14:39Предупреждения Baerbock: Если Украина подчинится, Молдова может последовать примеру

13:56 Украина: 97 спасателей погибли со времени полномасштабного нападения РоссииС тех пор, как Россия начала полномасштабное нападение на Украину, погибли 97 спасателей. Об этом сообщило агентство Ukrinform в интервью со службой. По данным службы, также 395 спасателей получили ранения во время спасательных операций. Сегодня Украина отмечает "День спасателей".

13:44 Отчет США: более миллиона военнослужащих погибли или ранены в конфликте Украина-РоссияАмериканская газета "Уолл-стрит джорнал" сообщает, что в результате российского вторжения на Украину более полумиллиона военнослужащих погибли или получили ранения с обеих сторон. Украинские войска якобы понесли около 80 000 жертв и 400 000 раненых, согласно конфиденциальной оценке, приведенной в газете. Россия, с другой стороны, согласно оценкам западных разведывательных служб, понесла 600 000 жертв - 200 000 погибших и 400 000 раненых, продолжает газета. Ни Киев, ни Москва не публикуют официальные данные о потерях.

13:21 Мунц: Россия набирает контрактников рейдамиКорреспондент ntv Рейнер Мунц сообщает, что военная мощь России планируется увеличить до 1,5 миллиона солдат указом. Мунц считает, что это решение выходит за рамки конфликта на Украине и указывает на источник новых рекрутов России.

12:55 Кремль расширяет армию для борьбы с угрозами на границахКремль обосновывает свои планы по расширению военной мощи до второго места в мире наличием угроз на своих границах. "Эти угрозы возникают из-за сложной ситуации вокруг наших границ", - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на брифинге. "Эти вызовы исходят из агрессивной обстановки на нашей западной границе и нестабильности на нашей восточной границе. Это требует соответствующих контрмер". После распоряжения президента Владимира Путина в понедельник размер регулярной армии России будет увеличен на 180 000 солдат, достигнув 1,5 миллиона активных солдат, что является вторым по величине в мире после Китая.

12:30 Опрос RTL/ntv: большинство против поставок дальнобойных ракет в КиевУкраинское правительство стремится нанести удары по российской военной логистике, в частности, по военным аэродромам, центрам управления и инфраструктуре. В новом опросе RTL/ntv 64% респондентов выступают против поставок западного оружия, которое могло бы потенциально поражать цели глубоко внутри России. За это выступают 28%. Наиболее поддерживают такие поставки оружия сторонники партии "Зеленые" и "Свободные демократы" (53% и 58% соответственно). Минимальная поддержка среди сторонников партии "СДПГ" и "Союз" (34% и 31% соответственно). Среди сторонников партии "Альтернатива для Германии" и "Баварская социальная партия" нет поддержки таких поставок оружия (0% и 4% соответственно). 71% сторонников партии "СДПГ" и "ХДС/ХСС" выступают против поставок дальнобойного оружия. Против выступают 97% сторонников партии "Альтернатива для Германии" и 97% сторонников партии "Баварская социальная партия". Противоположность больше заметна на востоке (83%) по сравнению с западом (61%).

11:49 Отчет: Райан Рутт выразил желание убить ПутинаПо данным источников "Уолл-стрит джорнал", Райан Уэсли Рутт, подозреваемый в покушении на убийство Дональда Трампа, ранее выражал желание убить Владимира Путина и Ким Чен Ына. Источники утверждают, что Рутт высказал эти мысли, работая на Украине в 2022 году. Рутт якобы хотел присоединиться к добровольческим бригадам и сражаться бок о бок с украинскими войсками.

11:18 Спортивный "Русские в войне" документальный фильм покажут в ТоронтоПосле первоначальных опасений по поводу "Русские в войне", спорного документального фильма о российских войсках на Украине, организаторы Торонтского международного кинофестиваля решили его показать. Ранее организаторы фестиваля объявили о снятии фильма с фестиваля из-за опасений или угроз. Российско-канадский режиссер Анастасия Трофимова провела несколько месяцев с российскими войсками на Украине, работая над фильмом. Посол Украины в Канаде критикует решение, заявляя, что фестиваль продвигает российскую пропаганду.

10:51 Посол России скептически относится к переговорам о миреПосол России в Берлине Сергей Нечаев выразил сомнения в возможности переговоров о мире с Украиной. Нечаев настаивает на наличии плана мира перед полноценными переговорами по этому вопросу. Нечаев ссылается на заявления канцлера Германии Олафа Шольца о поддержке ускорения мирных усилий.

10:31 Программа развития ООН помогает Украине готовиться к зимеУкраинская энергетическая компания Naftogaz сотрудничает с программой развития ООН UNDP для усиления энергетической безопасности страны. Эксперты ожидают, что продолжающиеся российские воздушные удары по критически важной инфраструктуре сделают эту зиму очень сложной для украинцев, с многочисленными перебоями в подаче электроэнергии, отопления и воды. Программа развития ООН помогает Украине, в том числе, поставками газовых генераторов, чтобы минимизировать перебои в поставках для населения.

09:55 Суммы все еще без света после ударов дроновВ Суммы, Украина, где ранним утром произошли удары российских Shahed-дронов, без света остаются около 280 000 жителей. Украинские ВВС сообщают, что сбили 16 дронов, но те, которые достигли целей, нанесли значительный ущерб критически важной инфраструктуре.

09:28 Украина: русские отрубили голову пленных с мечомУполномоченный по правам человека в украинском парламенте сообщает, что российские военные отрубили голову украинскому военнопленному мечом. "Россияне отрубили голову связанному скотчем украинскому военнопленному мечом". Человеческая жестокость и кровожадность России за гранью понимания, заключает украинский эксперт. Сегодня в социальных сетях опубликовано фото убитого солдата. На мече, использованном для казни, выгравирована надпись "За Курск". Украинские фотографы Константин и Влада Либерова публикуют фотографии украинских солдат, переживших российское заключение.

09:02 Чеченский командир высказывает мнение об операции в КурскеКогда Киев неожиданно для Москвы начал invasion в пограничном регионе Курск в начале августа, военное руководство России хранило молчание. Однако чеченский командир Апти Алаудинов выразил оптимизм в своем Telegram-канале: "Давайте сохранять спокойствие, приготовим попкорн и посмотрим, как наши ребята уничтожат врага", - написал он в первый день invasion. С тех пор Алаудинов стал главным комментатором операции в Курске, а российские СМИ усилили его заявления. Такое присутствие в СМИ возможно только с одобрения тех, кто у власти, считают эксперты, опрошенные новостным агентством AFP. Как и чеченский лидер Рамзан Кадыров, Алаудинов, похоже, наслаждается необычной свободой слова. Некоторые даже видят в нем потенциального преемника якобы больного Кадырова.

08:42 Германия выделяет 100 миллионов евро на зимнюю помощь УкраинеГермания выделяет дополнительные 100 миллионов евро на зимнюю помощь Украине. Об этом объявила федеральный министр иностранных дел Анналена Баerbock во время визита в Молдову в Кишинев. "Видно, что осень приближается, и зима уже не за горами", - сказала Баerbок перед встречей платформы "Молдова-Партнерство" в столице бывшей советской республики. Россия планирует еще одну "зимнюю войну", чтобы сделать жизнь людей в Украине как можно более трудной.

08:01 Украина: Россия бомбит энергетические объекты в Сумской области с воздухаУкраина сообщает о новой крупной дроновой атаке России. Воздушная оборона сбила 34 из 51 российских дронов за ночь, сообщает Воздушные силы. Они были активны в пяти регионах. По словам местных властей, в северо-восточном регионе Сумская область были атакованы энергетические объекты. Там было перехвачено 16 российских дронов, и критически важная инфраструктура, в том числе системы водоснабжения и больницы, были подключены к резервным источникам питания. В настоящее время бригады аварийно-ремонтных работ восстанавливают ущерб.

07:37 Украина: Россия зафиксировала 1020 потерь за последние суткиПо данным Генштаба Украины, Россия понесла потери в 1020 человек, в том числе погибших и раненых, за последние сутки. Это увеличивает общее число потерь России с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года до 635 880. За последние 24 часа были повреждены или уничтожены шесть артиллерийских систем и два танка, а также шесть бронетранспортеров и 66 дронов.

07:10 Киевский пост: Украина наносит удар по военному аэродрому РоссииВ ночь на украинский новостной сайт "Киевский пост" сообщил, что российский военный аэродром в Энгельсе, Саратовская область, был атакован украинскими ударными дронами, предоставив видео с слышимыми взрывами. По их словам, на аэродроме базируются стратегические бомбардировщики, вооруженные ракетами и используемые Россией для атак на украинские города.

06:35 Столтенберг призывает к дискуссии о дальнобойном оружии для УкраиныУходящий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддерживает недавнюю международную дискуссию о разрешении Украине запускать западное дальнобойное оружие на территорию России. "Это решение каждая страна-член принимает самостоятельно, но важно, чтобы мы координировались, как мы это делаем", - сказал Столтенберг британскому радио LBC. Украина просит такое разрешение от своих союзников уже несколько недель, чтобы наносить удары по командным центрам, аэродромам и критически важной инфраструктуре в России. На замечания о потенциальном эскалации войны норвежец сказал: "Но я все еще считаю, что главный риск для нас - это то, что Путин победит в Украине".

06:13 Facebook и WhatsApp запрещают российскую пропаганду RTMeta, материнская компания Facebook, ограничивает распространение российской государственной пропаганды через СМИ, такие как телеканал RT. RT (ранее Russia Today) и связанные с ним организации будут запрещены во всем мире в приложениях Meta, в том числе Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads. В ЕС RT был запрещен с весны 2022 года из-за кампаний дезинформации о российском вторжении в Украину. Узнайте больше здесь:

05:33 Лукашенко амнистирует 37 заключенных в БелоруссииАвторитарный лидер Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 37 заключенных. Администрация президента в Минске заявляет, что это заключенные, осужденные за "экстремизм" - обвинение, которое в Белоруссии часто используется для обозначения критиков правительства. Среди помилованных - шесть женщин и несколько человек с проблемами со здоровьем. Подробностей об идентичности 37 помилованных лиц не предоставляется. В последние два месяца Белоруссия неоднократно объявляла амнистию заключенным, осужденным за выражение протеста против правительства. В середине августа Лукашенко помиловал 30 политических заключенных, а затем еще 30 в начале сентября. В каждом случае государственный лидер заявлял, что заключенные выразили раскаяние и просили прощения.

03:11 Отчет ООН: ухудшение ситуации с правами человека в РоссииПо данным отчета ООН, нарушения прав человека в России ухудшаются. "Существует развивающаяся система нарушений прав человека, поддерживаемая государством", - утверждает Мариана Катзарова. Болгарка, назначенная специальным докладчиком ООН по ситуации в России в 2023 году, сообщает в своем отчете, что эта система направлена на подавление гражданского общества и политической оппозиции. Все больше людей, критикующих конфликт России с Украиной и диссидентов, становятся мишенью. Катзарова оценивает число политических заключенных как минимум в 1372 человека. Эти активисты прав человека, журналисты и критики войны были ложно обвинены и приговорены к длительным срокам заключения. В заключении они подвергались пыткам. Политические заключенные содержатся в одиночных камерах, а другие принудительно помещаются в психиатрические клиники. Это только известные случаи Катзаровой. Близкий помощник предполагает, что реальные числа могут быть выше.

23:24 Швеция возглавит планируемое присутствие НАТО в ФинляндииНАТО планирует создать военное присутствие на севере Финляндии, при этом Швеция может возглавить эту инициативу. Речь идет о новой модели многонациональных сил НАТО, известных как Forward Land Forces (FLF), подобных тем, что есть в других странах НАТО, граничащих с Россией. Об этом объявили министр обороны Швеции Паль Йонсон и его финский коллега Антти Хакканен на пресс-конференции в Стокгольме. Йонсон выразил честь от того, что Финляндия выбрала Швецию в качестве "страны-рамочного государства" для этого присутствия. Это укрепит безопасность НАТО в целом.

По данным отчета США, в конфликте между Украиной и Россией погибло или ранено более полумиллиона солдат с обеих сторон, при этом украинские войска якобы понесли около 80 000 погибших и 400 000 раненых. (из отчета США в 13:44: Около миллиона солдат погибли или ранены в конфликте Украины и России)

Несмотря на опасения по поводу продвижения российской пропаганды, Международный кинофестиваль в Торонто решил показать спорный документальный фильм "Русские на войне", в котором представлены российские войска в Украине. (из новости в 11:18: Спортивный документальный фильм "Русские на войне" будет представлен на Международном кинофестивале в Торонто)

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