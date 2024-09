15:07 Смертельная стрельба в штаб-квартире российской компании электронной коммерции

16:43 Индия продолжит закупать российскую нефть, если санкции не повлияютИндийское правительство заявило, что продолжит закупать российскую нефть без колебаний, если не будет подпадать под санкции. Об этом сообщило "Українська Правда" через агентство Reuters. "Если компании освобождены от санкций, я обязательно буду покупать у самого доступного поставщика", - заявил министр нефти и газа Индии Хардееп Сингх Пури. Он также добавил, что Индия не одинока в этом, так как европейские страны и японские компании также закупают российскую нефть. Индия, как сообщается, на 88% зависит от импорта нефти и является одним из крупнейших в мире потребителей и импортеров нефти. Торговля между Россией и Индией, как сообщается, удвоилась с 2022 года.

16:05 Мунц: Кремль безразличен к F-16Несмотря на то, что западные истребители F-16 теперь используются в Украине, Кремль остается безразличным из-за отсутствия разрешения на запуск ракет глубоко в Россию, как объяснил корреспондент ntv из Москвы Райнер Мунц.

15:45 Кремль назвал заявления Столтенберга о дальнобойном оружии "рискованными"Россия осудила заявления Йенса Столтенберга как "рискованные". Он заявил в интервью "The Times", что разрешение Украине атаковать цели глубже в России с помощью западных вооружений с увеличенной дальностью не будет нарушением. "Это безответственное пренебрежение заявлениями президента России - это близорукая и непрофессиональная позиция", - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин ранее угрожал, что если страны позволят развертывание ракет большей дальности Украиной, это прямо вовлечет эти страны в конфликт.

15:17 Эксперты обнаружили взрывчатые вещества и военное оборудование на АЭС в ЗапорожьеНа российской оккупированной АЭС в Запорожье, Украина, размещены вооруженные войска Москвы и военная техника. Кроме того, между внутренним и внешним заборами были установлены противопехотные мины. Об этом сообщило МАГАТЭ. Согласно отчету, экспертам МАГАТЭ было запрещено посещать определенные секции залов турбин в течение всего отчетного периода. НПЗ был захвачен российскими солдатами в начале войны, и международные эксперты с тех пор с тревогой следят за ситуацией с безопасностью. Всего четыре недели назад сгорел охладительная башня.

12:41 Кремль опасается эскалации tensions в Ближнем Востоке после взрывов пейджеровПосле взрывов сотен пейджеров в Ливане Кремль в Москве выразил озабоченность возможным обострением tensions в неспокойном регионе. "Что бы ни произошло, это наверняка приведет к эскалации tensions", - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в среду. Регион и так находится в напряженном положении, и "каждый подобный инцидент имеет потенциал стать спусковым крючком", - добавил он. Министерство иностранных дел России считает этот инцидент еще одним "актом гибридной войны против Ливана".

12:24 Украина увеличила бюджет на десять миллиардов евро для компенсации солдатУкраина утвердила дополнительный бюджет более чем на десять миллиардов евро, основная часть которых направлена на военные расходы. Это увеличивает бюджет примерно на 13% до более чем 81 миллиарда евро, что является рекордом для Украины. Повышение бюджета было необходимо для выплаты солдатам, среди прочего, премий за сентябрь на передовой.

11:36 Шарма: F-16 не обеспечат волшебного решения для УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает за получение 128 истребителей F-16 для установления воздушного превосходства над Украиной. Однако западные страны пообещали лишь около 60, что меньше половины необходимого. Несмотря на это, корреспондент ntv Кавита Шарма считает это достижением, что начались поставки и обучение пилотов. Однако уже естьinitial проблемы с оружием.

11:16 Украинская разведка подтвердила атаку на склад боеприпасовИсточник из украинской службы безопасности СБУ сообщил изданию "Киевский независимый", что атака на крупный склад боеприпасов в российском Торопец occurred на прошлой ночью. На складе якобы хранились баллистические ракеты, в том числе "Искандер", зенитные ракеты, артиллерийские боеприпасы и управляемые бомбы. Атака "полностью уничтожила склад", - сказал источник. После удара украинских дронов произошел "массивный взрыв". СБУ работает совместно с военным персоналом для постепенного сокращения арсенала ракет врага, который наносит ущерб украинским городам. Планируется проведение подобных атак на другие российские военные объекты.

10:49 Украинским производителям дронов разрешено участвовать в тендерах RamsteinУкраинские производители дронов могут впервые подать заявки на тендеры, организованные Дроно-коалицией в формате Ramstein. Представители западных сторонников Украины встречаются в Рамштайне каждые несколько недель. Согласно министерству обороны Украины, серия тендеров будет состоять из двух лотов: один для производства дронов первого лица (FPV) и один для перехватчиков. Министерство считает это приглашение к участию в тендере значительным стимулом для украинского производства. Все поданные заявки будут оцениваться членами Дроно-коалиции. Победители получат контракты на дальнейшие испытания. Если они будут успешными, страны Рамштайна планируют заказать производство у победителей конкурса.

10:27 Появилось видео доказательство атаки на российский склад боеприпасовКремль не сделал официального заявления, но губернатор Тверской области уже объявил в Telegram, что украинская атака дронов вызвала пожар. Вероятно, это большой склад оружия и боеприпасов. Жителей эвакуировали, и в Интернете циркулируют видео с пожаром.

11:14 Восемь раненых в Харькове, двое погибших в Запорожье Город Харьков, Украина, подвергся очередному интенсивному российскому авиационному удару вчера. Взрывы, вызванные управляемыми бомбами, сотрясали разные районы, в результате чего девять человек получили ранения. Этот удар является частью серии жестоких нападений на гражданское население. В воскресенье точный удар унес жизнь женщины и ранил 43 человека, в том числе четырех детей. Российские авиационные бомбардировки такжеtargeted villages in the Zaporizhzhia Oblast, causing the deaths of two individuals.

10:04 Энергетическая инфраструктура Сум в Украине подверглась неоднократным атакам Энергетические объекты в Сумской области, северо-восточной части Украины, подверглись атакам российских беспилотников, сообщают местные власти. Пока нет сообщений о жертвах, но повторяющиеся атаки добавляют напряжения в энергетическую инфраструктуру. Во вторник Россия обстреляла энергетическую инфраструктуру Сум из ракет и беспилотников, что привело к отключению электроэнергии для более чем 280 000 домохозяйств.

09:56 Украинские вооруженные силы сообщают о 1130 российских жертвах за последние 24 часа Украинские вооруженные силы сообщили о 1130 убитых или раненых российских солдатах за последние 24 часа. С начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Украина сообщила о 637 010 жертвах среди врага. За последние сутки украинские войска якобы уничтожили 25 артиллерийских систем, 45 транспортных и топливных автомобилей и 6 танков.

09:05 Украина объявляет о планах развертывания истребителей F-16 Украинские ВВС завершили планы развертывания западных истребителей F-16. Военные и министерство обороны выполнили все задачи, указанные президентом Украины Владимиром Зеленским в вечернем видеообращении. Также велись дискуссии о расширении парка самолетов и усилении подготовки пилотов. Многие в Киеве выступают за продление базовой подготовки пилотов из-за частых больших потерь. В настоящее время обучение длится 40 дней. Украина планирует получить около 60 истребителей F-16, но пока их число невелико.

08:39 Россия отбивает украинские атаки беспилотников в нескольких регионах Россия заявляет, что отбила украинские атаки беспилотников в нескольких регионах. Система ПВО России якобы сбила 54 украинских беспилотника над пятью российскими регионами, сообщает государственное информационное агентство ТАСС со ссылкой на министерство обороны. Более половины беспилотников были сбиты над пограничным регионом Курск, остальные - над другими пограничными регионами, такими как Брянск и Белгород, и западными регионами, такими как Смоленск и Орел. Агентство не упоминает Тверскую область северо-западнее Москвы, где местные власти и военные блогеры сообщали о нападении беспилотника на крупный склад боеприпасов в городе Торопец, что привело к пожару, который вынудил жителей эвакуироваться.

08:12 Военные блогеры: украинская атака серьезно повредила российский склад боеприпасов На основе сообщений военных блогеров украинские силы успешно атаковали российский город в Твери. Произошел пожар на складе боеприпасов, содержащем множество тонн боеприпасов и ракет. Сообщается, что этот объект был существенно расширен и содержит 42 укрепрайона и 23 склада и мастерские. Бывший российский разведчик Игорь Гиркин заявляет, что ситуация в регионе находится под контролем, согласно его Telegram-каналу. Украинские военные блогеры делают вывод, что причинен значительный ущерб, в частности, новым укрепрайонам.

07:45 Заместитель председателя фракции "Зеленые" в бундестаге предупреждает о российском влиянии в Германии Заместитель председателя фракции "Зеленые" в бундестаге Константин фон Нотц призывает к дискуссии в бундестаге о российских операциях влияния в Германии. "Подробные исследования внутренних документов российской пропагандистской фабрики СДА неопровержимо показывают коварные методы, с помощью которых российские агентства проникают в нашу демократию, общественные дискуссии и выборы", - говорит политик внутренних дел. "С AfD, BSW и другими союзниками, распространяющими российские нарративы в обществе и парламенте, формируются вредные альянсы для подрыва немецких интересов совместно".

06:22 Российские тролли распространяют фальшивые видео о Камале Харрис Исследование Microsoft показывает увеличение российских дезинформационных кампаний против кандидата в президенты США Камалы Харрис. Группа, связанная с Кремлем, известная как Storm-1516, создала два обманчивых видео с конца августа, пытаясь дискредитировать кампанию Харрис и ее напарника Тима Уолза. Одно обманчивое видео показывает якобы сторонника Харрис, нападающего на участника митинга Трампа. Другое видео показывает актера, распространяющего ложное утверждение о том, что Харрис травмировала девочку в аварии 2011 года, оставив ее парализованной, и затем скрылась с места происшествия. Оба видео якобы набрали миллионы просмотров, как сообщается Microsoft.

06:00 Пожары и взрывы в российской Твери Российские СМИ сообщают, что украинская атака беспилотников в российском регионе Тверь вызвала пожар. Обломки сбитого украинского беспилотника якобы вызвали пожар на западной стороне Твери, что привело к частичной эвакуации жителей, сообщает губернатор Твери Игорь Рudenya на своем Telegram-канале. Пожарные пытаются контролировать огонь. Место пожара не указано сразу. Российская армия якобы все еще отражает "масштабную атаку беспилотников" на город. Тверь, с населением около 11 000 человек, известна как место хранения российских ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ, согласно новостному сообщению государственного агентства РИА в 2018 году.

03:57 Отчет о дронах в российских регионах Украина якобы атаковала несколько регионов на западе России с помощью дронов, согласно заявлениям местных губернаторов. Семь украинских дронов были сбиты в Смоленской области, рядом с границей с Белоруссией, сообщил губернатор Василий Анохин в Telegram. Система ПВО России сбила один drone над Орловской областью, заявил губернатор Андрей Клычков в Telegram. Как минимум 14 украинских дронов были сбиты в Брянской области, на границе с Украиной, согласно заявлению губернатора Александра Богомаза в Telegram. Киев заявляет, что атаки были направлены на критически важную военную, энергетическую и транспортную инфраструктуру, необходимую для военных усилий Москвы.

02:56 Треугольная торговля: Вашингтон исследует торговлю ураном с Китаем Американские власти расследуют слухи о том, что Китай обходит запрет на импорт российского урана в США. Подозревается, что Китай импортирует обогащенный уран из России и одновременно экспортирует свою собственную продукцию в США, согласно Reuters со ссылкой на правительственные источники. "Мы обеспокоены тем, что запрет на импорт российского урана может быть обойден", - сказал Джон Индалл из Ассоциации американских производителей урана. "Мы не хотим закрывать российский канал поставок и внезапно получать все из Китая. Мы попросили Министерство торговли изучить этот вопрос". Министерство торговли на момент запроса не ответило на комментарий.

01:54 Инсайдер: США планируют пополнить запасы нефти Инсайдер сообщает, что правительство США планирует пополнить свои стратегические запасы нефти. США планируют приобрести до шести миллионов баррелей нефти, согласно осведомленному источнику. Если это будет завершено, это станет крупнейшей покупкой для пополнения запасов с исторической распродажи в 2022 году. В ответ на рост цен на бензин после вторжения России в Украину правительство США в 2022 году произвело крупнейшую распродажу нефти из своих стратегических запасов в истории.

00:45 Жертвы нападения на Сaporischschja Россия нанесла ночное нападение на Сaporischschja, убив по меньшей мере двух гражданских лиц и ранив пятерых, сообщил губернатор Иван Федоров. Позже Федоров уточнил, что Россия "тяжело атаковала" общину Комышуваха в регионе, повредив несколько домов и объект инфраструктуры. Спасательные службы все еще находятся на месте, оценивая масштабы разрушений, объявила "Киевская независимая".

23:38 Посол США в ООН: Мы видели план мира Зеленского Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что они изучили новый план мира президента Украины Владимира Зеленского. "Европейская правда" сообщает об этом с пресс-конференции в штаб-квартире ООН. "Мы изучили план мира президента Зеленского. Мы считаем, что он может быть эффективным. Мы должны выяснить, как мы можем внести свой вклад в эту работу", - добавила она. Посол США выразила надежду на прогресс в переговорах о мире, не вдаваясь в подробности. Томас-Гринфилд, скорее всего, имела в виду стратегию "План победы", объявленную Зеленским в прошлом месяце.

22:29 Ложная тревога в Латвии: Незнакомый летающий объект оказался птицами Ложная тревога в Латвии наконец-то расследована: предполагаемое вторжение в воздушное пространство НАТО члена Латвии было безобидным. Незнакомый объект, приближающийся из соседней Белоруссии и пересекающий восточную область Краслава, был идентифицирован как стая птиц. Об этом сообщило латвийское новостное агентство LETA со ссылкой на Воздушные силы. Ранее Министерство обороны в Риге сообщило о выявлении неопознанного объекта, что привело к развертыванию истребителей НАТО на базе в Льеварде для перехвата. Однако они не смогли обнаружить никаких подозрительных объектов.

21:59 Молдова и Германия подписали соглашение о кибербезопасности Молдова и Германия стремятся укрепить сотрудничество против "гибридной войны Путина" с помощью соглашения о кибербезопасности. Президент России Владимир Путин имеет стратегические цели продолжения гибридной войны против Европы, в частности Молдовы, как способ дестабилизации региона, заявила министр иностранных дел Германии Аннелена Баerbock в Кишиневе. "Но именно поэтому мы усиливаем собственные усилия". Предоставляя оборудование IT, обмениваясь информацией и проводя обучение, они хотят "защитить Молдову от кибератак и разоблачить дезинформацию".

Вы можете просмотреть предыдущие события здесь.

Европейский союз еще не объявил о решении ввести санкции против Индии из-за продолжения закупок нефти из России.

here.

despite the European Union being a significant importer of oil and gas, it has not publicly stated its stance on continuing to procure Russian oil like India.

Читайте также: