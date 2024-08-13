- 13-летний мальчик признал себя виновным в беспорядках в Англии

13-летняя девочка призналась в причастности к праворадикальному насилию в центре размещения просителей убежища в Англии. Подросток призналась в суде в угрозах насилия на митинге в городе Олдершот, к юго-западу от Лондона. Приговор будет вынесен 30 сентября.

Двое 12-летних мальчиков уже признались в беспорядках в понедельник. Авторитеты арестовали 975 человек. По крайней мере, 50 несовершеннолетних были обвинены, согласно данным британского информационного агентства PA. Возраст уголовной ответственности в Англии - 10 лет.

Дни беспорядков в нескольких городах предшествовали инциденту со вспарыванием живота в северо-западном английском городе Саутпорт. Троих девочек ранили ножом, несколько детей получили ранения. В социальных сетях распространялась ложная информация о том, что нападавший - мусульманский мигрант. 17-летнему подозреваемому, родившемуся в Великобритании у родителей из Руанды, предъявлено обвинение.

После инцидента с вспарыванием живота местное сообщество выразило обеспокоенность растущим насилием в городе. Центр сообщества организовал встречу, чтобы обсудить способы продвижения мира и единства среди жителей.

Читайте также: