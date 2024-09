12:58 Визит Шолца в Центральную Азию подчеркивает важность нефти и газа в его повестке дня

Правительство рассматривает возможность увеличения импорта нефти из Казахстана Представитель правительства перед поездкой канцлера Шольца в Узбекистан и Казахстан, начинающейся в воскресенье, заявил: "Мы открыты для возможного увеличения экспорта нефти Казахстана". Этот шаг направлен на поиск альтернатив для поставок нефти для НПЗ в Шведте, и нефть из Казахстана является одним из вариантов. Однако других вариантов также требуется, так как нефть из Казахстана транспортируется через российские трубопроводы в Германию, что дает Москве определенное влияние. После российского нападения на Украину Германия прекратила импорт российской нефти. Поездка Шольца также затронет поставки газа из Центральной Азии. В отношении новых тендеров на газовые электростанции он заявил: "Нам нужно где-то брать газ, а Центральная Азия его полна".

12:26 Франция вызывает иранского дипломата Франция вызвала своего иранского дипломатического представителя в Министерство иностранных дел в Париже, якобы из-за поставок баллистических ракет в Россию. Госсекретарь США Тони Блинкен ранее сообщал, что Россия получила эти ракеты, которые, якобы, будут развернуты в Украине в ближайшее время. Иран отрицает эти утверждения.

12:03 Пентагон считает российское контрнаступление в Курске "незначительным" Пентагон не впечатлен российским контрнаступлением в Курске. Спикер Пентагона Пат Райдер прокомментировал: "Мы видели попытку российских сил запустить контрнаступление в регионе Курск. На данный момент это довольно маргинально, но мы следим за этим". Министерство обороны России объявило, что его войска захватили десять поселений. Это не было независимо подтверждено. Украинская армия начала наступление в российском пограничном регионе Курск примерно пять недель назад, в результате чего было захвачено около 100 российских деревень и почти 1300 квадратных километров.

11:38 Атаки дронов наносят ущерб несмотря на многочисленные перехваты Украинские ВВС якобы сбили 24 из 26 дронов за ночь. В Одесской области пострадал один человек, и 20 домов были повреждены. В Николаевской области обломки дронов вызвали пожар на пищевом заводе, как сообщают региональные власти. Кроме того, Министерство энергетики сообщило, что энергетическая инфраструктура в Ивано-Франковской области была повреждена.

11:16 Шойгу встречается с Кимом в Пхеньяне Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Встречи проходили "в атмосфере исключительного доверия и дружбы". Переговоры якобы существенно способствуют реализации оборонительного пакта, подписанного Кимом и Путиным в июне. Путин сообщил, что пакт гарантирует "взаимную помощь в случае агрессии против любой из сторон". Запад утверждает, что Москва использует северокорейские ракеты и артиллерийские снаряды в Украине. Россия, пытаясь усилить свою наступательную операцию в Украине, якобы обращается за дополнительными боеприпасами к странам, таким как Китай, Иран и Северная Корея.

10:46 Председатель Госдумы обвиняет НАТО в ведении войны против России Председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил НАТО в вовлечении в конфликт в Украине. Он предположил, что НАТО оказывает помощь в выборе целей Украины, координирует военные развертывания с украинской армией и в целом отдает приказы правительству Киева.

10:17 Мунц о угрозе Путина НАТО: "Угроза Путина кажется незначительной утром по телевизору" В западных странах есть опасения, что длительные удары Украины по территории России могут эскалировать ситуацию. Президент России Владимир Путин вновь выдвинул такую угрозу. Однако корреспондент ntv Рейнер Мунц назвал несколько причин, по которым угрозы Путина могут быть неэффективными.

09:42 Семья сообщает: Оппозиционный лидер Белоруссии находится в критическом состоянии Заточенная белорусская оппозиционная лидер Мария Колесникова якобы находится в критическом состоянии, сообщает ее сестра. Она весит всего 45 кг и имеет рост 1.75 м, сказала она, ссылаясь на информацию от бывших заключенных. "Я считаю, что это критический момент, так как никто не может долго выдерживать такие условия", - заявила она, обвиняя власти в психическом и физическом издевательстве над своей сестрой. Министерство внутренних дел Белоруссии не ответило на запрос информации о условиях содержания Колесниковой. Она отбывает 11-летний срок за якобы заговор с целью захвата власти.

09:20 Германия и Литва подписали соглашение о развертывании бригады Германия и Литва согласовали детали развертывания боеспособной бригады в НАТО-члене Литве после подписания правительственного соглашения в Берлине. Министр обороны Борис Писториус и его литовский коллега Лауринас Кащунас подписали соглашение, которое дополняет Соглашение о статусе сил НАТО. Соглашение уточняет правовые права для немецких солдат и гражданского персонала в Литве перед запланированной к 2027 году операцией бригады. Оно охватывает жилье, налоговое законодательство, систему образования, общественное здравоохранение, дорожное движение, общественную безопасность и другие факторы, создавая правовую основу для создания немецких школ и детских садов в Литве.

08:56 Россия высылает британских дипломатов Россия выслала шестерых британских дипломатов подозрения в шпионаже. Служба безопасности ФСБ утверждает, что располагает документами, свидетельствующими о том, что британское министерство иностранных дел управляет политическими и военными эскалациями с целью обеспечения поражения России в конфликте с Украиной. Спикер российского МИД Мария Захарова обвинила британское посольство в намеренном вреде российскому народу, как сообщает агентство ТАСС. Британское министерство иностранных дел отвергло эти обвинения как полностью необоснованные. Действия России являются ответом на британские действия, спровоцированные якобы российской деятельностью в Европе и Великобритании, как сообщает BBC.

08:31 Для Путина участие НАТО в конфликте - красная черта, как заявили в КремлеПрезидент Украины Зеленский призывает одобрить поставки дальнобойных ракет для ударов по позициям российской армии. США и Великобритания сейчас рассматривают этот вопрос совместно. Кремль оперативно отреагировал, и президент Путин выразил предупреждение Западу.

08:03 Россия готова поделиться опытом борьбы с западным оружием с союзникамиРоссия готова поделиться своими знаниями в борьбе с различным западным оружием с союзниками. Об этом заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин на конференции по безопасности в Китае, как сообщает российское агентство РИА Новости. По словам Фомина, в современной войне получены ценные знания, и Россия готова поделиться ими со своими партнерами.

07:34 Украинская разведка сообщает об арестах: мужчины поджигали машины в Киеве по заданию РоссииПять человек были арестованы за поджоги военной техники в Киеве по заданию российской разведки, сообщает Служба безопасности Украины. Мужчин обвиняют в поджоге пяти военных автомобилей и распространении листовок, направленных на дискредитацию армии. Служба безопасности Украины заявила, что мужчины приехали в столицу из разных регионов Украины в поисках работы и были завербованы российскими агентами через Telegram с обещанием быстрых денег. Однако они так и не получили оплату после того, как записали свои действия на телефоны.

07:05 Главный раввин Украины оплакивает погибшего приемного сынаГлавный раввин Украины Моше Асман скорбит по поводу гибели своего приемного сына, который погиб во время российского вторжения. В четверг в Киеве состоялась панихида по Антону Самборскому, 32-летнему солдату. Самборский пропал без вести в конце июля, и его гибель была подтверждена после недель неопределенности. В мае Самборский стал отцом дочери, об этом объявил раввин Асман в социальных сетях. Он взял Самборского под опеку, когда тому было 10 лет. В последний раз он разговаривал со своим сыном 17 июля.

06:29 Япония сообщает о столкновении с российскими военными самолетамиЯпонские военные подняли истребители в воздух в четверг после того, как два российских самолета облетели страну. Российские самолеты не входили в воздушное пространство Японии, сообщило Министерство обороны. Самолеты, Ту-142, летели с моря в южный регион Окинавы с утра до вечера, сообщило министерство. В ответ "мы экстренно мобилизовали истребители ВВС самообороны", заявил министерство. Российские самолеты завершили свой полет на север и также пролетели над Курилами, районом, оспариваемым между Японией и Россией. Ранее на этой неделе российские и китайские военные корабли начали совместные учения в Японском море. Учения включали масштабные морские учения. Последний раз российские военные самолеты облетали Японию в 2019 году. Подробнее здесь.

06:07 Москва: США реализуют политику сдерживания в отношении России и КитаяЗаместитель министра обороны России Александр Фомин заявил на конференции по безопасности в Китае, что США реализуют политику сдерживания в отношении России и Китая. Об этом сообщает российское агентство ТАСС. По словам агентства, Фомин заявил, что Москва и Пекин поддерживают создание справедливого, многополярного миропорядка на основе равенства и взаимного уважения, в то время как Запад готовится к войнам в Азии, создавая новые блоки безопасности в регионе.

05:27 Украина: гражданское судно атаковано противокорабельной ракетойУкраинский флот предоставил новые подробности о предполагаемом российском авиационном ударе по гражданскому судну в Черном море. По их данным, Ту-22, возможно, выпустил противокорабельную ракету Х-22 по судну. Судно, флаг которого принадлежит карибскому государству Сент-Китс и Невис, находилось за пределами территориальных вод Украины, следуя из южного украинского порта Чорноморск в Египет с грузом пшеницы. По данным BBC, судно находилось в исключительной экономической зонеRomania в то время. Также предполагается, что вместо Х-22 была использована ракета Х-31, используемая для подавления радаров и обладающая гораздо меньшей взрывной силой.

03:19 Трагедия на линии разграничения: погиб солдат МолдовыСолдат Молдовы погиб при загадочных обстоятельствах во время несения службы на линии разграничения с сепаратистским регионом Приднестровье. Министерство обороны Республики Молдова объявило, что солдата смертельно ранило выстрелом из собственного оружия во время несения службы на посту. Полиция и эксперты-криминалисты сейчас расследуют инцидент. Солдаты из Молдовы, Приднестровья и российские войска были размещены на линии раздела между двумя сторонами после конфликта в 1992 году после распада Советского Союза. Молдова обязалась реинтегрировать Приднестровье в свою территорию. Инциденты на линии раздела крайне редки.

02:18 Премьер-министр Великобритании: "Нет желания вступать в конфликт с Россией"Премьер-министр Великобритании Кир Стармер оспаривает утверждение президента Путина о том, что поставка дальнобойного оружия Украине для атак на территории России является участием НАТО в войне. Стармер утверждает, "Украина имеет право на самооборону". Великобритания поддерживает это право и предлагает возможности обучения в этом контексте. Однако Стармер уточняет, "Мы не стремимся к конфликту с Россией - это не наша цель". Подробнее здесь.

01:09 Бывший посол США в Киеве: Харрис может быть более решительной в отношении Украины, чем БайденБывший посол США в Украине Уильям Б. Тейлор считает, что кандидат в президенты от демократов Камала Харрис, если она выиграет выборы, будет более решительной в отношении Украины, чем Байден. Она уже продемонстрировала это в некоторых вопросах, как выразился Тейлор на мероприятии в Американском университете в Киеве. Байден медлил в некоторых решениях, в том числе тех, что касаются HIMARS, Abrams и истребителей F-16. В настоящее время он также осторожен в вопросе разрешения Украине наносить удары глубоко на территории России. Тейлор предсказывает более решительную позицию от Харрис - отчасти из-за вероятности новой команды в области внешней политики в Белом доме.

00:27 Зеленский хвалит Эстонию за военную помощьПрезидент Украины Владимир Зеленский принимает в Киеве президента Эстонии Алар Кариса, выражая благодарность за военную помощь. Балтийское государство-член ЕС и НАТО Эстония пообещала выделить 0,25% своего годового ВВП на нужды обороны Украины. Обсуждения также касались восстановления Украины и евроинтеграции. Кроме того, премьер-министр Латвии Эвика Силиня пообещала дальнейшую помощь во время встречи с Зеленским.

23:19 БНД не обязана сообщать журналисту о военной оценкеФедеральная разведывательная служба (БНД) не обязана сообщать журналисту, характеризовала ли она военную победу Украины как трудную или невозможную в конфиденциальных беседах в фоновом режиме, согласно Федеральному административному суду в Лейпциге. БНД также не обязана раскрывать, какие СМИ участвовали в этих беседах на данном этапе. Однако БНД должна предоставить данные о количестве конфиденциальных индивидуальных бесед в фоновом режиме о военной ситуации в Украине в этом году. Журналистское ходатайство о запретительном приказе было в основном отвергнуто. Ходатайство было подано редактором ежедневной газеты после новостной статьи от мая, в которой утверждалось, что политик от ХДС заявил, что БНД намеренно распространяет негативную оценку военной ситуации в Украине, чтобы повлиять на общественное мнение.

here.

здесь. 22:06 Политики коалиции "Светофор" поддерживают использование дальнобойного оружия против РоссииПолитики коалиции "Светофор" поддерживают разрешение Киева использовать дальнобойное оружие против целей в России. Использование дальнобойных западных ракет для ударов по военным целям в России разрешено и соответствует международному праву, считает эксперт по внешней политике СДПГ Майкл Рот для T-Online. Рот предлагает в качестве целей военные аэродромы, командные центры или базы запуска. Эти базы используются для запуска "варварских атак на гражданские украинские цели", и их можно наиболее эффективно остановить там. Председатель комитета по обороне,Marcus Faber от FDP, заявляет, что "разрешение на удар российских военных аэропортов дальнобойными ракетами, такими как ATACMS и Storm Shadow, давно назрело". Политик от "Зеленых" Антон Хофреiter подчеркивает, что "Россия ежедневно запугивает украинское гражданское население ракетами по больницам, жилым зданиям и энергоснабжению". Чтобы эффективно защитить украинское гражданское население, армии должно быть разрешено наносить удары по военным базам на территории России дальнобойным оружием.

21:35 Вэнс комментирует идеи Трампа по УкраинеПо словам кандидата в вице-президенты от республиканцев Дж.Д. Вэнса, план Дональда Трампа по прекращению российской войны может включать создание специальной демилитаризованной зоны между Украиной и Россией. Вэнс объясняет это в интервью с телепродюсером Шоном Райаном, предлагая, что Трамп мог бы собрать всех сторон, в том числе русских, украинцев и европейцев, за стол переговоров, чтобы "исследовать, какой мог бы выглядеть мирный выход". "Я думаю, он мог бы быстро заключить сделку", - говорит Вэнс. Трамп известен своими дружелюбными взглядами на президента России Владимира Путина и многочисленными критическими замечаниями о помощи США Украине. Бывший президент также заявляет, что может прекратить войну за 24 часа, если будет избран, но не предоставляет подробностей своего плана.

21:03 "Мы - русские. Бог с нами" - фашистский марш в Санкт-ПетербургеУ них нет более высокой власти, и она не может их оспорить: "Мы - русские. Бог с нами", - скандируют многочисленные русские националисты и фашисты, марширующие по Санкт-Петербургу. И снова они кричат: "Вперед, русские!" Причиной их марша является празднование переноса мощей Александра Невского, который почитается как национальный герой и святой Православной церкви.

20:28 Кремлевский пропагандист: "Идеальный барьер - Атлантика"По мнению известного российского телеведущего Владимира Соловьева, Россия не должна останавливаться на захвате Украины. "Я считаю, что оптимальный барьер - Атлантика. Естественный барьер", - говорит кремлевский пропагандист. Идеальное место для наших войск - Берлин, Лисабон, Мадрид. И как они будут выглядеть в Париже!" Когда ему напоминают, что там не так много русских, он говорит: "У нас есть братья-белорусы". Или можно обратиться к Китаю.

20:01British aid workers gear up for winter's chillМногие украинские дома, несмотря на бомбардировки, лишены окон - проблема, которая становится катастрофической по мере приближения зимы. Гуманитарная организация "Warm Up Ukraine", связанная с британцами, активизируется: они проникают в зоны конфликта, устанавливая самодельные оконные рамы.

Catch up on earlier events here.)

Европейский союз может выразить озабоченность в связи с зависимостью Германии от казахстанской нефти, так как она проходит через российские трубопроводы, что может дать Москве рычаги влияния.

here.)

В ответ на российское нападение на Украину Европейский союз изучает альтернативные источники энергии, такие как поставки газа из Центральной Азии, чтобы снизить зависимость от российской нефти и газа.

Читайте также: