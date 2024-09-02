13:39 Видео с захватом огромного роя беспилотных летательных аппаратов в окрестностях Москвы

12:58 Польша рассматривает возможность сбивать приближающиеся российские самолеты

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что Польша имеет право сбивать российские самолеты и другие воздушные объекты, приближающиеся из Украины перед входом в польское воздушное пространство. Либерально-консервативный политик высказал это мнение в интервью британской "Финансовой газете" (FT). Сикорский не согласен с официальной позицией НАТО, согласно которой риск эскалации конфликта через прямое противостояние с российскими силами слишком высок. НАТО до сих пор отказывается сбивать российские самолеты и ракеты над Украиной, а также отвечать на просьбу Киева о создании зоны, свободной от полетов над страной. Сикорский сказал FT: "Если вражеские самолеты приближаются к нашему воздушному пространству, это будет законным актом самообороны. После входа риск значителен, что кто-то может пострадать от обломков".

12:12 Реакция России на успехи AfD и BSW на выборах

Россия также следит за результатами выборов в Германии. Корреспондент ntv Рейнер Мунц сообщает о реакциях на успехи AfD и BSW и описывает, как Россия относится к тому, что, возможно, является крупнейшим дроном нападению на Москву когда-либо.

11:40 Путин хвалит продвижение российских войск

Президент России Владимир Путин похвалил прогресс своих войск в захвате новых территорий в соседней Украине. Украинские силы пытались остановить российское наступление в Донбассе в регионе Курск, но безуспешно, по словам Путина. "Мы не говорим об advancement 200 или 300 метров", - сказал он. "Мы говорим о нескольких квадратных километрах. Это темп наступления в Донбассе, которого мы не видели давно". Путин остановился в сибирском республике Туве на пути в Монголию, чтобы прочитать лекцию на новую тему "Беседы о важном" в школе. Урок, пропитанный пропагандой, предназначен для сближения детей с политической повесткой Кремля. На протяжении многих лет Путин часто выступал в роли учителя в первый день школы. Во время публичного урока он повторил свое утверждение, что война, которую он начал, служит защите своей страны.

11:07 Украина сбивает 22 ракеты и 20 дронов

ВВС Украины заявляют, что перехватили 22 из 35 ракет и уничтожили 20 из 23 российских ударных дронов. Девять баллистических ракет и 13 крылатых ракет были перехвачены над Киевом, Харьковом, Днепром, Полтавой, Николаевом и Запорожьем.

10:36 Видео-доказательства российского ракетного удара в Харькове

Россия бомбардирует Харьков ракетами несколько дней. Согласно украинским сообщениям, в воскресенье было выпущено по крайней мере десять ракет, которые поразили торговый и развлекательный центр. Многие люди получили ранения.

10:01 Количество раненых после российского удара по Сумы растет

После ракетного удара России по городу Сумы на северо-востоке Украины число раненых возросло. Последние данные от украинского Министерства внутренних дел сообщают о 18 раненых, в том числе 6 детей. Министерство сообщило эту информацию в Telegram. Ранее городская администрация Сумы сообщала, что по крайней мере 13 гражданских, в том числе четыре ребенка, получили ранения в результате удара. Российский ракетный удар поразил центр социальной и психологической реабилитации детей и детский дом в Сумах. Ситуация в Сумской области ухудшилась из-за начала перехода границы в соседнюю российскую область Курск 6 августа. Город Сумы, население которого составляет более 250 000 человек, находится примерно в 350 км к востоку от Киева.

09:29 Два человека ранены в результате российского ракетного удара по Киеву

Россия вновь атаковала Киев ракетами (см. записи 05:39 и 06:20). По крайней мере, два человека получили ранения от обломков сбитых ракет, сообщили местные власти. Также начались пожары, и были повреждены дома и инфраструктура. В течение почти двух часов ночью действовал общенациональный воздушный сигнал тревоги.

08:57 Большинство россиян поддерживают войну в Украине

Российское население продолжает поддерживать войну в Украине, даже после украинского вторжения в российский пограничный регион Курск. Об этом свидетельствуют последние данные Института изучения войны (ISW), цитирующие опросы независимого российского опросного агентства "Левада-центр". Поддержка военной операции России в Украине среди россиян выросла до примерно 78% в августе по сравнению с 75% в июле и 77% в июне. Российское население не кажется уставшим от войны, что дает Кремлю гибкость в своей стратегии ведения затяжной войны против Украины, считают аналитики ISW.

08:11 Украина публикует данные о потерях российских войск

Генеральный штаб Украины опубликовал новые данные о потерях российских войск в Украине. Согласно отчету, Россия потеряла примерно 617 600 soldiers в Ukraine с 24 февраля 2022 года, с ежедневной потерей 1300. Отчет из Киева также сообщает, что были уничтожены девять танков, десять артиллерийских систем, одна система запуска ракет и 30 дронов. В целом, Россия потеряла 8601 танк, 17646 артиллерийских систем и 368 самолетов, 328 вертолетов, дронов, 28 кораблей и одну подводную лодку, согласно украинским данным. Внешние оценки предполагают более низкие потери, но они, скорее всего, занижены.

07:03 Спасатели вытащили живого человека из-под завалов в ХарьковеПосле российского авиационного удара по Харькову, крупному городу на северо-востоке Украины, спасатели смогли извлечь мужчину живым из-под обломков рухнувшего концертного зала, сообщает Reuters. Выживший чувствовал себя хорошо вскоре после спасения. Более 40 человек, в том числе пять детей, получили ранения в результате российских ракетных ударов по Харькову, сообщают власти. В воскресенье днем несколько ракет якобы поразили торговый центр и концертный зал в восточной части города.

06:20 Хаос и разрушения: российский авиаудар по КиевуРоссия атаковала Украину с помощью беспилотников, более чем десяти крылатых ракет и многочисленных баллистических ракет, поразивших Киев и, возможно, другие города, согласно украинским Воздушным силам. Многие жители укрылись в укрытиях после серии взрывов в Киеве. Мэр Виталий Кличко сообщил, что службы экстренной помощи были вызваны в районы Холоссивский и Соломянский. Кличко и глава Киевской военной администрации Сергей Попко сообщали о нескольких пожарах в Telegram. В районе Шевченковский якобы кто-то пострадал от падающих обломков. "Будет ответ. Враг почувствует его", - сказал Андрей Ермак, глава офиса президента Украины, в Telegram.

05:39 Киев снова обстрелян российскими ракетамиПо данным украинских военных, Киев снова подвергся ракетному удару со стороны России. Единицы ПВО делают все возможное, чтобы противодействовать нападению, сообщают представители украинской армии в Telegram. Свидетели в Киеве сообщают о нескольких громких взрывах, что свидетельствует о применении систем ПВО. Точное количество выпущенных ракет и возможный ущерб пока не установлено.

04:46 Путин: газопровод из России в Китай идет по плануПодготовка к строительству нового российского газопровода через Монголию в Китай идет по плану, согласно президенту Владимиру Путину. В январе 2022 года был утвержден технико-экономическое обоснование, и проведены необходимые технические исследования, сказал Путин в интервью монгольской газете "Оноодор". Согласно опубликованному на сайте Кремля транскрипту, планируемый "Сила Сибири - 2" газопровод должен ежегодно поставлять 50 миллиардов кубометров природного газа из российского Ямало-Ненецкого автономного округа в Китай через Монголию.

03:34 Российская атака на детский центр в Сумах оставила 13 раненыхРоссийские силы обстреляли детский психологический реабилитационный центр и приют в Сумах ракетами, сообщает Ukrainska Pravda. В результате атаки пострадали 13 человек, в том числе двое детей. Учреждение находится в жилой зоне, как сообщается местной военной администрацией.

02:26 Опрос: большинство поляков хотят сбивать российские разведывательные дроныПо данным опроса польской газеты "Rzeczpospolita", почти 60% поляков считают, что польская армия должна сбивать российские дроны, вторгающиеся в польское воздушное пространство во время украинских атак. Опрос ссылается на неопознанный летающий объект, предположительно самоубийственный беспилотник типа Shahed, который пролетел над Польшей более 30 минут, прежде чем исчезнуть 26 августа. Полковник Томаш Древляк сказал радио RMF24, что Россия, скорее всего, тестировала систему ПВО Польши, отправляя дроны в польское воздушное пространство.

00:26 Смерть в селе Белгород после украинской атакиГубернатор российского региона Белгород, Вячеслав Гладков, сообщил, что в результате атак на село Шебекино погиб один человек и трое получили ранения. По словам Гладкова, как минимум еще одно село было обстреляно украинцами.

23:08 Россия отбила "масштабные" украинские атаки дронамиРоссия заявила, что отразила "масштабные" украинские атаки дронами на Москву и 14 других регионов. По данным министерства обороны, было перехвачено 158 летающих объектов. Десять дронов якобы атаковали Москву, согласно официальным данным.

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22:24 Количество жертв в Харькове возросло до 47 из-за российского авиационного удараЧисло пострадавших в результате массированного российского авиационного удара по Харькову возросло до 47, в том числе семь детей, согласно украинской государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Несколько гражданских зданий, в том числе торговый центр, были поражены, как видно на фотографиях новостных агентств.

21:52 Украинский вертолет разбился во время тренировки, погибли два пилотаДва пилота погибли, когда вертолет разбился во время тренировочного полета в Ивано-Козедубском национальном авиационном университете в Харькове. В происшествии был задействован вертолет Ми-2, согласно государственному новостному агентству Ukrinform. Страница университета в Facebook сообщает, что institution понесла невосполнимую потерю - оба члена экипажа погибли. Расследование места происшествия ведут следователи, эксперты и военные officials. Причина аварии пока неизвестна.

21:06 Украинский поставщик энергии объявил о отключениях электроэнергииУкраинская государственная энергетическая компания Ukrenergo объявила, что в понедельник будет несколько отключений электроэнергии из-за массированных атак России на украинскую энергосистему. Ukrenergo заявила, что критически важная инфраструктура не будет затронута, но предупредила, что масштаб ограничений может измениться.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил, что при определенных обстоятельствах президент Совета мог бы authorize сбивание российских самолетов, приближающихся к польскому воздушному пространству из Украины, как законный акт самообороны. Однако НАТО отказалась внедрять такую политику из-за опасений эскалации.

Несмотря на продолжающийся конфликт в Украине, неясно, участвовал ли президент Совета или любой другой политический субъект в Польше непосредственно в дискуссиях о потенциальных военных ответах на российскую деятельность.

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