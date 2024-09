12:28 Украина: Мост и стратегический командный центр разрушены

11:58 Украинские воинские части объявили о победе над российской структурой

По данным украинских военных источников, они триумфально разобрали мост, построенный российскими силами. Точное местоположение этого моста не раскрывается командованием армии. В целом, пять зон концентрации врага были атакованы вчера, либо с помощью воздушных или артиллерийских атак. Кроме моста, артиллерийская система также была якобы уничтожена. Кроме того, командный центр якобы пал жертвой украинских атак.

11:25 Ишinger предлагает ослабить ограничения на украинское оружие

Вольфганг Ишinger, бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности, рекомендует ослабить ограничения на использование Украиной западного оружия. "Было бы более прозрачно и управляемо для всех, если бы мы просто объявили: мы обязуем Украину использовать системы вооружения, которые мы предоставляем, исключительно в рамках правового режима, соответствующего международному праву", - подчеркнул Ишinger в интервью "Süddeutsche Zeitung". Это означает, что медицинские учреждения не должны быть целями, поведение, в котором российские силы неоднократно обвинялись. Только военные цели, такие как аэропорты или стартовые площадки, могут быть поражены - даже на российской территории, например, для предотвращения ракетных атак с помощью управляемых бомб.

10:53 Обмены пленными возрастают после операции в Курске

Существенный рост обменов пленными между Украиной и Россией в последние дни, вероятно, связан с украинской наступательной операцией в Курске, как считают наблюдатели. Эта операция началась 6 августа. С тех пор было проведено три операции, в результате которых было обменяно 267 пленных с каждой стороны, согласно Институту изучения (ISW). По сравнению с тремя обменами пленными, которые произошли между январем и 6 августа - всего чуть более 400 украинцев и 400 россиян - это существенный скачок вперед. Украинские власти якобы заявили, что вторжение в Курск укрепило переговорную силу Украины в обменах пленными с Россией и что Кремль ранее был непреклонен в попытках договориться об обмене.

10:16 Британские войска наблюдают за продвижением России на Восточном фронте

Российские силы продолжают продвигаться вдоль восточного фронта Украины, медленно но верно продвигаясь в районе Вухледар и юго-восточнее логистической базы Покровск, сообщает Министерство обороны Великобритании. Несмотря на это, российские войска не добились каких-либо значительных успехов в направлении Покровска за последнюю неделю.

09:46 Украина сообщает о нападении беспилотников и ракет

Воздушные силы Украины сообщают, что были атакованы Россией ночью с помощью 14 беспилотников. Десять из них якобы были сбиты средствами ПВО, а еще одна управляемая ракета была перехвачена. Россия якобы запустила две баллистические ракеты, но никакой информации о этих ракетах или их целях не поступало, равно как и информации о жертвах или ущербе. Власти в районе Харькова сообщили о пожарах и повреждении нескольких зданий в Харькове в результате обстрела российской артиллерией.

09:10 Расширение системы оплаты проезда в метро с помощью распознавания лиц вызывает озабоченность правозащитников

Правозащитники выразили обеспокоенность по поводу расширения системы оплаты проезда в метро, использующей технологию распознавания лиц, в России. Радио Свободная Европа/Радио Свобода, финансируемое США, сообщает, что метод "Оплата лицом", используемый в Москве в течение трех лет, теперь вводится в шести дополнительных городах, в том числе в Казани. Пассажиры могут зарегистрироваться в системе, распознавая свои лица на камере, установленной на турникете. Планируется предложить этот метод во всех российских метро в следующем году. Отчет отмечает, что в Москве в прошлом уличные камеры слежения использовались для задержания лиц, подозреваемых в участии в антиправительственных протестах, и журналистов, освещающих их. Адвокат по правам человека Андрей Федорков, связанный с запрещенной российской правозащитной организацией "Мемориал" в поддержку политических заключенных, опасается, что "Оплата лицом" может быть использована как мощный инструмент для слежки и контроля над гражданами.

08:02 Москва сообщает о сбитых 29 беспилотниках над российской территорией

Российская система ПВО якобы перехватила 29 беспилотников над различными регионами, как заявило Министерство обороны в Москве. Эти беспилотники были запущены с Украины и в основном были направлены на Брянскую область, граничащую с Украиной.

07:03 Харьков снова под обстрелом

Харьков снова подвергся нападению российских военных сил ночью, как сообщили украинские власти. Здание на территории больницы было поражено, и пожар вспыхнул в образовательном учреждении после ракетного обстрела. К счастью, жертв нет. Известный как один из самых часто обстреливаемых городов, Харьков находится примерно в 30 километрах от России.

06:29 Оценка увеличения числа российских войск в Курской области

На основе отчетов Института изучения войны кажется, что украинская контрнаступательная операция существенно затрудняет развертывание российских войск на своей территории: российскому военному командованию пришлось перебросить войска из Украины в Курскую область и развернуть дополнительные войска из России в Курск вместо этого. На момент начала наступления в августе в Курской области было размещено около 11 000 российских солдат. Текущие оценки говорят о том, что число soldiers increased to between 30,000 and 45,000 soldiers.

05:11 Повышение производства 155-мм артиллерийских снарядов в УкраинеУкраинский чиновник от имени "Киевского независимого" сообщил, что Украина начала производство 155-мм артиллерийских снарядов. Экс-министр стратегических отраслей и нынешний внешний советник президента Зеленского, Александр Камышин, заявил, что под его руководством производство в оборонной промышленности удвоилось и к концу года утроится.

03:04 Советник Зеленского: Байден планирует усилить позицию Украины в оставшийся срокПрезидент Джо Байден намерен использовать оставшийся срок своего пребывания на посту, чтобы помочь Украине достичь самого сильного положения в конфликте с Россией, как заявил его советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Салливан передал это сообщение на конференции Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве. Он заявил, что Байден стремится подготовить Украину к успеху в ближайшие четыре месяца.

01:43 Бывшие лидеры Великобритании призывают Украину использовать дальнобойные ракеты на территории РоссииПять бывших министров обороны Великобритании и бывший премьер-министр Борис Джонсон, как сообщается, призвали лидера лейбористов Кира Стармера дать согласие Украине использовать дальнобойные ракеты на территории России, даже без поддержки США. Газета "Санди Таймс" сообщает, что они выразили предупреждение нынешнему премьер-министру, заявив, что дальнейшая задержка увеличит наглость президента Путина.

00:52 Начальник украинской разведки называет Северную Корею самым значительным угрозой России от союзниковКак заявил начальник украинской разведки Кирилл Буданов, Северная Корея является самой значительной угрозой для Украины среди союзников России. Выступая на конференции Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве, Буданов объяснил, что военная поддержка Северной Кореи для России, в том числе значительные поставки боеприпасов, существенно усилила интенсивность конфликта. Он также отметил, что Украина наблюдает за поставками оружия из Пхеньяна в Москву и ожидает их влияние на поле боя.

23:21 Украина: России придется столкнуться с проблемами набора персонала уже к середине 2025 годаПо словам начальника украинской разведки Кирилла Буданова, Россия может столкнуться с проблемами набора персонала уже к середине 2025 года. К лету правительство Москвы, скорее всего, столкнется с выбором между объявлением призыва или смягчением боевых действий. Это решение может оказаться решающим для России, при этом от правительства Москвы нет официального заявления.

22:20 Шольц: атака России на Украину - "абсолютно идиотская"Канцлер Германии Олаф Шольц обвинил президента России Владимира Путина в безрассудном растрачивании будущего России, атакуя Украину. "Война абсолютно идиотская с точки зрения России", - сказал Шольц на диалоге с гражданами как член парламента от СДПГ в Пренцлау, Бранденбург. Он заявил, что Путин рискует серьезными ранениями или гибелью сотен тысяч российских солдат и подрывает экономические связи России со многими странами мира. Шольц заключил, что Украина выйдет с более сильной армией, а Германия продолжит оказывать военную поддержку, чтобы предотвратить распад Украины и сдержать любое грубое нарушение европейских правил. "Путин разрушает будущее России". Гармоничное решение может быть достигнуто только в том случае, если Россия примет, что Украина не является вассальным государством.

22:01 Украина сообщает о смешанных результатах в боях за КурскУкраинские силы добиваются территориальных успехов в продвижении в российскую область Курск, но в то же время отступают из-за контрнаступлений России. Согласно проукраинскому военному каналу Deep State, украинские подразделения захватили еще три поселения. Однако российские контрнаступления оттесняют украинских солдат назад в районе деревни Снагост. Карта, выпущенная Deep State, демонстрирует глубокое проникновение в украинские оборонительные линии. Эти отчеты в настоящее время не могут быть проверены. В августе украинские войска прорвали границу России в районе Курска и, как сообщается, захватили около 1300 квадратных километров и примерно 100 поселений, в том числе город Суджа. Оценки показывают минимальный территориальный прогресс. На этой неделе российская армия начала свою первую серьезную попытку вытеснить украинские войска.

Задержки в поставках военной помощи Украине США объясняются сложными логистическими проблемами, как заявил представитель США. Джейк Салливан, советник по национальной безопасности Белого дома, заявил это в Киеве, подчеркнув, что это не вопрос политической воли, а вопрос сложного и сложного процесса транспортировки необходимого материала на передовую. Салливан сделал эти замечания на конференции Ялтинской европейской стратегии (YES), в которой он участвовал по видеосвязи. Признавая вызовы, с которыми сталкивается Украина, Салливан заявил, что США должны "усилить свою игру" и улучшить свою помощь. Президент Джо Байден намерен использовать оставшееся время своего пребывания на посту, чтобы поставить Украину в самое сильное положение для победы. Байден и президент Украины Владимир Зеленский встретятся на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке позже в этом месяце, как объявил Салливан.

20:57 Шольц: Подозреваемых в саботаже газопровода "Северный поток" должны судить в ГерманииКанцлер Олаф Шольц классифицировал саботаж трубопроводов газопровода "Северный поток" в Балтийском море как теракт. Он заявил об этом во время диалога с гражданами как член СДПГ в Пренцлау, Бранденбург. Он подчеркнул, что все службы безопасности и федеральная прокуратура должны расследовать инцидент без предвзятости, чтобы никто не избежал ответственности. "Мы хотим судить виновных в немецком суде, если сможем их арестовать", - заявил Шольц. Он также опроверг мнение о том, что федеральное правительство отказалось от российского природного газа. По его словам, это Россия прекратила поставки газа через газопровод "Северный поток 1". В результате резкого роста цен на газ, введение ценовых ограничений и поиск альтернативных источников газа обошлись Германии в более чем 100 миллиардов евро, отметил Шольц. Взрывы на газопроводе произошли только после того, как Россия прекратила поставки газа в Западную Европу через Балтийское море. В августе федеральная прокуратура вынесла ордер на арест гражданина Украины, подозреваемого в саботаже.

20:24 Г7 осудили поставки ракетных систем Ирана в РоссиюГруппы семи демократических стран с развитой экономикой осудили поставки вооружений Ираном в Россию в резком заявлении, опубликованном после сообщений о поставках ракетных систем. Несмотря на международные призывы прекратить поставки, Тегеран продолжает поставлять Москве оружие, тем самым эскалируя военную поддержку России в ее вторжении на Украину, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США и Высокого представителя ЕС. Россия использует иранское оружие для убийства украинских гражданских лиц и нападения на критически важную инфраструктуру. Великобритания и США сообщали, что Россия получила от Ирана баллистические ракеты. Иран опроверг эти утверждения. "Иран должен немедленно прекратить всякую поддержку России в ее незаконной и необоснованной войне против Украины и прекратить поставки баллистических ракет, беспилотников и связанной с ними технологии, которые представляют непосредственную угрозу украинскому народу и европейской и международной безопасности", - говорится в заявлении, опубликованном президентством Г7 в Италии. "Мы остаемся решительно настроенными на то, чтобы удерживать Иран ответственным за свою неприемлемую поддержку России в незаконной войне на Украине, которая подрывает глобальную безопасность". Германия, Франция и Великобритания уже ввели новые санкции против Ирана, а ЕС рассматривает более строгие меры.

19:41 Глава Кремля Путин заявил о поддержке свободы словаПрезидент России Владимир Путин подчеркнул важность свободы слова и информации. "В эпоху формирующейся многополярности защита достоверности информации особенно важна", - сказал он в видеообращении к участникам медиа-саммита стран БРИКС в Москве, приуроченного к 120-летию ТАСС. "Свобода слова, позволяющая выражать разные точки зрения, способствует компромиссу и общим решениям глобальных проблем", - объяснил Путин. По его словам, СМИ играют ключевую роль в создании справедливого мирового порядка, предоставляя людям непредвзятое понимание мира. К сожалению, свобода слова и СМИ не существуют в авторитарном режиме России, где независимые СМИ запрещены, а оппоненты преследуются в судебном порядке. ТАСС, крупнейшее информационное агентство страны, было основано в 1904 году (изначально под другими названиями и обозначениями) и считается официальным голосом правительства.

19:20 Шольц отказался поставлять ракеты "Таурус" УкраинеКанцлер Олаф Шольц исключил возможность поставок Украине в будущем дальнобойных высокоточных вооружений, независимо от решений союзников. Во время диалога с гражданами в Пренцлау, Бранденбург, Шольц выразил свое несогласие с поставками ракет "Таурус", которые могли бы потенциально достичь Москвы (примерно 500 километров), заявив, что это представляло бы значительный риск эскалации. "Я сказал "нет" этому, и это относится даже в том случае, если другие страны примут другие решения", - подчеркнул Шольц. Самое дальнобойное оружие, которое Германия поставила Украине, - это ракетный комплекс "Марс II", способный поражать цели на расстоянии 84 километров.

Военные Украины в значительной степени зависят от западного оружия из-за конфликта, в том числе от стран, имеющих сильные военные традиции, таких как США и Великобритания. Эта зависимость от иностранной помощи привела к призывам о более решительной поддержке, например, предложение бывшими министрами обороны Великобритании и бывшим премьер-министром Борисом Джонсоном использовать Украиной дальнобойные ракеты на территории России, даже без прямого одобрения США.

В свете стратегического использования вооружения важно убедиться, что все поставляемое оружие используется только для законных военных целей и в соответствии с международным правом, как предложил Вольфганг Ишингер, бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности. Это поможет избежать обвинений в целенаправленных ударах по гражданским объектам, что было проблемой из-за поведения российских сил в конфликте.

