополнительных мер, направленных на повышение эффективности управления войсками в координации с другими ведомствами безопасности. Основное внимание уделяется Белгородской области, и Белозеров лично будет следить за реализацией плана. Цель состоит в том, чтобы защитить территориальную целостность России, население и инфраструктуру в приграничных регионах. План предусматривает лучшую координацию между Министерством обороны, ФСБ, Национальной гвардией и другими ведомствами безопасности. В то же время Министерство обороны сообщило о разрушении украинских позиций на территории России, но эти утверждения не были независимо подтверждены.

В прошлую среду украинские сухопутные войска впервые с начала почти двухлетней российской оккупации Украины вошли в регион Курск, что стало значительным прорывом. С тех пор тысячи украинских солдат продвинулись вперед, взяв под контроль десятки поселений. Вторжение вражеских войск с танками и тяжелой артиллерией вызвало широкое удивление среди российского населения о состоянии государственной границы.

14:26 Кампания в СМИ и чрезвычайное положение - Россия жалуется: жертвы украинской агрессии

Конфликт между Россией и Украиной давно перерос в войну изображений, с видеозаписями разрушенных военных позиций и сообщениями СМИ об alleged частичных победах. Москва сейчас использует нынешнее наступление в Курске, чтобы продвигать очередной искаженный нарратив.

13:58Russians flee border region: "We hid in the bushes"

После того, как украинские солдаты вошли в российский приграничный регион Курск, беженцы рассказывают о страшных моментах. "Мы прятались в кустах", - говорит Татьяна Аникиева российскому государственному телевидению. По ее словам, она была вынуждена спешно покинуть village of Sudscha. "Звук выстрелов продолжался непрерывно. Дом дрожал", - говорит она.

13:41 Губернатор Курска: украинская ракета перехвачена над Лговым

В течение более недели украинские войска сражаются с российскими солдатами после неожиданного пересечения границы в российский регион Курск. Врио губернатора Курска Алексей Смирнов приказал эвакуировать район Глушково, который находится северо-западнее Судачи. Этот приказ эвакуации свидетельствует о том, что украинские солдаты продвигаются в этом районе. По данным России, более 120 000 жителей региона были эвакуированы. Врио губернатора Алексей Смирнов сообщает, что российские войска перехватили украинскую ракету над городом Лговым в российском регионе Курск. Осколки упали и ранили двоих жителей, сообщает он.

13:18 Россия: утверждает, что взяла village of Iwaniwka в Донецке

Российские войска взяли village of Iwaniwka в восточном украинском регионе Донецк, согласно российскому правительству в Москве. Государственное информационное агентство России Interfax сообщает об этом, ссылаясь на министерство обороны.

12:42 Умбах: "Россия перешла к более активным диверсиям"

После подозрений в диверсиях на военной базе в Кёльн-Ване, возникает вопрос: насколько безопасна Германия от гибридных атак из России? Эксперт по безопасности Франк Умбах видит начало новой главы после периода сдержанности. Экстремисты из правых и левых сыграли важную роль в этом.

12:11 Мало облегчения на восточном фронте несмотря на продвижение в российскую территорию

Украина сообщает о тяжелых боях на восточном фронте страны. Несмотря на продвижение украинских войск на российскую территорию на северной границе, основной фронт в Украине не будет облегчен. " despite the events on Russian territory, the enemy continues to keep the majority of its troops in this direction and is trying to achieve successes", - says the officer Serhij Zehozkij on television. Ukrainian general staff counts 58 battles. This is the highest number of battles reported for a single day this month.

11:41 Мунц: "Вызвало бы большой шум в России"

В России ходят слухи, что призывников отправляют в Курскую область, чтобы остановить украинское наступление. ntv-Russia корреспондент Рудольф Мунц объясняет значение этого и сообщает об аресте американца в России.

11:02 Чеченское подразделение заявляет, что взяло village в Курске

Российские войска взяли village of Martynowka в Курской области, согласно командиру чеченского Achmat подразделения. Генерал-майор Апти Алаудин сообщает об этом в российском государственном телевидении. Такие сообщения о ходе боев не могут быть независимо подтверждены.

10:37 По русски: Солдаты Москвы в Курске просто бежалиСитуация в Курской области, атакованной украинской военной силой, остается неясной. Однако президент Зеленский проливает свет на мотивы атаки. Между тем, жители региона жалуются, что их бросили российские лидеры и военные.

10:13 Россия объявляет режим ЧС в регионе БелгородМинистерство чрезвычайных ситуаций России объявило федеральный режим ЧС в Белгородской области. Это следует за аналогичным объявлением в соседней Курской области, где украинские солдаты неожиданно вошли 6 августа. Министр Александр Куренков заявил, что ситуация в Белгороде остается сложной и напряженной. "В результате террористических атак украинских вооруженных групп в Белгородской области повреждены жилые здания и объекты инфраструктуры, есть жертвы и раненые".

10:00 Министры обороны Украины и США обсуждают ситуациюМинистр обороны Украины Рустем Умеров провел консультацию со своим американским коллегой Ллойдом Остином о ситуации на фронте и военных потребностях Украины. Умеров поблагодарил Остина "за непрерывную и всестороннюю поддержку с начала широкомасштабного вторжения России", согласно заявлению Министерства обороны в Киеве.

09:31 WSJ: Зеленский одобрил саботаж Северного потокаЧастные бизнесмены инициировали небольшую операцию, надзор за которой осуществлял высокопоставленный генерал, чтобы саботировать газопровод "Северный поток", согласно газете The Wall Street Journal. Президент Зеленский изначально одобрил план, но later не смог его остановить. Акт обошелся в $300,000 и был осуществлен небольшой командой из шести человек на небольшой яхте. "Я смеюсь, когда читаю спекуляции СМИ о крупной операции, вовлекающей разведывательные агентства, подлодки, дроны и спутники", - сказал офицер, участвовавший в заговоре, газете. Зеленский отреагировал после вмешательства ЦРУ и хотел остановить операцию, но его тогдашний начальник, Валерий Салушный, продолжил саботаж.

08:48 Украина сбивает все 29 российских дроновУкраина сообщает о сбитии всех 29 российских дронов, запущенных ночью в четверг. Россия также запустила три управляемые ракеты Х-59, согласно сообщениям.

08:08 Украина уничтожает российский радар "Кasta" - стоимостью $60 миллионовСотрудники военной разведки и контрразведки Украины, в сотрудничестве с силами обороны страны, уничтожили российский радар "Кasta" в зоне боевых действий в Запорожье, сообщает пресс-служба СБУ. Дальнобойный разведывательный радар стоит около $60 миллионов в производстве. "Этот радар был, по сути, 'глазом' российской системы ПВО, которая контролировала наше воздушное пространство. Противник прятал его на заднем плане, тщательно маскировал и часто перемещал. На этот раз им удалось отследить его и атаковать цель для уничтожения", - говорится в объяснении.

07:28 Украина: Курск станет "буферной зоной"Украинская армия заявляет, что позволит эвакуировать гражданских из российского региона Курск в Россию и Украину и установит буферную зону в районе, где ее войска начали крупное наступление. "Установление буферной зоны в Курской области - это шаг для защиты наших приграничных общин от ежедневной обстрелов врага", - говорит министр внутренних дел Игорь Кlympenko.

06:45 Россия ищет рабочих через порталы вакансий, чтобы копать траншеи в КурскеКак сообщает CNN, российские порталы вакансий размещают объявления о вакансиях для копания траншей в Курской области, поскольку украинские силы продолжают продвигаться в российской приграничной зоне. Украина заявляет, что контролирует 74 поселения в регионе. Объявления о работе ищут "общих рабочих", способных рыть оборонительные сооружения в Курской области, с предлагаемой зарплатой от 150 000 до 371 000 рублей (приблизительно $1,600 до $4,000 USD).

05:52 Украина захватывает более 100 российских солдат в КурскеУкраинские силы, действующие в Курской области, захватили более 100 российских солдат, согласно сообщению командующего Олеся Сырского президенту Владимиру Зеленскому. Украинские силы продвинулись на один-два километра в различных районах.

02:39 В Курске объявлено дальнейшее эвакуациюЖителям Курской области России приказано покинуть свои дома после наступления Украины. Губернатор Алексей Смирнов приказал эвакуировать село Глушково, домой около 4500 человек, расположенное в 11 километрах от украинской границы. Два дня назад Смирнов сообщал, что около 121 000 человек были эвакуированы или покинули регион самостоятельно.

23:58 Генеральный штаб Украины подтверждает атаки на российские военные аэродромыГенеральный штаб Украины подтвердил атаки на четыре российских военные базы ночью. Военные самолеты и истребители типов Су-34 и Су-35 базировались на военных аэродромах в Воронежской, Курской и Нижегородской областях. Основными целями были склады масел и авиационные ангары. Последствия атак все еще оцениваются.

23:24 Американский гражданин арестован в РоссииМосгорсуд приговорил американца к 15 суткам административного ареста за мелкое хулиганство. Американца отправили в административный арест на 15 суток за "мелкое хулиганство". Ранее главное следственное управление страны сообщило о возбуждении уголовного дела против американского гражданина за применение насилия в отношении представителя власти, которое предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. По данным российского агентства ТАСС, мужчина отказался предоставить свои личные данные в отеле и стал агрессивным. При доставлении в полицейский участок он ударил полицейского. Пока никаких комментариев от правительства США не поступало. "Мы знаем о сообщениях об аресте еще одного американского гражданина в России", - сказал Ведант Патель, представитель Государственного департамента США, журналистам. "Мы работаем над сбором как можно больше информации, чтобы прояснить консульскую ситуацию и определить, возможна ли консульская помощь".

22:10 Украина сообщает о нападении России на порт ОдессыВоенные России целятся в инфраструктуру порта Одессы, согласно сообщениям Украины. В результате атаки на черноморский объект пострадали как минимум два человека, сообщили местные власти. Два известных случая - это сотрудник порта и водитель грузовых перевозок, сказал генеральный прокурор. Россия использовала баллистическую ракету в нападении, добавил ответственный губернатор Олег Кипер. Сообщений от России нет.

21:50 Писториус предупреждает о повышенной бдительности после сигнала о саботаже в БундесвереМинистр обороны Борис Писториус призывает к повышенному вниманию после инцидентов с безопасностью на авиационной базе в Кёльн-Вахне и центре поддержки НАТО в Гейленкирхене. "Мы быстро отреагировали на обоих объектах, заблокировали входы, ужесточили контроль, привлекли следственные органы и назначили лабораторные тесты. Эти инциденты показывают, что мы должны оставаться бдительными", - сказал Писториус Spiegel. "Конечно, мы также пересматриваем наши меры безопасности и корректируем их при необходимости. Это уже было поручено", - подчеркнул политик от СДПГ. На данный момент нет конкретных указаний на связь между двумя событиями в Кёльн-Вахне и Гейленкирхене. "Теперь мы должны дождаться результатов дальнейшего расследования и действовать спокойно. Мы доверяем проверенному сотрудничеству с ответственными следственными органами", - сказал Писториус (также см. записи с 21:10, 18:55 и 18:24).

21:30 Австрия: Прокуратура предъявила первые обвинения в шпионском скандале, связанном с РоссиейАвстрийская прокуратура впервые предъявила обвинения в деле против бывшего агента конституционной защиты Эгисто Отта. В том числе шпионаж в пользу России. Отта обвиняется, среди прочего, в том, что он поручил другому сотруднику, работающему на гражданской службе в Министерстве внутренних дел Вены, получить информацию о участниках встречи европейских разведывательных служб от имени депутата от праворадикальной партии FPÖ. Отта и бывший депутат FPÖ Ханс-Йорг Женевен обвиняются в разглашении государственной тайны. Оба могут получить до трех лет лишения свободы. Дата начала суда еще не назначена. В частности, Отта якобы предоставил Женевену имена нескольких сотрудников разведывательных служб, таким образом угрожая, среди прочего, "сохранению общественной национальной безопасности и успеху будущих разведывательных операций". Женевена также обвиняют в передаче конфиденциальных документов из парламента, к которым он имел доступ через участие в следственной комиссии по так называемому делу "Ибица".

21:10 После сигнала о саботаже в Бундесвере: ХДС считает ответственным Министерство обороны

Полиция и государственная безопасность расследуют инцидент с безопасностью на водоочистных сооружениях авиационной базы Кёльн-Вахн из-за подозрения в саботаже против Бундесвера. "Аномальные значения воды" и затем дыра в заборе были обнаружены, сказал представитель Бундесвера в Кёльне перед базой. Политик ХДС по обороне Серп Гюлер теперь считает ответственным Министерство обороны за прояснение открытых вопросов: "Министерство должно теперь немедленно прояснить, как посторонний мог получить доступ к якобы хорошо охраняемым базам Бундесвера", - сказала она "Шпигелю". "В то же время стоит отметить, что Бундесвер своевременно обнаружил инциденты", - сказала Гюлер (см. также записи с 18:55 и 18:24).

