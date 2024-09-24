13:55: Военный аналитик объявил украинскую операцию в Курске триумфальной

Мнения разделились о продвижении Украины в российском регионе Курск, которое военный эксперт назвал успехомВедутся дебаты среди многих наблюдателей о том, является ли военная операция Украины в российском регионе Курск победой или поражением для Киева. Военный стратег Нико Ланге считает это триумфом, утверждая в посте в X: "Представьте, если бы президенту Зеленскому пришлось обсуждать план мира Украины в Нью-Йорке без наступления на Курск. Это подчеркивает важность и успех наступления на Курск само по себе."

13:17 План победы Киева включает приглашение в НАТОПриглашение присоединиться к НАТО становится ключевым компонентом "Плана победы" президента Владимира Зеленского для Киева. Советник Зеленского Джонс предлагает странам, подвергшимся нападению России, выдвинуть приглашение на вступление в НАТО, проигнорировав угрозу эскалации со стороны России, согласно комментариям, сделанным в Нью-Йорке. План включает tanto военные, как и дипломатические меры. Россия ведет войну против Украины в том числе и из-за стремления последней присоединиться к НАТО.

12:42 Москва остается приверженной целям войны, пока Киев ведет переговорыНесмотря на попытки Киева заключить мир, Россия продолжает придерживаться своих военных целей в Украине. "Как только эти цели будут достигнуты каким-либо образом, специальная военная операция будет завершена", - заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, имея в виду длительную и жестокую российскую агрессию против Украины. Его заявление последовало за statements президента Украины Владимира Зеленского, который во время своей поездки в США сказал, что конец войны ближе, чем ожидалось. Зеленский представляет свой "План победы" в США, чтобы оказать давление на Россию для переговоров. Москва стремится захватить украинские территории Донецк, Луганск, Херсон и Запорожье. Город также стремится предотвратить вступление Украины в НАТО. В прошлом целью также было смещение киевского правительства. Многие аналитики считают, что конечная цель России - полностью доминировать над Украиной.

11:59 Критическое ухудшение ситуации в Вугледар - российские силы могут прибегнуть к нечестным тактикамПроукраинский военный портал Deepstate сообщает, что ситуация вокруг города Вугледар быстро ухудшается. "Россия пытается осадить поселение, одновременно превращая его в руины с помощью артиллерии и других атак." Deepstate не сообщает ни о каком вступлении российских войск. "Держаться до конца не вариант, так как это поставит наших военных в неприемлемый риск. Солдаты 72-й бригады не сдаются и продолжают сражаться, несмотря ни на что." Согласно Nexta, Россия прибегла к "стратегии выжженной земли", интенсивно бомбя Вугледар с воздуха.

11:15 Высокоразрешающие спутниковые снимки показывают масштабные разрушения на российских складах боеприпасовУкраина недавно нанесла значительный ущерб российским складам боеприпасов, уничтожив большие количества ракет, артиллерийских снарядов и других материалов. Недавние высокоразрешающие спутниковые снимки от Maxar показывают полный масштаб последних атак в Октябрьском и Тороpez:

10:46 Разрушительные атаки в Запорожье: один погибший, несколько раненых и широкомасштабные поврежденияРоссийские атаки в юго-восточном украинском городе Запорожье привели к гибели одного человека и ранению шести, согласно официальным данным. Город был поражен "массированными авиаударами" в течение двух часов поздним вечером в понедельник, заявил государственный департамент чрезвычайных ситуаций. "Один человек погиб, и шестеро других получили ранения, в том числе 13-летняя девочка и 15-летний мальчик", - написал губернатор региона Иван Федоров в Telegram. Сотрудник городской администрации сообщил, что 74 многоквартирных дома и 24 частных дома были повреждены в разных частях города.

10:07 Возобновление ударов по экипажу российского авианосца "Адмирал Кузнецов": он может больше не выйти в мореЭкипаж российского авианосца "Адмирал Кузнецов" якобы перебрасывается на передовую, согласно Forbes. Корреспондент НТВ Рейнер Мунц из Москвы объясняет, что переброска экипажа может указывать на финансовые трудности России:

09:27 Вугледар на грани краха - российские войска якобы вошлиРоссийские войска начали атаку на восточный украинский город Вугледар, как сообщается в государственных СМИ и блогах. Про-российский военный блогер из Украины Юрий Подоляка написал: "Российские подразделения вошли в Вугледар - город осажден." Другие про-российские военные блогеры также сообщают об атаке. Государственные пропагандистские СМИ сообщают, что город, расположенный в Донецкой области, окружен, и бои ведутся к востоку от поселения. Военный аналитик полковник Рейснер сказал ntv.de, что город находится под угрозой окружения. "Вероятно, 72-я механизированная бригада, вооруженная танками и бронетранспортерами, не сможет удержать район."

08:59 Россия и Украина сталкиваются с беспилотниками всю ночьРоссийские силы обороны якобы сбили 13 украинских беспилотников за ночь, согласно данным государственных СМИ. Шесть беспилотников были сбиты над Белгородской и Курской областями, а также один в Брянской области, согласно агентству новостей TASS, ссылаясь на Министерство обороны России. Воздушные силы Украины заявили, что Россия атаковала их 81 беспилотником и четырьмя ракетами за ночь. Семьдесят девять беспилотников были либо сбиты, либо вынуждены приземлиться. Первых сообщений о жертвах или повреждениях не поступало.

08:17 Дания высказывается о дальнобойных атаках на РоссиюПремьер-министр Дании Метте Фредериксен предложила союзникам Украины одобрить использование западного оружия с увеличенной дальностью действия против России в интервью Bloomberg. "Я предлагаю положить конец продолжающемусяdebate о красной черте", - заявила Фредериксен. По ее словам, самая важная красная черта уже была пересечена, когда Россия вторглась на Украину. Она заявила, что никогда не позволит России диктовать право и неправо в НАТО, Европе или на Украине.

07:38 Тела погибших российских солдат тайно хоронят и объявляют пропавшими без вести

В соответствии с опубликованной украинской военной разведкой записью телефонного разговора, тела погибших в бою российских солдат якобы тайно хоронят на поле боя и объявляют пропавшими без вести, чтобы избежать значительных выплат их семьям. "Убивают, бой продолжается, на улице жарко, они начинают плохо пахнуть, так что мы их хороним прямо здесь и объявляем пропавшими без вести. А если они пропавшие без вести, семья не получает никакой компенсации", - объяснил мужчина жителю российского региона Белгород, как сообщает Kyiv Independent. Компенсация за каждого погибшего солдата якобы составляет от $67,500 до $116,000.

06:59 Заявления России не оставляют надежды на скорое окончание войны

Президент Украины Зеленский по-прежнему продвигает свой "план победы" в США, но нет никаких признаков интереса России к завершению конфликта, согласно Институту изучения войны (ISW). "Кремль продолжает публично сигнализировать о своем отсутствии интереса к мирному урегулированию, которое не предусматривает полную капитуляцию украинского правительства и уничтожение украинского государства", - пишет ISW. Высокопоставленные российские чиновники недавно выразили opposition к участию в следующем мирном саммите, а пресс-секретарь Кремля Песков повторил, что Россия не готова к переговорам при любых обстоятельствах, кроме капитуляции Украины и обозначения НАТО и Запада как общего врага.

06:27 Зеленский: Более решительные меры США могли бы ускорить конец российской агрессии

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, более решительные меры со стороны правительства США могли бы ускорить окончание российской агрессии против Украины в течение следующего года. "По мере приближения конца года у нас есть реальная возможность укрепить сотрудничество между Украиной и Соединенными Штатами", - заявил Зеленский в посте на своем Telegram-канале после встречи с bipartisan американской конгрессменской делегацией. Зеленский сейчас в США, чтобы принять участие в заседаниях Генеральной Ассамблеи ООН и представить свой "план победы" американскому правительству.

05:44 Двое подростков подожгли вертолет Ми-8 в Омске

Двое подростков якобы подожгли вертолет Ми-8 на российской авиабазе в Омске в прошлую субботу с помощью коктейля Молотова, согласно Telegram-каналу Baza. 16-летних подростков затем задержали и, как сообщается, они признались, что им предложили $20,000 через Telegram за проведение атаки. Вертолет получил значительные повреждения, сообщают российские СМИ. Этот инцидент последовал за подобной атакой 11 сентября, когда двое молодых boys подожгли вертолет Ми-8 на аэродроме в Ноябрске, Тюменской области. Различные саботажные попытки имели место в разных регионах России, в том числе сходы поездов. В январе украинская военная разведка (ГУР) заявила, что некоторые российские железные дороги были атакованы "неизвестными противниками" режима Путина.

04:44 Г7 рассматривает возможность поставок дальнобойных ракет Украине

Министры иностранных дел стран G7 обсудят возможную поставку ракет Украине, которые могут достичь территории противника, в понедельник, согласно Josep Borrell, главному дипломату ЕС. Об этом стало известно во время Генеральной Ассамблеи ООН. Также известно, что Россия получает новое вооружение, в том числе иранские ракеты, несмотря на продолжающиеся отрицания Ирана.

03:50 Зеленский: Мир "может быть ближе, чем мы думаем"

Президент Украины Владимир Зеленский выразил оптимизм в отношении возможного скорого окончания войны с Россией, заявив "Я верю, что мы ближе к миру, чем мы думаем" в интервью американскому телеканалу ABC News. В интервью он призывает продолжать поддержку США и их союзников.

02:50 Потери после российских атак на Запорожье

Российские войска провели еще одну атаку на юго-восточный украинский город Запорожье во вторник вечером. Один погибший, согласно губернатору Ивану Федорову. Официальный представитель, беседуя с общественным вещателем Suspilne, заявил, что пять человек получили ранения, в том числе 13-летняя девочка. По меньшей мере 23 человека получили ранения в предыдущих атаках на город, как днем, так и накануне вечером. Федоров упомянул на Telegram, что в последней атаке были разрушены два дома,although неясно, какое оружие было использовано. Российские силы также атаковали инфраструктуру города, вызвав пожар, который был быстро потушен спасателями без причинения вреда.

01:29 Украинские войска испытывают давление в ПокровскеВоенные Украины сообщают о сохраняющемся давлении на восточной части страны. "Ситуация в Покровске и Кураховом напряженнее, чем спина кошки", - заявило командование Киева в вечернем отчете. Из 125 российских атак более 50 произошли в этом секторе. Военное руководство Украины уточнило, что основной удар был направлен на Покровск. Независимые наблюдатели хвалят украинцев за замедление российского продвижения в стратегически важном Покровске, но ситуация остается опасной для защитников в районе Курахового еще дальше на юго-восток. Движение российских войск в районе горнодобывающего города Хирнык может окружить несколько подразделений там. Аналогично, обходная атака на позиции обороны предполагается еще южнее, в районе города Вугледар, который ранее не удалось захватить русским путем лобовых атак.

00:28 Американский гражданин осужден в России за попытку похищенияАмериканский гражданин приговорен к шести годам лишения свободы в России за попытку выехать из страны со своим российским сыном без согласия матери, сообщают официальные объявления. Суд в Калининградской области признал его виновным в попытке "похищения" и приговорил к отбыванию наказания в исправительном лагере. Приговор подчеркнул, что американский гражданин пытался уехать в Польшу со своим четырехлетним сыном в июле 2023 года. Без согласия матери он пытался вывезти ребенка за границу, утверждают они. Он якобы пытался перейти границу с Польшей через лесистую местность с ребенком, прежде чем был остановлен пограничниками. Отношения между США и Россией остаются напряженными из-за спора об Украине.

23:14 Россия сообщает о жертвах после нападения на БелгородТри погибших и два раненых, в том числе ребенок, - таковы последствия обстрела российской деревни близ украинской границы, сообщает местная власть. Деревня Архангельское, расположенная в 5 км от границы, была "обстреляна украинской армией" в понедельник, как заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram. Два взрослых и подросток погибли, двое получили ранения, включая ребенка, добавил губернатор.

22:13 Зеленский хвалит Шольца за немецкую помощь после встречи в Нью-ЙоркеПосле встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Нью-Йорке президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность немецкой помощи. "Мы очень благодарны Германии за поддержку", - заявил Зеленский в Twitter. "Вместе мы спасли бесчисленное количество жизней и можем сделать больше, чтобы укрепить безопасность на entire European continent". Однако Шольц вновь подтвердил позицию немецкого правительства по поводу отказа поставлять Украине продвинутые вооружения.

21:35 Forbes: как российский авианосец "Адмирал Кузнецов" тает, его экипаж направляется на войну в УкраинеРоссия, имеющая единственный авианосец "Адмирал Кузнецов", привлекла к себе значительное внимание из-за своих неудач с момента его ввода в эксплуатацию в 1980-х годах и ограниченных развертываний. Теперь, согласно "Forbes", все больше моряков из экипажа "Адмирала Кузнецова", насчитывающего 15 000 человек, направляются на войну в Украине, где они служат в своем батальоне. Согласно "Forbes", это один из методов, используемых для удовлетворения ежемесячных потребностей России в новобранцах, которые, по оценкам журнала, составляют 30 000 человек в месяц. В то же время "Адмирал Кузнецов" якобы находится в плохом состоянии и, похоже, станет постоянным фиксированным объектом в Мурманске, где он находится уже некоторое время.

10:46 Успехи украинской армии в российском Курске, отмеченные военным экспертом Нико Ланге, могут повлиять на будущие переговоры о членстве Украины в НАТО.

06:59 Несмотря на "План победы" президента Зеленского и продолжающиеся переговоры, Россия не заинтересована в мирном урегулировании, которое не включает полную капитуляцию украинского правительства и уничтожение украинского государства.

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