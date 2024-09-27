12:36: Лица с американским гражданством обвиняются в том, что они действуют как "оплачиваемые боевики" в России

В России с пятницы начался суд над американским гражданином, как сообщает государственное информационное агентство РИА Новости. Его обвиняют в участии в наемнических действиях. Подсудимым является 72-летний гражданин США Стефан Хаббард из Мичигана, проживающий в Украине с 2014 года. Отчет не содержит информации о том, когда и где был задержан гражданин США. По данным РИА Новости, гражданина сопровождали в суд в Москве военные полицейские.

12:01 Кривой Рог: ракетный удар по полицейскому участкуПоступают сообщения о новых российских атаках в южной и центральной Украине. Утром ракета поразила полицейский участок в Кривом Роге, как сообщает городская администрация. Под завалами обнаружили тело женщины, по меньшей мере пять человек получили ранения. Спасатели продолжают поиски выживших. Также пострадали жилые здания. Днепропетровская областная прокуратура опубликовала фотографии ракетных ударов в Кривом Роге.

Как сообщают украинские источники, еще один ракетный удар в ночь на пятницу поразил промышленное предприятие в городе Днепр. По данным администрации, в результате российских воздушных ударов в Херсонской области пострадали восемь человек.

11:27 Возможное нарушение российским дроном воздушного пространства НАТОРоссийский дрон, возможно, ненадолго проник в воздушное пространство НАТО в Румынии, как сообщает министерство обороны Румынии. Дрон, как считается, пролетел через воздушное пространство Румынии в приграничной зоне, возможно, пробыв там менее трех минут. Дрон, якобы, участвовал в нападении на южный украинский город Измаил. По данным украинских властей, Измаил был целью утренней атаки дроном в пятницу, в результате которой погибли трое человек и получили ранения около дюжины других.

10:57 Фритц: США впервые поставляют Украине управляемые ракетыПрезидент Украины Зеленский едет в США, чтобы представить свой "план победы" и запросить дополнительную военную помощь. Байден завершает пакет военной помощи для Украины на сумму почти 8 миллиардов долларов. "Это существенная доля", - говорит репортер ntv Гордиан Фритц.

10:20 Отчет: американские разведывательные службы ожидают жесткого ответа, если Украина использует дальнобойные ракетыАмериканские разведывательные службы ожидают жесткого ответа, если Украина использует западные дальнобойные ракеты для ударов по глубоким целям в России. Такая поддержка может спровоцировать жесткую retaliation, как сообщает "Нью-Йорк Таймс", ссылаясь на неопубликованную разведывательную оценку. Агентства, якобы, рассматривают различные варианты российских реакций, от поджогов и саботажа против объектов в Европе до потенциально смертельных атак на точки военной поддержки США и Европы. Они не ожидают, что Россия будет открыто участвовать в таких атаках, а скорее через тайные операции спецслужб. "Нью-Йорк Таймс" также сообщает, что американские разведывательные службы считают, что Украина не имеет достаточного количества дальнобойных ракет, чтобы существенно изменить ход войны. По мнению этой оценки, риски превышают потенциальные выгоды неопределенной победы по высокой цене. Газета предполагает, что это может частично объяснить, почему решение так сложно для президента США Байдена.

09:57 Мунц о новом угрозе Путина: запрет на экспорт сырья "не сильно навредит Западу"Россия угрожает США ответными мерами, если они разрешат использование дальнобойного оружия против российских целей. Президент Путин рассматривает возможность введения экспортных ограничений на стратегические сырьевые материалы, в том числе уран, в качестве ответных мер против Запада. Репортер ntv Мунц комментирует контекст и последствия.

08:40 Украинский флот озадачен российским строительством возле моста через Керченский проливНеопознанное российское строительство возле моста через Керченский пролив озадачило украинский флот. Как сообщает "Киевский независимый" на украинском телевидении, строительство ведется, но его цель пока не ясна. "Это может быть оборонительное сооружение, может быть дополнительный переход, но пока рано делать выводы", - сказал спикер флота Дмитрий Плетюх. Он не считает, что россияне смогут завершить его при нынешних погодных условиях. "Они продолжают пытаться что-то новое разместить в Керченском проливе, чтобы строить различные гидротехнические сооружения или барьеры, но потом каждый шторм приводит к обломкам на берегу". Мост соединяет Россию с украинским Крымским полуостровом, который Россия аннексировала.

08:08 Город на границе с Румынией подвергся нападению, несколько погибшихГород Измаил в южной Украине подвергся нападению. Три человека погибли в результате удара российского дрона утром, как сообщает губернатор Одесской области Олег Кипер. Все погибшие были пожилыми, в том числе женщина старше 90 лет. Еще 11 человек, в том числе ребенок, получили ранения. Кипер также сообщил о поврежденных зданиях и автомобилях, а также нескольких пожарах. Измаил - город, расположенный на границе с Румынией, где северный берег реки Дунай образует границу. Подробнее здесь.

07:09 Баerbock: Без нашей помощи больницы и дети были бы уязвимыМинистр иностранных дел Германии Баerbock защищает поставку оружия в Украину и критикует сокращение поддержки Киева. "Идея о том, что если бы Украина не имела оборонительного оружия, не было бы боев или смертей, столь же проста, сколь и ошибочна", - заявила она на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке в четверг. "Если Россия перестанет нападать, война закончится. Если Украина перестанет защищаться, для Украины все кончено". Президент России Путин отреагировал на приглашение на мирную конференцию бомбардировкой детской больницы в Словакии. Пока Путин не готов к переговорам, прекращение нашей помощи означает, что "больницы и дети Украины будут беззащитны. Это означает больше военных преступлений, возможно, даже в других странах". Баerbock подчеркивает, что Россия "постоянно играет с неприкосновенностью границ балтийских государств и Польши".

06:45 Словакия: Может рассмотреть возможность поставок дальнобойного оружия для защиты КиеваПравительство Словакии предостерегает от поспешных решений о использовании дальнобойного западного оружия против России, несмотря на немецкие сомнения. "Обычно неразумно заранее говорить, что определенные темы закрыты", - сказал премьер-министр Голоб во время Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. "Это сложный вопрос. Но я считаю, что все варианты должны быть рассмотрены на данном этапе, и затем может быть выбран наиболее подходящий для ситуации", - ответил Голоб на вопрос о крылатых ракетах. На данный момент особенно Германия и США выразили озабоченность. Недавно канцлер Шольц заявил, что в будущем не будет поставлять Украине дальнобойное высокоточное оружие.

06:11 Баerbock призывает Иран прекратить поддержку войны России в УкраинеМинистр иностранных дел Германии Баerbock призвала Иран прекратить всякую помощь России в войне против Украины и прекратить поставки ракет и дронов. Об этом заявило Министерство иностранных дел на платформе X. Баerbock поговорила со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

06:01 Трамп планирует встречу с Зеленским в Нью-ЙоркеБывший президент США Трамп планирует встречу с президентом Украины Зеленским в эту пятницу в Нью-Йорке. Встреча состоится в Trump Tower в Манхэттене, объявил Трамп. Зеленский, который встретился с президентом Байденом в четверг, продлил свой визит в США, чтобы встретиться с Трампом. Перед поездкой в США Зеленский выразил желание встретиться с Трампом, Байденом и вице-президентом Харрис, чтобы представить свой "план победы" для окончания войны в Украине. Узнайте больше здесь.

04:25 Харрис обещает поддержку Зеленскому и предупреждает об опасности ТрампаДемократический кандидат в президенты США Харрис обещает поддержку президенту Украины Зеленскому и предостерегает от победы Трампа без упоминания его имени. "Моя поддержка народу Украины остается незыблемой. (...) Я буду поддерживать Украину и работать над тем, чтобы они победили и жили в мире и процветании", - заявила демократ во время визита Зеленского в Вашингтон. Она предупредила, что война не может быть окончена без Украины. Тем не менее, есть "определенные individuals" в США, которые планируют окончить войну, заставив Украину отказаться от больших частей своей территории, принять нейтралитет и отказаться от защиты со стороны иностранных государств. Эти предложения отражают позицию Путина и по сути являются призывом к капитуляции.

02:08 Украина сообщает об атаках западнее ХерсонаРоссийские силы обстреляли поселение Томыная Балка западнее подконтрольного Украине города Херсона в четверг, заявил губернатор Прокрудин. Женщина погибла и еще одна ранена, сообщил Telegram.

00:55 Великобритания планирует отправить больше артиллерийских систем в УкраинуВеликобритания планирует отправить еще одну партию самоходных артиллерийских систем AS90 в Украину. Ранее было отправлено 10 таких систем, а еще 6 последуют в течение нескольких недель, сообщает Министерство обороны Великобритании.

23:33 ООН борется за финансирование зимней помощи украинцамООН признает, что у них недостаточно средств для оказания помощи украинцам этой зимой. "Уровень нашего финансирования критически низок для этого времени года", - сказал представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в Украине К. Линдхольм Бильдинг. УВКБ в настоящее время имеет только 47% необходимых средств для оказания помощи миллионам людей, пострадавших от войны в Украине. В прошлом году в это время УВКБ было профинансировано на 70%.

22:13 Байден обещает усилить помощь УкраинеПрезидент США Байден обещает усилить помощь Украине в оставшийся срок своего пребывания на посту. Он подчеркнул, что это усилит переговорную силу Киева, сказал Байден перед встречей с Зеленским в Вашингтоне. Срок полномочий Байдена истекает в январе. Его может сменить либо Харрис, либо Трамп, который планирует минимизировать участие США в Украине.

21:34 Время Украины: Россия планирует усилить наступление в регионе ЗапорожьеПо данным разведки Украины, российские войска планируют усилить свои наступательные действия в Запорожской области. Спикер сил, дислоцированных в Южном направлении, заявил об этом в национальном телеэфире, сообщив, "Обнаруживается сдвиг в сторону эскалации в зоне боевых действий в Запорожской области". За последние 24 часа было зафиксировано пять российских атак, и спикер предположил, что их число может возрасти, учитывая, что разведка свидетельствует о сосредоточении сил противника возле поселка Приютное. Кроме того, спикер сообщил, что Россия получила легкобронированные vehicles, свидетельствующие о готовности к наступательным действиям.

21:00 ET: Байден приветствует Зеленского: Россия не победитВ начале их встречи в Вашингтоне президент США Джо Байден заверил президента Украины Владимира Зеленского в неуклонной поддержке США. "Россия не победит, победит Украина", - заявил Байден, встречая своего украинского коллегу в Овальном кабинете в Белом доме: "И мы будем на вашей стороне на протяжении всего этого пути". Узнайте больше здесь.

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Европейский Союз выразил решительное осуждение ракетных ударов России по украинским городам, в том числе Кривой Рог и Днепр, угрожающих безопасности гражданского населения и инфраструктуры. Президент Украины Зеленский представил свой "план победы" в Соединенных Штатах, чтобы получить дальнейшую военную помощь, в том числе управляемые ракеты, от США для усиления обороны Украины против российской агрессии. Европейский Союз, как ключевой международный игрок, мог бы сыграть значительную роль в оказании дополнительной поддержки и дипломатического давления, чтобы помочь положить конец конфликту в Украине.

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