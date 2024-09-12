15:18 Участие в военно-морском бою на Черном море

Конфликт в Черном море: Украина и Россия сталкиваются в морских и воздушных столкновениях

По последним данным, Украина и Россия вовлечены в морской и воздушный конфликт в Черном море. Военная разведка Украины утверждает о успешной спецоперации на море, в результате которой был уничтожен российский истребитель Су-30 с помощью переносной системы ПВО. Подробности операции, произошедшей в среду ночью, держатся в секрете в Киеве. С другой стороны, Министерство обороны России заявляет об неудачной попытке Украины атаковать российскую буровую платформу в Черном море с помощью скоростных катеров. Из 14 катеров якобы были потоплены 8, а остальные отступили. Москва не признает потерю самолета, но военный блог, близкий к российскому министерству, Rybar, предполагает, что Су-30 был сбит при отражении украинской атаки.

14:54: Украинские солдаты выражают недовольство войной

Украинских солдат призывают использовать свои ограниченные ресурсы тактически и разумно. В сообщении, опубликованном репортером ntv Kavita Sharma на передовой, солдаты сталкиваются со старыми советскими оружиями с ограниченным боезапасом, в отличие от немногих, но более современных западных вооружений.

14:23: Зеленский объявляет о российском контрнаступлении в Курске

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия начала контрнаступление в российском пограничном регионе Курск. Выражая реакцию российской армии в соответствии со стратегическим планом Украины, Зеленский отказывается раскрывать дальнейшую информацию во время пресс-конференции в Киеве. Министерство обороны России сообщает, что российские подразделения освободили десять поселений в Курской области за два дня.

13:55: Критика отношений Иран-Россия со стороны ведущего иранского политика

Ведущий иранский консервативный политик Али Мотахhari косвенно критикует отношения своей страны с Россией на фоне новых санкций и растущих дипломатических tensions. В посте на платформе X Мотахhari указывает на недавние санкции, введенные Германией, Францией и Великобританией в ответ на поставку Ираном баллистических ракет России. Министерство иностранных дел Ирана решительно отрицает поставки ракет.

13:38: Нехватка воды и газа в городе Покровск Украины

После российских атак город Покровск в украинском регионе Донецк испытывает острую нехватку питьевой воды и газа для приготовления пищи и отопления, сообщает губернатор региона Вадим Филашкин. Водопроводный завод города был поврежден в результате конфликта, и городу приходится полагаться более чем на 300 аварийных скважин для водоснабжения. Кроме того, Russians разрушили газораспределительный центр накануне, оставив без газа тысячи жителей Покровска.

13:07: Россия, возможно, занижает число военных кораблей

По данным независимого российского новостного портала "Агентство", Россия может фактически иметь в два раза меньше военных кораблей, чем заявляет. Министерство обороны России заявляет о участии более 400 военных кораблей в крупных военных учениях "Океан-2024". Однако портал ссылается на неверified онлайн-данные с "Global Naval Powers Ranking 2024" и "RussiaShips.info", которые указывают на 264 и 299 военных кораблей соответственно, включая около 50 кораблей и подводных лодок Черноморского флота, который не участвует в учениях. Россия имеет историю преувеличения размера своих военных сил.

12:28: Усиление российской разведки на Бундесвере

Российские разведывательные службы якобы усилили свою деятельность по слежению за немецкой помощью Украине и разведкой Бундесвера, согласно годовому отчету Военной контрразведки (MAD). Интерес российских служб переключился с стратегической военной политики и стратегии на тактический уровень. Сейчас для России важно раскрыть подробности немецкой помощи Украине, в том числе маршруты, процедуры развертывания и тактики западных систем вооружения в Украине. Кроме того, возможности обороны Бундесвера также стали объектом интереса России.

11:52: Новая угроза ядерного оружия против Берлина не случайна

Только потому, что Великобритании и США удалось предотвратить использование Украиной оружия против территории России, не уменьшает вероятность того, что эксперт по ядерному оружию предложит такую атаку на Берлин, объясняет корреспондент ntv Райнер Мунц. Поэтому неудивительно, что эксперты по ядерному оружию теперь предлагают атаки на Берлин.

11:15: Решение о дальнобойных ракетах может занять несколько недель

Решение о том, будет ли Украина использовать дальнобойные ракеты против территории России, может быть отложено на несколько недель, сообщает Bloomberg. Решение до встречи Генеральной Ассамблеи ООН 24 сентября, на которой соберутся около 150 глав государств и правительств, маловероятно. Авторы ссылаются на британского министра иностранных дел Лэмми, который заявил, что встреча ООН будет следующей возможностью обсудить использование дальнобойных ракет. Президент Украины Зеленский планирует повторить свою приверженность на встрече. В среду Лэмми и госсекретарь США Блинкен посетили Киев, чтобы обсудить планы Зеленского по атакам на территорию России, в то время как Блинкен запланировал разговор с президентом США Байденом в пятницу. Также ожидается встреча премьер-министра Великобритании Стармера с Байденом в пятницу.

10:31 Блинкен задерживается в Польше после визита в КиевГоссекретарь Блинкен делает остановку в Польше, ключевом союзнике Украины, по возвращении из Киева. Запланированы встречи с премьер-министром Туском и президентом Дуда. Блинкен, как ожидается, обсудит дополнительное сотрудничество с Польшей, служащей основным логистическим центром для западной военной помощи Украине. Польша также значительно увеличила военные расходы после вторжения России на Украину и заказала 96 боевых вертолетов Apache у американского гиганта Boeing за $10 миллиардов.

09:59 Украина сообщает о 5 российских ракетах и 64 иранских беспилотникахВоенно-воздушные силы Украины сообщают, что российская армия атаковала Украину ночью с помощью 5 ракет и 64 боевых беспилотников иранского происхождения. 44 беспилотника были перехвачены. Военные данные не независимо не подтверждены. ПВО несколько раз активировалась вокруг Киева для перехвата входящих беспилотников.

09:11 Российский аналитик предлагает укрепить ядерный статусРоссийский политический аналитик Сергей Караганов призывает Россию усилить сигналы о готовности использовать ядерное оружие. Основная цель ядерной политики России должна заключаться в том, чтобы "все текущие и будущие противники поняли, что Россия готова использовать ядерное оружие", сказал Караганов газете "Коммерсант". Россия могла бы нанести ограниченный ядерный удар по стране НАТО без начала полномасштабной ядерной войны. США были бы нечестными, если бы утверждали, что гарантируют ядерную защиту своим союзникам. Караганов ранее выступал за то, чтобы Россия рассмотрела возможность превентивного ядерного удара, чтобы вселить страх в своих противников. Некоторые западные аналитики считают, что Караганов выполняет полезную функцию для Кремля, выражая озабоченности, которые тревожат Запад и делают Путина более умеренным в сравнении.

08:46 Украина надеется на одобрение США дальнобойных западных ракетУкраина все больше оптимистична в отношении того, что ей вскоре будет разрешено атаковать глубже на территории России с помощью западного оружия. Госсекретарь США подчеркнул во время своего визита в Киев, что он хочет убедиться, "что Украина имеет все, что ей нужно". В Великобритании уже видны признаки одобрения:

08:04 Украинские войска сообщают о сбитом российском истребителеПосле утверждений о пропаже с радаров российского истребителя Су-30SM украинская военная разведка теперь утверждает, что украинские солдаты сбили такой самолет во время операции в Черном море. Газета "Киевский независимый" сообщает, что истребитель, стоимостью $50 миллионов и базирующийся в Крыму, был уничтожен переносной системой ПВО.

07:26 Украинские официальные лица сообщают о десятках раненых после атаки беспилотников на КонотопЧисло раненых в результате массированной атаки российских беспилотников на энергетическую инфраструктуру Конотопа ночью возросло до 14, сообщает государственное информационное агентство Украины Ukrinform со ссылкой на региональную военную администрацию. В центре города был поражен один из зданий.

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здесь.06:42 Немецкий парламент обсудит меры безопасности для украинских беженцевСегодня впервые в немецком бундестаге состоится дебаты по предложенному правительством пакету мер безопасности, включающему запрет на ножи и лишение статуса беженцев тех, кто посещает свои страны. Однако есть исключения, в том числе для украинских беженцев.

06:04 Российские СМИ критикуют выступление Дональда Трампа на дебатахНесколько комментаторов российского телевидения обвинили "саботаж" против Трампа во время его дебатов с Камалой Харрис, сообщает "Киевский независимый". Трампа "недооценили", они утверждали. Критиковалась проверка фактов в речи Трампа. Многие наблюдатели считали, что Трамп проиграл дебаты. Трамп пообещал немедленно положить конец конфликту на Украине, если выиграет выборы.

04:50 Атака на Конотоп привела к ранениям гражданских и повреждению энергетической инфраструктурыАтака России на Конотоп в Сумской области привела к ранениям нескольких гражданских лиц. Как сообщил мэр Артем Семенихин, водоснабжение города было временно прервано. Энергетическая инфраструктура также понесла значительные повреждения, и неясно, когда частные дома получат электроэнергию. После атаки на центр города возникло несколько пожаров, и были повреждены школы и жилые здания. Двоих госпитализировали, один в критическом состоянии.

03:29 Латвия предоставила больше военной помощи УкраинеПремьер-министр Латвии Эвика Силиня объявила пакет военной поддержки для Украины во время своего визита в Киев. Он будет включать бронированные vehicles. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил об этом после встречи с Силиной. По словам Шмыгаля, обе страны также рассматривают расширение сотрудничества в оборонной промышленности.

01:32 Великобритания вызывает иранского бизнесмена для расследования подозрений в поставках ракет РоссииВ ответ на подозрения о поставках ракет от Ирана к России Великобритания вызвала иранского бизнесмена, согласно заявлению лондонского министерства иностранных дел. "Правительство Великобритании четко дало понять, что любая передача баллистической ракетной технологии России будет рассматриваться как опасное обострение и будет встречена адекватным ответом", - говорится в заявлении. Во вторник Германия, Франция и Великобритания объявили о новых санкциях против Ирана из-за подозрений в экспорте ракет России, в том числе о приостановке двусторонних соглашений о воздушном транспорте. Ранее Европейский союз указал на "обоснованную информацию" о ракетных экспортах Ирана в Россию.

00:14 Украина: Россия направляет неопытные войска в ВовчанскПо данным украинской армии, Россия направляет неопытные войска на фронт в Харькове. Сергей Петров, спикер оперативной тактической группы вооруженных сил в Харькове, заявил, что силы, участвующие в наступлении на Вовчанск, плохо подготовлены. Предполагается, что свежие подкрепления - это мобилизационная группа, собранная Россией. Неясно, являются ли они бывшими заключенными или солдатами, призванными из других стран, таких как Центральная Азия, Африка или Ближний Восток.

22:39 Мэр западноукраинского города вводит патрули русскоязычныхМэр западноукраинского города Ивано-Франковск ввел патрули для контроля за ростом использования русского языка. "Это инициатива сообщества, и любой может стать языковым надзирателем", - сказал мэр Иван Иванов в интервью НТА. Многие перемещенные лица из восточной Украины используют русский как родной язык. Иванов ожидает не менее 100 таких языковых контролеров, и уже более 50 добровольцев зарегистрировались. Он также предоставил номер телефона для граждан, чтобы сообщать о русскоязычных в общественных местах. Из-за конфликта миллионы людей, в основном из русскоязычных регионов на востоке и юге, бежали на относительно безопасный украинскоязычный запад страны.

21:42 Эрдоган требует возвращения Крыма от МосквыПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает за возвращение полуострова Крым, аннексированного Россией, Украине. "Наша приверженность территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины остается неизменной. Возвращение Крыма Украине - это требование международного права", - заявил турецкий лидер в видеообращении на саммите "Крымская платформа", созданном Киевом в 2021 году для привлечения внимания к ситуации вокруг аннексированного полуострова.

21:05 Сообщение: Киев поделится военной стратегией с СШАПрезидент Украины Владимир Зеленский считает поддержку США жизненно важной для отражения российского вторжения. "Стратегия победы (...) в значительной степени зависит от американской помощи. И других союзников", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве. Стратегия, которая будет представлена до второго саммита по миру в Украине, направлена на "значительное усиление Украины" и "принуждение России к прекращению войны". Согласно Bloomberg, США требуют от Зеленского четкого плана для ударов по России перед снятием ограничений на использование западного оружия. Госсекретарь США Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Ламми якобы находятся в Киеве, чтобы обсудить долгосрочную стратегию на следующий год, чтобы лучше понять цели Украины.

20:37 Блинкен уточняет позицию Байдена по использованию оружия против РоссииГоссекретарь США Энтони Блинкен подтверждает, что США активно работают над тем, чтобы удовлетворить военные потребности Украины в использовании западного оружия дальнего действия против целей внутри России. Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудят эти требования в пятницу, сказал Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Ламми и министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Киеве. "Мы усердно работаем над тем, чтобы гарантировать, что Украина имеет все необходимое для эффективной защиты своей территории", - сказал Блинкен, добавив: "Мы хотим, чтобы Украина победила".

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Европейский союз выразил озабоченность в связи с конфликтом в Черном море и призвал к деэскалации между Украиной и Россией.

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В ответ на конфликт Европейский союз ввел санкции против России, стремясь оказать давление на Москву для мирного разрешения проблемы.

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