15:21 Путин утверждает, что Украина начала атаку на российский атомный электростанцию

14:50 Руководитель МАГАТЭ планирует посетить АЭС в КурскеРуководитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Рафаэль Гросси, планирует посетить российскую атомную электростанцию в Курске на следующей неделе. МАГАТЭ подтверждает эту дату. В начале августа Украина начала значительное наступление в российском регионе Курск. Росатом, российская государственная корпорация по атомной энергии, затем предупредила об угрозе АЭС от украинских атак, которая находится примерно в 100 километрах от украинской границы.

14:21 Россия: 115 000 человек эвакуированы из угрожаемых регионов115 000 человек были эвакуированы из угрожаемых российских регионов возле украинской границы, согласно заявлению заместителя премьер-министра России Дениса Мантурова. Он обсуждает это на встрече с президентом Владимиром Путиным и высшими чиновниками, отмечая, что ущерб сельскому хозяйству и промышленности из-за украинского наступления сейчас оценивается. "Я собрал вас, чтобы обсудить текущую ситуацию в приграничных районах России," - говорит Путин в начале встречи.

14:00 Туск: Индия могла бы посредничать в конфликте на УкраинеПремьер-министр Польши Дональд Туск видит потенциал в роли Индии в урегулировании конфликта на Украине. "Я очень благодарен, что премьер-министр подтвердил свою готовность лично impegnarsi в мирном, справедливом и быстром завершении конфликта," - говорит Туск в Варшаве после переговоров с Моди. Предложение Моди о посредничестве особенно важно, поскольку он отправится из Польши в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Индия сохраняет нейтралитет по отношению к российскому вторжению и не поддерживает западные санкции против Москвы.

13:40 "На данный момент не похоже на 'ограниченное' наступление в Курске"Канцлер Германии Олаф Шольц предполагает, что украинское наступление в России будет "пространственно и временно ограниченной операцией". Согласно наблюдениям корреспондента ntv Наджа Крийвальд, на данный момент ничего не указывает на это. "Наоборот," - говорит она в своем текущем отчете из Сум в восточной Украине.

13:20 Несколько российских военных самолетов уничтожены в атаках на СаваслейкуНесколько российских самолетов якобы были уничтожены в украинских атаках на авиабазу Саваслейка. Об этом сообщает украинский общественный вещатель Суспільне, ссылаясь на информацию от службы безопасности. Согласно этим данным, был уничтожен сверхзвуковой перехватчик МиГ-31К и два стратегических военно-транспортных самолета Ил-76, а также примерно пять самолетов, предположительно МиГ-31К/И, были повреждены в результате атаки 16 августа. В результате атаки 13 августа был поражен склад топлива и смазочных материалов, и еще один МиГ-31К/И был поврежден.

13:06 Российское разведывательное агентство расследует журналистов CNNРоссийское внутреннее разведывательное агентство ФСБ начало уголовные расследования против нескольких иностранных журналистов из-за сообщений в российском регионе Курск, где украинские войска контролируют несколько поселений. Расследования были возбуждены против репортера CNN и двух украинских журналистов за "незаконное пересечение границы", согласно заявлению ФСБ. Агентство объявило, что вскоре будут выданы международные ордеры на арест. Трое журналистов могут получить до пяти лет тюремного заключения в России. Недавно американский журналист Эван Гершкович смог вернуться на родину в рамках обмена заключенными после того, как был приговорен к 16 годам лишения свободы в трудовом лагере за якобы шпионаж.

12:34 Целюсь в приграничной зоне: "Фонд обмена" пополненПрезидент Украины Владимир Зеленский посетил приграничный регион Сум в северо-восточной Украине, откуда украинские войска более двух недель назад продвинулись в Россию. Он сообщил, что был взят еще один город в Курской области и что "фонд обмена" был пополнен, имея в виду захват российских солдат для будущего обмена украинскими заключенными в российском плену. Зеленский подчеркнул, что с начала наступления в Курске сократилось число атак на Сум и количество жертв среди гражданского населения там. Он опубликовал видео, на котором он с главнокомандующим украинскими войсками Олегом Сирским, который информировал его о укреплении войск на востоке Украины, где Россия продолжает наступление.

12:06 Критическая инфраструктура под наблюдением? Сообщение об alleged Russian drones в BrunsbüttelГазета "Бильд" сообщает, что якобы российские дроны были замечены над крупнейшим промышленным парком в Шлезвиг-Гольштейне. В последние дни дроны летали над выведенной из эксплуатации атомной электростанцией и терминалом СПГ в Brunsbüttel на высоких скоростях, многократно нарушая зону запрета на полеты. Прокуратура в Фленсбурге расследует дело по подозрению в шпионаже с целью саботажа. Внутренне полиция сообщает о выявлении вражеского объекта, предположительно военного дрона. Согласно "Бильд", дроны якобы управляются российскими агентами и могут запускаться с гражданских кораблей в Северном море. Подробнее здесь.

11:40 Посольство США в Киеве предупреждает об угрозе воздушных атакПосольство США в Киеве выпустило предупреждение об усилении угрозы воздушных атак в предстоящие дни, всего за несколько дней до Дня независимости Украины 24 августа. Веб-сайт посольства указывает на то, что Россия, скорее всего, запустит атаки с использованием беспилотников и ракет в этот период и в выходные дни. Этот день отмечает 33-ю годовщину независимости Украины от Советского Союза. С начала конфликта на Украине более двух с половиной лет назад этот праздник приобрел еще большее значение для украинцев.

11:13 Взрывы зафиксированы на военной базе в ВолгоградеВ городе Мариновка, расположенном в Волгоградской области, произошел пожар на военной базе. Местные жители сообщают о мощных взрывах. Местные власти подозревают, что причиной пожара стала атака украинского беспилотника, однако жертв нет.

10:41 В Курске строят бетонные укрытия для защиты гражданВласти Курской области устанавливают сборные бетонные укрытия в приграничном районе Курска для защиты местного населения. Губернатор Курской области Алексей Смирнов объявил об этом в Telegram, заявив, что эти сооружения будут установлены в местах с высокой проходимостью, таких как автобусные остановки. Смирнов опубликовал фото доставки одного из этих модулей. Бunker также будут установлены в двух дополнительных местах, в том числе в Курске, рядом с региональной атомной электростанцией, которую Москва обвиняет в целях Украины, что Украина отрицает.

10:10 Украинские силы отбили атаки российских войск возле КурскаУкраинские силы сообщают о более чем сорока ударах российских войск в районе Покровска, большинство из которых им удалось отразить. Президент Украины Зеленский обещает усилить войска в этом районе. Операция в Курской области продолжается.

09:42 Российская ПВО сорвала несколько украинских авиаударовПо данным официальных российских сообщений, российская военная ПВО перехватила несколько украинских авиационных атак в западной части страны. Губернатор Волгограда заявил, что почти все беспилотники были уничтожены в атаке возле Мариновки (см. запись в 07:30). В Курской приграничной области губернатор Курска заявил, что две украинские ракеты и один беспилотник были сбиты российской ПВО. Губернатор Ростовской области сообщил, что была сорвана атака из пяти беспилотников. Украинские беспилотники якобы были сбиты в Волгоградской, Воронежской и Брянской областях.

09:09 Украинское военное командование просит разрешения на использование дальнобойного оружия против российских целейМинистр обороны Украины Рустем Умеров обсудил ситуацию на фронте и политику США в отношении использования дальнобойного оружия против российских целей с bipartisan delegation of the U.S. House of Representatives в Киеве. Умеров подчеркнул необходимость получения разрешения от союзников на использование дальнобойного оружия против целей в России, заявив, что это поможет защитить мирные города и села Украины.

08:36 Марк Хэмилл и Тимоти Сайнэр запустили кампанию по сбору средств на роботов-разминировщиков для УкраиныИзвестный актер «Звездных войн» Марк Хэмилл и эксперт по Восточной Европе Тимоти Сайнэр запустили кампанию «Чистая территория» по сбору средств на роботов-разминировщиков для использования в Украине. Цель кампании — собрать $441,000. Эти роботы позволят безопасно разминировать труднодоступные участки, тем самым снизив риск для операторов. «Россия совершила одно из самых отвратительных преступлений в Украине, рассыпав миллионы мин», — говорит Сайнэр.

08:01 Кремль призывает россиян приспособиться к «новой норме»Вторжение украинских сил в Курск представляет вызов для пропаганды Москвы. В попытке успокоить все более обеспокоенное население Кремль пытается подготовить россиян к «новой реальности» и «новой норме». Правительство России призывает население перенаправить свои тревоги и шок в позитивные занятия, такие как оказание помощи Курской области. Большинство опрошенных officials Meduza уверены, что бои в Курской области продолжатся в течение нескольких месяцев. Источник в правительстве России, поделившийся этим мнением, подчеркивает, что это «довольно оптимистичный прогноз — если все пойдет хорошо».

07:30 Подтвержден пожар на военном объекте в ВолгоградеРоссийские власти подтвердили сообщения о пожаре на военном объекте в южном российском регионе Волгоград после атаки украинского беспилотника. Губернатор Андрей Бочаров объявил об этом в Telegram, заявив, что беспилотник, предположительно, врезался в объект. Жертв нет. Бочаров не уточнил, какой военный объект был атакован, но упомянул, что в атаке был поражен village of Marinovka, где Россия содержит авиабазу.

06:56 Макмастер: Путин манипулировал эго и комплексами ТрампаБывший советник по безопасности США, генерал Герберт Рэймонд Макмастер, считает, что президент России Владимир Путин успешно манипулировал бывшим президентом США Дональдом Трампом. По словам Макмастера, в своей книге «Война с самими собой: мое пребывание в Белом доме Трампа», как сообщает «The Guardian», Путин эксплуатировал эго и комплексы Трампа, называя его «невероятным человеком, невероятно талантливым». Делая это, Путин якобы оказал почти гипнотическое влияние на Трампа. Макмастер работал советником по безопасности Трампа примерно год и, как сообщается, предупреждал Трампа: «Мистер Президент, он лучший лжец в мире». Макмастер предположил, что Путин был уверен, что он может «играть» с Трампом, стремясь к смягчению санкций и быстрому выводу американских войск из Сирии и Афганистана.

06:20 Сообщения об взрывах на российской авиабазе в ВолгоградеНочью в российском городе Калач-на-Дону в Волгоградской области слышались взрывы. О них сообщали многочисленные российские Telegram-каналы, связывая их с атакой дронов. На близлежащей авиабазе произошел пожар. Волгоградская область находится примерно в 900 километрах юго-восточнее Москвы. Вероятной целью, скорее всего, была авиационная база в селе Октябрьском, примерно в 20 километрах от Калача-на-Дону. Местные жители сообщали о шести-десяти громких взрывах, сопровождавшихся характерными звуками дронов, согласно отчетам в Telegram.

05:44 Клингебль: Германия предоставит дополнительное финансирование для Украины, если это будет необходимоЛидер СДПГ Ларс Клингебль гарантировал дальнейшую финансовую поддержку Украины. В случае, если станет невозможным сделать запланированные миллиарды российских активов, замороженных для Украины, Германия предоставит дополнительные средства, заявил Клингебль в подкасте заместителя главного редактора "Бильд" Пауля Ронцихеймера. Важно избежать ситуации, когда скажут: "Денег на Украину больше нет." В таком случае "конечно, мы обязаны рассмотреть, откуда взять деньги в Германии", - добавил Клингебль. "Мы несем ответственность перед Украиной. Решения должны быть найдены, и мы их найдем."

04:27 Украинская разведка о ударах дронов в РоссииВоенная разведка Украины ГУР прокомментировала цель ночных атак дронов в России. Они были направлены на аэропорт Остафьево в Москве, авиационную базу в Миллерово в Ростовской области и центр радиосвязи, сообщил глава ГУР Кирилл Буданов "The War Zone". По данным, в атаке участвовало около 50 дронов. Оценка нанесенного ущерба сейчас ведется. Утром российские власти сообщили, что сбили 45 дронов над территорией России.

03:09 Бронежилеты и шлемы для избирателей на выборах в РоссииДля досрочных региональных выборов, запланированных на спорной российской границе в Курской области, Россия планирует обеспечить избирателей бронежилетами и шлемами. Кроме того, будут созданы дополнительные избирательные участки в других регионах страны для тех, кто покинул область, сообщила глава региональной избирательной комиссии Татьяна Малашова, ссылаясь на российские СМИ. В регионе объявлено чрезвычайное положение, выборы пройдут с 6 по 8 сентября в нескольких регионах России, где избираются губернаторы и региональные парламенты. Центральная избирательная комиссия в Москве разрешила гражданам пограничных регионов голосовать досрочно, в том числе в Курске, Белгороде и Брянске.

01:34 Фико: Западные демократии оказывают давление на тех, кто отходит от общего мнения в политикеПремьер-министр Словакии Роберт Фико жалуется на давление со стороны единого мнения в западных демократиях. Лиц, отклоняющихся от этого консенсуса в важных вопросах внешней политики, якобы подвергают произвольному давлению и угрожают изоляцией, заявил Фико в заявлении, посвященном годовщине invasions в Москву в 1968 году. Фико сравнил жестокое подавление "Пражской весны" в 1968 году войсками Варшавского договора с тем, что он воспринимает как современное давление в Европе. Фико выступает против военной помощи ЕС Украине и подвергается обвинениям в прорусской позиции.

00:12 Украина сообщает о 46 российских атаках возле Покровска за деньУкраина сообщает о 46 российских атаках вдоль линии фронта возле Покровска на востоке страны за день. Из них 24 успешно отражены, сообщает Генеральный штаб. На 21:00 по CET бои все еще продолжаются на двух участках. В столкновениях, по данным, погибли или ранены 238 российских солдат. Информации о жертвах среди украинцев нет. Россия пока не ответила.

22:59 Россия: предотвращена украинская инфильтрация в БрянскеРоссия заявляет, что предотвратила проникновение украинских "шпионов" в свой Брянский пограничный район, граничащий с Курском. "Шпионско-диверсионную группу" Украины нейтрализовали ФСБ и российская армия, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз. "Они получили свой конец", - заявил он. Ситуация, по его словам, находится под контролем.

21:45 Зеленский: Украина ждет быстрого выделения обещанной миллиардной помощиПрезидент Украины Владимир Зеленский ожидает быстрого выделения обещанной Западом миллиардной помощи, которая также будет получена от продажи конфискованных российских государственных активов. Несмотря на различные политические объяснения от союзников Киева, больше будет сделано, заверил Зеленский в своем вечернем видеообращении. "Но нам нужен практический механизм." Украине нужны средства, полученные от российских активов, чтобы сдержать агрессора Россию. "Эти дискуссии длятся уже слишком долго, и нам сейчас нужны решительные действия." Семь ведущих западных промышленных стран (G7) согласились на конгрессе в июне предоставить финансовую помощь Киеву. Планируется получить крупный заем в $50 миллиардов за счет доходов от замороженных российских активов.

21:12 Хвала Путина торгово-экономическим связям с КитаемПрезидент России Владимир Путин высоко оценил укрепление сотрудничества с Китаем, заявив: "Наши торговые отношения процветают (...). Приоритет, который обе администрации уделяют торговым и экономическим отношениям, дает результаты", - сказал он на встрече с премьером Китая Ли Цыгуном в Кремле. Китай и Россия имеют обширные совместные экономические планы и гуманитарные инициативы, добавил Путин. Ли, в свою очередь, заявил, что отношения Китай-Россия находятся на "непреcedentedной высоте". Стратегическое партнерство между Россией и Китаем углубилось после вторжения России на Украину. Для России Китай является важным торговым партнером из-за западных санкций.

20:56 Апелляция отклонена: бывший заместитель министра обороны России остается под стражейБывший заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков остается под стражей по обвинению в коррупции. Его ходатайство об домашнем аресте под строгим надзором и апелляция на решение о его аресте были отклонены, сообщает государственное новостное агентство России ТАСС. Булгаков отвечал за закупки вооружения для российской армии до своего увольнения. Московский суд также санкционировал арест двух предполагаемых сообщников Булгакова. Компания, которой они владеют, якобы получила девять контрактов от Булгакова с 2022 по 2024 год, что привело к потерям около 50 миллионов рублей (примерно 500 000 евро).

20:30 Украина усиливает войска в ПокровскеПо словам президента Украины Владимира Зеленского, Украина усиливает войска в спорном регионе Покровск на востоке Украины. Он заявил в телеобращении, что они осведомлены о стратегии российских войск там. Одновременно украинское наступление в российском регионе Курск продолжается, с некоторыми территориями, которые находятся под контролем Украины. Зеленский не предоставил подробностей.

20:00 Украинцы в Венгрии сталкиваются с выселением после декретаВ ответ на декрет Венгрии, отказывающегося предоставлять общий статус беженца украинским беженцам, многие украинцы в Венгрии сталкиваются с выселением из своих убежищ. Частные убежища для беженцев уже начали выселять украинцев, сообщает организация Migration Aid. В Коксе, к северу от Будапешта, около 120 беженцев, в основном ромские женщины и дети из западноукраинского региона Закарпатья с большим венгерским меньшинством, выселяются под надзором полиции.

Европейский Союз выразил обеспокоенность растущей напряженностью между Украиной и Россией, призывая к мирному разрешению конфликта.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Josep Borrell призвал к немедленному прекращению боевых действий в регионе Курск и призвал обе стороны вернуться к переговорам. Боррель также подчеркнул важность соблюдения международного права и уважения территориальной целостности.

