11:57 Украина сообщает о российских ударах по Донбассу

09:53 Российские войска продолжают активные атаки в Донбассе, сообщает Генштаб Украины

По данным Генштаба Украины, российские войска продолжают активные атаки в регионе Донбасса. Интенсивные бои происходят в направлениях Покровск, Торецк и Курахове. За последние 24 часа зарегистрировано 144 военных столкновения. Россияне атаковали десятками авиационных ударов и артиллерийских обстрелов, но эти атаки были отбиты, сообщает военный отчет. Российские войска стремятся взять под свой контроль весь Донбасс.

11:23 Россия объявляет "Нежелательной организацией" немецкую ассоциацию региональных и муниципальных политиков

Россия объявила "нежелательной организацией" немецкую ассоциацию российских региональных и муниципальных политиков, осуждающих войну против Украины. Представители организации "Депутаты мирной России" участвуют в антироссийских мероприятиях в Германии, сообщает Генеральная прокуратура через российские агентства. Они "распространяют вводящую в заблуждение информацию об activities российских государственных органов и поддерживают экстремистские организации". По их собственным заявлениям, ассоциация состоит из 74 независимых региональных и муниципальных депутатов, многие из которых находятся в изгнании. "Все участники ассоциации считают режим Путина преступным, осуждают военную агрессию России против Украины и выступают за демократический путь для России и децентрализацию власти", - заявлено на веб-сайте организации.

10:48 "Пока 0% поставлено" - депутат Бундестага призывает к поставкам большего количества Leopard 2 и Fuchs в Украину

Председатель комитета Бундестага по обороне Маркус Фабер вновь призывает к увеличению поставок оружия в Украину в свете последних событий в российской войне. "Успех Украины должен побудить нас обсудить поставку большего количества Leopard 2 и Fuchs", - пишет политик ФДП на платформе X, имея в виду боевой танк Leopard и транспортное средство Fuchs. "На данный момент мы поставили 5% наших Leopard 2 и 0% наших Fuchs. Мы можем сделать больше", - требует Фабер. Развития в Курске показывают, "что кремлевский провал не удался. Военно он перегружен", - пишет Фабер и подчеркивает: "Мы можем сейчас заложить основу для долговременного мира в Европе путем военной поддержки Украины".

10:07 Использование БМП Marder в Курске вызывает возмущение пророссийских каналов - журналист отвечает

Использование БМП Marder в Курске, которые Германия предоставила Украине, вызывает возмущение среди пророссийских каналов. Распространяется абсурдная нарратив о том, что Германия снова атакует, как во время Второй мировой войны, и часто condivide манипулированное видео. Один из самых известных украинских журналистов, Илья Пономаренко, пишет на X: "Сегодняшняя Германия - это совершенно другая страна с совершенно другими менталитетами и ценностями. Она находится на световые годы от того, что было 80 лет назад, и не заслуживает этих оскорблений. Наоборот, в нынешней агрессии в Европе Германия твердо стоит на правильной стороне как второй по величине поставщик военной помощи Украине". Пономаренко подчеркивает, что это украинские танки в Курске, предоставленные Германией, чтобы помочь украинской демократии защитить себя. "Если кто-то заслуживает сравнения с нацистами здесь, так это этот кровожадный грабитель могил Путин и его генералы, которые стирают с лица земли целые города".

09:57 Украина: Все пять российских дронов перехвачены

Украинские ВВС сообщают, что перехватили все пять дронов, запущенных российскими силами ночью против целей в Украине. Среди них были три дрона типа "Шахид" иранского производства, и типы других двух дронов также были идентифицированы. Россия также использовала три баллистические ракеты типа "Искандер-М", сообщают украинские ВВС в Telegram. Губернаторы Киева и Кировоградской области сообщают, что после атаки не было повреждений или жертв. Российские силы используют дешевые дроны в некоторых своих атаках для определения позиций украинской ПВО и для дезориентирующих маневров.

09:32 Репортер ntv Криевольд: "Украина хочет показать: мы помогаем - мы не нарушаем"

Украина, по ее собственным заявлениям, контролирует 1150 квадратных километров и 82 поселения в российском регионе Курск. Украина хочет ввести туда организации помощи, чтобы подать пример, сообщает репортер ntv Надя Криевольд. Тем временем "второй Бахмут" зарождается в Donetsk городе Покровск.

08:48 Российский сверхзвуковой бомбардировщик разбился - погиб пилот

Пилот погиб, когда бомбардировщик разбился во время учебного полета в Иркутской области Сибири вчера, сообщают официальные источники. "Один из пилотов не мог быть спасен", - написал губернатор региона Игорь Кобзев в Telegram, цитируя военное командование министерства обороны. Он также сообщил, что трое других летчиков были госпитализированы с травмами. Preliminary information suggests that the cause of the crash was technical failure. TU-22M3 bomber crashed in a desert area near a village. No further damages on the ground were reported. Search and rescue operations at the crash site continued throughout the night, according to the governor.

08:04 Украинский прорыв в Курске: Россия снова предупреждает о третьей мировой войнеПо словам российского депутата Михаила Шермета, продвижение Украины в российский Курск приведет мир на грань глобальной войны. Шермет, член комитета по обороне, убежден, что Запад поддерживает Украину в ее наступлении. "В свете присутствия западного военного оборудования, использования западских боеприпасов и ракет в атаках на гражданскую инфраструктуру, а также неопровержимых доказательств участия иностранцев в атаках на российскую территорию, можно сделать вывод, что мир стоит на пороге третьей мировой войны", - заявил Шермет государственному российскому информационному агентству РИА. tanto США, как и Германия подчеркнули, что не были вовлечены в планирование Курской операции. Многие наблюдатели, в том числе ISW, видят в повторяющихся российских предупреждениях о третьей мировой войне или ядерных угрозах расчет на распространение страха и сдерживание западных правительств от дальнейшей поддержки Киева.

07:22 ISW: "Стратегическое отсутствие воображения" у Путина и российского руководства

Кремль и российское военное командование создали "сложную, перекрывающуюся и в настоящее время неэффективную структуру управления и контроля" в ответ на украинскую атаку на Курскую область, согласно Институту изучения войны (ISW). Это указывает на то, что Кремль не планировал возможности значительного украинского проникновения на российскую территорию, заявил ISW. Граница считалась тихим фронтом с осени 2022 года и "вероятно, не была адекватно подготовлена к защите российской территории". Американский think tank заявил, что Кремль сейчас рассматривает, какие районы вдоль границы Украина потенциально может атаковать в следующий раз, подчеркивая, что российское руководство "страдает от стратегического отсутствия воображения".

06:40 Украина сообщает о успешной атаке в Крымском регионе

Украинские силы якобы атаковали Крымский регион ночью. Сергей Братчук, спикер военной администрации в Одесской области, сообщил о первоначальных повреждениях парома в порту Керчи возле Крымского моста и лодки в Чорноморске в Краснодарском крае. "Ведутся дальнейшие разведывательные мероприятия". Украина неоднократно сообщала в последние недели и месяцы о потоплении паромов и лодок, которые также, якобы, использовались для военных целей. Кроме того, считается, что подводная лодка была потоплена:

05:59 CNN: США не разрешают развертывание ATACMS в Курске - считают другое использование более разумным

Согласно сообщению CNN, США продолжают отказываться разрешать развертывание дальнобойных ракет ATACMS из американских запасов в Курской области. На этот раз, однако, причина не связано со страхом эскалации. Сетевое издание сообщает, ссылаясь на правительственные источники, что США считают, что ATACMS могут быть более эффективно использованы для атаки на оккупированный Россией Крым.

05:19 Зеленский: Поставки для войск на востоке Украины прибыли

В условиях возрастающего давления российских войск на востоке Украины Киев уделяет особое внимание обороне вокруг Донбасса. "Торецк и Покровск, там происходят большинство российских атак", - сказал президент Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении. Необходимые поставки уже прибыли. "Все, что нужно сейчас". Однако Зеленский не уточнил, были ли развернуты дополнительные войска в сильно оспариваемых районах. Генеральный штаб в Киеве вечером сообщил, что с утра было 68 столкновений.

03:46 Губернатор: Стратегический бомбардировщик разбился в Сибири

Губернатор Иркутской области в российской Сибири Игорь Кобзев сообщил о крушении стратегического бомбардировщика типа Ту-22М3. Причиной, по его словам, стала техническая неисправность. Один из четырех членов экипажа погиб, сказал губернатор, ссылаясь на Министерство обороны России. Остальные члены экипажа смогли покинуть самолет и были доставлены в больницу, написал Кобзев в мессенджере Telegram.

23:08 Украина предлагает гражданство иностранным бойцам и их семьямИностранные волонтеры, служащие в украинских силах обороны, и члены их семей получат возможность получить украинское гражданство. Об этом объявило Министерство обороны Украины, ссылаясь на президента Владимира Зеленского. "Каждый воин, который защищает украинское государство, защищает наш народ и нашу независимость, заслуживает признания и максимальной поддержки. Это особенно относится к нашим солдатам - украинским легионерам, которые в настоящее время имеют гражданство других государств, но еще не имеют гражданства Украины. Они заслуживают быть нашими гражданами, гражданами Украины. Это также относится к их семьям, семьям наших героев", - цитирует ministry главу государства.

22:33 Правительство США одобряет продажу до 600 Patriot ракет для ГерманииПравительство США одобрило продажу до 600 ракет и другого оборудования для систем ПВО Patriot Германии. Агентство по контролю за сотрудничеством в области безопасности обороны (DSCA) заявило, что сделка по поставкам вооружений, стоимостью $5 миллиардов (€4,5 миллиарда), укрепляет безопасность Соединенных Штатов "путем усиления безопасности союзника по НАТО, который является важной силой для политической и экономической стабильности в Европе". Германия передала несколько систем Patriot в Украину.

22:14 СБУ: Украина наращивает фонд обмена пленными

Главной задачей Службы безопасности Украины (СБУ) является возвращение украинских защитников из российского плена. Поэтому СБУ и силы обороны активно работают над "наращиванием фонда обмена пленными, захватывая больше российских солдат на поле боя". Об этом заявил глава СБУ Василий Малюк на совместном брифинге с руководителями Министерства обороны, Министерства внутренних дел, ГУР, СЗРУ и Уполномоченного по правам человека в Верховной Раде. "Возвращение украинских защитников является приоритетной задачей, поставленной Верховным Главнокомандующим, Президентом Владимиром Зеленским", - сказал он. По собственным данным, украинская армия захватила более 100 российских и чеченских солдат во время продвижения через границу России в Курскую область (см. запись в 14:57).

21:46 Польша чествует героев войны над Красной Армией - и проводит параллели с Путиным

В военном параде в Варшаве Польша отметила победу над Красной Армией. Парад прошел с участием танков и солдат, в том числе из США и других союзных стран. Самолеты пролетели над тысячами зрителей. "Мы должны вооружиться и построить такую силу, чтобы никто никогда не осмелился напасть на нас", - сказал Президент Анджей Дуда перед парадом, который стал главным событием государственных памятных мероприятий. В "День польской армии" Польша вспоминает победу польской армии над войсками Советского Союза в 1920 году в битве при Варшаве. Министр обороны Владислав Косиняк-Камysz пишет в письме к солдатам, что этот праздник отмечает самые славные страницы истории польской армии, цену независимости и свободы. "В этот день мы чествуем всех героев, которые боролись за родину с начала нашей страны", - объясняет он.

Шестидесятилетний Яцек Шеленбаум, присутствовавший среди зрителей, говорит, что парад, безусловно, шоу, но он рад видеть военные, оснащенные более современным оружием. "Мы чувствуем себя немного лучше, потому что видим это хорошее оснащение и присутствие наших союзников - американцев, британцев, румын и других", - говорит Шеленбаум. "Это необходимо в этой ситуации, потому что Польша никогда не сможет защитить себя одна. Только в союзе мы можем противостоять Путину".

20:59 Генерал-майор Фрейдин объявляет о дальнейшей военной помощи Германии Украине

Главный координатор военной помощи Германии, генерал-лейтенант Кристиан Фрейдин, вернулся из переговоров в Украине (см. также запись в 16:46). В формате видеопрограммы "Nachgefragt" Бундесвера Фрейдин объясняет, какое оружие Германия доставит Украине к концу года. Согласно этому, основной фокус военной помощи - это поставка дополнительных систем ПВО, артиллерийских систем, огнестрельного оружия, дронов, танков и бронемашин. К концу 2024 года должны быть поставлены две среднедиапазонные батареи IRIS-T SLM и две короткорадиусные батареи IRIS-T SLS. Кроме того, согласно заявлениям, должны быть поставлены десять зенитных пушек типа "Гепард" с двумя 35-мм пушками. Кроме того, должны быть поставлены около 30 танков Leopard 1A5, которые в настоящее время восстанавливаются специалистами Rheinmetall. Кроме того, должны быть предоставлены 400 бронированных MRAP. Артиллерийские системы должны быть поставлены в виде 12 самоходных гусеничных артиллерийских систем PzH-2000 и четырех самоходных колесных артиллерийских гаубиц Zuzana 2.

20:20 Власти: Пять гражданских лиц убиты в результате российских атак на юге и востоке Украины

На юге и востоке Украины в результате российских атак погибли пять гражданских лиц, сообщают власти. В северо-восточном регионе Харькова двое людей погибли в результате авиационного удара. Еще один человек погиб в Донецке в результате артиллерийского обстрела. На юге в Херсоне мужчина погиб в результате удара дрона. Еще один мужчина, ранее раненый в результате предыдущей атаки, скончался в больнице, как сообщают власти в Херсоне. В то же время власти призывают жителей Покровска покинуть город. "Особенно семьи с детьми" должны уйти, пока не поздно. Враг приближается "с высокой скоростью" к городу в Донецкой области. Российская армия продолжает сильно атаковать на востоке Украины, сообщает правительство в Киеве. Москва сообщает о захвате села Иванывка в Донецке, которое находится всего в 15 километрах от стратегически важного транспортного узла Покровска.

19:30 Отчет: США и Украина обсуждают поставку дальнобойных крылатых ракет в продвинутой стадии

Переговоры между Украиной и правительством президента США Джо Байдена о поставке дальнобойных крылатых ракет якобы находятся "на продвинутой стадии", сообщает украинский новостной портал "Киевский независимый", ссылаясь на источник из правительства президента Владимира Зеленского. Однако неясно, когда ракеты могут прибыть в Украину, сказал источник, добавив, что рассматривается временной план на осень этого года. Американская ежедневная газета "Политико" также сообщает, ссылаясь на неназванные источники, что администрация Байдена "открыта" для поставок Киеву дальнобойных крылатых ракет для усиления недавно предоставленных истребителей F-16, среди прочего. С начала российской атаки Киев призывал США предоставить украинским силам дальнобойные ракеты для ударов по военной инфраструктуре и логистике России в глубь страны.

19:16 Литва отправляет в Украину новый военный пакет помощиВ рамках военной поддержки Литвы украинской армии страна отправляет новый пакет, включающий прицепы, прицепы и складные кровати. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Литвы. Как сообщается, в августе в Украину были переданы бронетранспортеры, системы противовоздушной обороны малого радиуса действия с ракетами, системы противодронов, индивидуальные дроно-гасители, внедорожники со spare parts, прицепы, винтовки, боеприпасы, дымовые гранаты и аксессуары и запчасти для оружия.

Все предыдущие события можно прочитать здесь.

Немецкий политик призвал комиссию настаивать на более активных поставках танков Leopard 2 и транспортных средств Fuchs в Украину.

В ответ на заявление России о том, что немецкая коалиция региональных и муниципальных политиков является "нежелательной организацией", комиссия может рассмотреть вопрос о расследовании обвинений в распространении вводящей в заблуждение информации и поддержке экстремистских организаций.

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