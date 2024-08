13:59 Снято, как русские скрываются в лесу, якобы уничтожают американские химарсы на Украине.

С тех пор, как Украина смогла использовать американские реактивные установки HIMARS в борьбе против российского вторжения, эта система вооружения оказала существенное влияние на захватчиков. Москве, возможно, удалось нанести значительный удар: дроны наблюдают и отслеживают HIMARS, а последующее видео показывает мощный взрыв.

13:34 Спортивный добровольческий корпус призывает российских солдат сдатьсяДобровольческий корпус "Свобода России", сражающийся на стороне Украины, призвал российских солдат сдаться. "Ваши политические инструкторы, сидящие в тылу, решительно советуют против того, чтобы быть захваченным в плен, и вместо этого предлагают взорвать себя своей гранатой", - пишут бойцы легиона "Свобода России" в Telegram. Однако они утверждают, что лучше жить, чем умирать за медаль начальника. Те, кто хочет бороться за "нормальное будущее для России", также могут перейти на сторону и присоединиться к легиону. "Мы готовы общаться с каждым, кто выразит желание повернуть свое оружие против Кремля", - пишут бойцы. Легион "Свобода России" и подобные группы, такие как "Русский добровольческий корпус", иногда связывают с праворадикальным экстремизмом, как однажды сказал историк и журналист Николай Митрохин ntv.de. Многие наблюдатели считают военное значение этих подразделений низким и подозревают, что они в основном стремятся к медийному вниманию.

13:03 Россия заявляет о захвате украинской деревниРоссийские войска якобы захватили деревню Сергиевка в восточной украинской области Донецк, сообщает государственное агентство новостей TASS, ссылаясь на министерство обороны. Независимое подтверждение таких заявлений невозможно. Россия часто объявляет о захвате деревень, создавая впечатление быстрого военного прогресса. Однако продвижение в Донбассе медленное, и захваченные поселения часто сильно разрушены. Украинские силы часто отступают, чтобы защитить жизни своих солдат от сильного давления российского вторжения.

12:20 Мунц: "Реакция на Курск показывает: многие русские не заботятся о войне"Российской армии, похоже, трудно отразить украинскую атаку в Курской области, сообщает корреспондент ntv Рейнер Мунц. Он объясняет, почему Москва не отправляет больше войск из Донецка и сообщает, как ситуация воспринимается населением.

11:57 Украина сообщает о российских атаках в ДонбассеРоссийская армия продолжает активно атаковать в Донбассе, сообщает генеральный штаб Украины. Интенсивные бои продолжаются в направлениях Покровск, Торецк и Курахов, зафиксировано 144 военных столкновения за последние 24 часа.Russians launched dozens of air and artillery strikes, which were repelled, the military report states. Russian troops aim to bring the entire Donbass under their control.

11:23 Россия объявляет коалицию региональных и местных политиков "нежелательной организацией"Коалиция российских региональных и местных политиков, базирующаяся в Берлине и осуждающая войну против Украины, была объявлена "нежелательной организацией" в России. Представители организации "Депутаты мирной России" участвовали в мероприятиях с "антироссийской ориентацией" в Германии, сообщает генеральная прокуратура через российские агентства. "Они распространяют ложную информацию об activities of Russian state bodies and support extremist organizations." According to its own statements, the coalition consists of 74 independent regional and local deputies, many of whom have since gone into exile. "All participants of the association consider Putin's regime criminal, condemn Russia's military aggression against Ukraine, and advocate for the democratic path for Russia and the decentralization of power," the organization's website states.

10:48 "Пока 0 процентов доставлено" - член Бундестага призывает к большим поставкам Leopard 2 и Fuchs для УкраиныПредседатель комитета Бундестага по обороне Маркус Фабер вновь призывает к большим поставкам оружия Украине в свете последних событий российского вторжения. "Успех Украины должен побудить нас обсудить поставку большего количества Leopard 2 и Fuchs", - написал политик ФДП на платформе X, имея в виду боевой танк Leopard и бронетранспортер Fuchs. "Мы пока поставили 5 процентов наших Leopard 2 и 0 процентов наших Fuchs. Мы можем сделать больше", - потребовал Фабер. Развития в Курске показывают "что кремлевский провал провалился. Военное он перегружен", - написал Фабер и подчеркнул: "Теперь мы можем заложить основу для долговременного мира в Европе путем военной поддержки Украины".

10:07 Использование бронетранспортеров Marder в Курске вызывает негодование у пророссийских каналов - журналист отвечаетИспользование бронетранспортеров Marder, предоставленных Германией Украине, в российском городе Курске вызывает возмущение у пророссийских каналов. Они распространяют абсурдную историю о том, что Германия снова атакует, как она делала во Второй мировой войне. Часто используется манипулированное видео для поддержки этой истории. Илья Пономаренко, один из самых известных украинских журналистов, написал в X: "Сегодняшняя Германия - это совершенно другая страна с совершенно другими менталитетами и ценностями. Она находится на световые годы от того, что она была 80 лет назад, и не заслуживает этих оскорблений. Напротив, в сегодняшнем вторжении в Европе Германия твердо стоит на хорошей стороне как второй по величине поставщик военной помощи Украине". Пономаренко подчеркивает, что бронетранспортеры в Курске - украинские, предоставленные Германией, чтобы позволить украинской демократии защищаться. "Если сравнивать с нацистами здесь, то заслуживает этого кровожадный гробокопатель Путин и его генералы, которые стирают целые города с лица земли".

11:57 Украина: Все пять российских дронов перехваченыВоенно-воздушные силы Украины сообщают, что перехватили все пять дронов, запущенных российскими силами ночью в направлении целей в Украине. Среди них были три дрона типа "Шахид" (Shahed) ирранского производства, а также типы двух других дронов были идентифицированы. Россия также использовала три баллистические ракеты типа "Искандер-М", сообщает ВВС Украины в Telegram. Губернаторы Киевской и Кировоградской областей сообщают, что после атаки не было ни ущерба, ни жертв. Российские силы используют дешевые дроны в некоторых своих атаках для определения позиций украинской ПВО и для маскировочных маневров.

11:32 Корреспондент ntv Крьевальд: "Украина хочет показать: Мы помогаем - мы не грабим"Украина, по собственным заявлениям, контролирует 1150 квадратных километров и 82 поселения в российской области Курск. Украина хочет ввести гуманитарные организации в этот район, чтобы подать пример, говорит корреспондент ntv Надя Крьевальд. В то же время "второй Бахмут" закипает в Donetskской области в Покровске:

09:48 Российский сверхзвуковой бомбардировщик разбился - Пилот погибПилот погиб, когда бомбардировщик разбился во время учебного полета в Сибирском регионе Иркутск вчера, сообщают власти. "Один из пилотов не смог быть спасен", - написал губернатор региона Игорь Кобзев в Telegram, цитируя военное командование министерства обороны. Он также сообщил, что трое других боевых пилотов были госпитализированы с травмами. Preliminary information indicates that the cause of the crash was technical failure. TU-22M3 bomber crashed in a desert area near a village. There were no other damages on the ground. Search and rescue operations at the crash site continued throughout the night, according to the governor.

09:04 Украинские продвижения в Курске: Россия вновь предупреждает о третьей мировой войнеУкраинское продвижение в российском Курске привело мир на грань глобальной войны, по словам российского депутата Михаила Шеремета. Шеремет, член комитета по обороне, убежден, что Запад поддерживает Украину в ее вторжении. "В свете присутствия западного военного оборудования, использования западских боеприпасов и ракет в атаках на гражданскую инфраструктуру, и неопровержимых доказательств участия иностранцев в атаках на российскую территорию, можно сделать вывод, что мир стоит на пороге третьей мировой войны", - сказал Шеремет государственному российскому информационному агентству РИА. tanto США, как и Германия подчеркнули, что они не были вовлечены в планирование Курской наступательной операции. Многие наблюдатели, такие как ISW, видят в повторных предупреждениях России о третьей мировой войне или ядерных угрозах расчет на распространение страха и сдерживание западных правительств от дальнейшей поддержки Киева.

08:22 ISW: "Стратегическое отсутствие воображения" в ответе Путина и российского руководства на украинский рейд в КурскКремль и российское военное командование создали "сложную, перекрывающуюся и пока неэффективную структуру управления и контроля" в ответ на украинскую атаку на Курскую область, по словам Института изучения войны (ISW). Это указывает на то, что Кремль не планировал возможность значительного украинского рейда на российскую территорию, сказал ISW. Граница считалась статической линией фронта с осени 2022 года и "вероятно, не была адекватно спланирована для обороны российской территории". Американский think tank сказал, что Кремль сейчас рассматривает, какие районы вдоль границы Украина потенциально может атаковать в следующий раз, подчеркивая, что "руководство России страдает от стратегического отсутствия воображения".

07:40 Украина сообщает о успешном ударе в Крымском регионеУкраинские силы якобы атаковали Крымский регион снова ночью. Сергей Брачук, спикер военной администрации в Одесской области, сообщил о первоначальных повреждениях парома в порту Керчи возле Крымского моста и лодки в Чорноморске в Краснодарском крае. "Ведутся дальнейшие разведывательные мероприятия." Украина неоднократно сообщала в последние недели и месяцы о потоплении паромов и лодок, которые также использовались для военных целей. Также якобы была потоплена подводная лодка:

06:59 CNN: США отказываются от развертывания ATACMS в Курске - Ищут лучшее использование в КрымуСогласно сообщению CNN, США продолжают отказываться от развертывания дальнобойных ракет ATACMS из американских запасов в Курской области. На этот раз, однако, беспокойство не связано с эскалацией. Сети сообщают, что Соединенные Штаты считают, что ATACMS могут быть лучше использованы для атаки на российский Крымский регион.

06:19 Зеленский: Поставки для войск на востоке Украины прибылиПод растущим давлением российских войск на востоке Украины Киев теперь сосредоточен на обороне вокруг Донбасса. "Торецк и Покровск, там происходят большинство российских атак", - сказал президент Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении. Необходимые поставки уже прибыли. "Все, что нужно сейчас." Однако Зеленский не упомянул, были ли развернуты дополнительные войска в сильно оспариваемых районах. Генеральный штаб в Киеве сообщает о 68 столкновениях с начала дня.

03:46 Губернатор: Стратегический бомбардировщик разбился в СибириГубернатор Иркутской области в Сибирском регионе России, Игорь Кобзев, сообщил о крушении стратегического бомбардировщика типа Ту-22М3. Причиной стала техническая неисправность. Один из четырех членов экипажа погиб, сообщил губернатор, ссылаясь на Министерство обороны России. Остальные члены экипажа смогли покинуть самолет и были доставлены в больницу, написал Кобзев в мессенджере Telegram.

23:08 Украина предлагает гражданство иностранным волонтерам и их семьямИностранные волонтеры, служащие в украинских силах обороны, и члены их семей получат возможность получить украинское гражданство, объявило Министерство обороны Украины, ссылаясь на президента Владимира Зеленского. "Каждый воин, защищающий украинское государство, защищающий нашего народа и нашу независимость, заслуживает признания и максимальной поддержки. Это особенно относится к нашим солдатам - украинским легионерам, которые в настоящее время являются гражданами других государств, но не гражданами Украины. Они заслуживают быть нашими гражданами, гражданами Украины. Это также относится к их семьям, семьям наших героев", - цитирует министерство президента.

22:33 Правительство США одобряет продажу до 600 зенитных ракет Patriot ГерманииПравительство США одобрило продажу до 600 ракет и другого оборудования для зенитных ракетных систем Patriot Германии. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности обороны (DSCA) заявило, что сделка по поставке вооружений, стоимостью $5 миллиардов (€4,5 миллиарда), укрепляет безопасность Соединенных Штатов "путем усиления безопасности НАТО-союзника, который является важной силой для политической и экономической стабильности в Европе". Германия передала несколько систем Patriot в Украину.

22:14 СБУ: Украина расширяет пул обмена пленнымиВернуть украинских защитников из российского плена - приоритетная задача Службы безопасности Украины (СБУ), объявил глава СБУ Василий Малиук на совместном брифинге с главами Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Главного управления разведки ГУР, Службы внешней разведки СЗРУ и уполномоченного по правам человека в Верховной Раде. "Возвращение украинских защитников - приоритетная задача, поставленная Главнокомандующим, Президентом Владимиром Зеленским", - цитирует его пресс-служба. По данным СБУ, украинская армия захватила более 100 российских и чеченских солдат во время своего продвижения через границу в Курскую область (см. запись в 14:57).

21:46 Польша чествует героев войны над Красной армией - и проводит параллели с Путиным

Военное шествие в Варшаве отметило победу Польши над Красной армией. Мероприятие включало танки и солдат, в том числе из США и других стран-союзников. Самолеты пролетали над головой, пока thousands watched. "Мы должны вооружиться и построить такой потенциал, чтобы никто никогда не осмелился напасть на нас", - сказал Президент Анджей Дуда перед шествием, которое было главным событием государственных памятных мероприятий. В "День польской армии" Польша вспоминает победу польской армии над советскими войсками в 1920 году в битве при Варшаве. Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш написал в письме к солдатам, что этот праздник отмечает самые славные эпизоды истории польской армии, цену независимости и свободы. "Сегодня мы чествуем всех героев, которые сражались за Отчизну с начала нашей страны", - сказал он.

Шестидесятилетний Яцек Шеленбаум, среди зрителей, сказал, что шествие было шоу, но он рад видеть, что военные оснащены более современным оружием. "Мы чувствуем себя немного лучше, видя это хорошее оснащение и присутствие наших союзников - американцев, британцев, румын и других", - сказал Шеленбаум. "Это необходимо в этой ситуации, потому что Польша никогда не сможет защитить себя одна. Только в альянсе мы можем противостоять Путину".

20:59 Генерал-лейтенант Фрейдинг объявляет о дальнейшей военной помощи Германии Украине

Главный координатор военной помощи Германии, генерал-лейтенант Кристиан Фрейдинг, вернулся из переговоров в Украине (см. также запись в 16:46). В формате видеопрограммы "Nachgefragt" Бундесвера Фрейдинг объясняет, какое оружие Германия доставит в Украину к концу года. Фокус военной помощи - предоставить дополнительные системы ПВО, артиллерийские системы, стрелковое оружие, дроны, танки и бронированные машины. К концу 2024 года будут доставлены две среднедиапазонные батареи IRIS-T SLM и две короткорадиусные батареи IRIS-T SLS. Кроме того, будут поставлены десять зенитных пушек типа Гepaрд с двумя 35-мм пушками, а также около 30 танков Leopard 1A5, которые в настоящее время восстанавливаются специалистами Rheinmetall. Кроме того, будет предоставлено 400 бронированных MRAP. Артиллерийские системы будут поставлены в виде 12 самоходных артиллерийских систем PzH-2000 и четырех самоходных колесных артиллерийских гаубиц Zuzana 2.

20:20 Власти: Пять гражданских убиты в результате российских атак на юге и востоке УкраиныНа юге и востоке Украины в результате российских атак погибли пять гражданских лиц, сообщают власти. В северо-восточном регионе Харькова два человека погибли в результате авиационного удара, а в Донецке на востоке один человек погиб в результате артиллерийского обстрела. В южном регионе Херсона мужчина погиб в результате удара беспилотника. Еще один мужчина, ранее раненый в результате другого нападения, скончался в больнице, сообщили власти Херсона. В то же время власти призывают жителей Покровска покинуть город. "Особенно семьи с детьми" должны уйти, пока не поздно. Вражеские войска приближаются к городу в Донецкой области "с высокой скоростью". Российская армия продолжает наносить сильные удары на востоке Украины, согласно правительству в Киеве. Москва сообщает о захвате села Иванывка в Донецке, которое находится всего в 15 километрах от стратегически важного транспортного узла Покровска.

19:30 Отчет: США и Украина обсуждают поставку дальнобойных крылатых ракет в продвинутой стадииПереговоры между Украиной и правительством президента США Джо Байдена о поставке дальнобойных крылатых ракет якобы находятся "на продвинутой стадии", согласно украинскому новостному порталу "Киевский независимый", ссылаясь на источник из окружения президента Владимира Зеленского. Однако не ясно, когда ракеты могут прибыть в Украину, сказал источник, добавив, что рассматривается временной рамок в этом году. Американская ежедневная газета "Политико" также сообщает, ссылаясь на неназванные источники, что правительство Байдена "открыто" к поставкам Киеву дальнобойных крылатых ракет, чтобы укрепить недавно предоставленные истребители F-16, среди прочего. С начала нападения России Киев призывал США предоставить своей армии дальнобойные ракеты, чтобы атаковать военную инфраструктуру и логистику России в глубь страны.

19:16 Литва отправляет новый пакет военной помощи УкраинеВ рамках военной поддержки Литвы украинской армии Литва отправляет новый пакет, состоящий из прицепов, прицепов и складных кроватей. Об этом сообщает "Укринформ", ссылаясь на пресс-службу Министерства обороны Литвы. Согласно этому, в августе были переданы бронемашины, системы ПВО малой дальности с ракетами, системы противодронов, индивидуальные дроноотражатели, внедорожники с запасными частями, прицепы, винтовки, боеприпасы, дымовые гранаты, аксессуары для оружия и их части.

