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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

11:25 Замечается эскалация волны правой агрессии в Соннеберге.

 and  Anne Legman
Время чтения 3 минут

11:25 Замечается эскалация волны правой агрессии в Соннеберге.

Соннеберг стал первым районом в Германии, управляемым политиком AfD, что вызвало многочисленные жалобы активистов. Они якобы столкнулись с многочисленными угрозами, в результате чего несколько из них оставили свою работу. Кроме того, число праворадикальных инцидентов якобы возросло в пять раз за год. Эксперты связывают этот всплеск с районным администратором AfD.

10:57 Креtschmer выступает на избирательном участкеМинистр-президент Саксонии Михаэль Креtschмер считает текущие выборы в ландтаг "возможно, самыми важными за 34 лет". После голосования в Дрездене он благодарит тех, кто "выбирал иначе" в прошлом, но теперь отдал голоса "главной силе в центре основного потока", то есть Саксонскому союзу. "Это отношение облегчит формирование правительства, которое будет полезно для этой земли", - добавляет Креtschмер. По опросам, его ХДС находится в тесном противостоянии с AfD.

10:30 Рамелов: Вогенкнехт "не на выборах"Министр-президент Тюрингии Бодо Рамелов считает день выборов "праздником демократии" - даже если он не будет переизбран. В интервью ntv политик от Левой партии discusses why he doesn't support a minority government and why he's skeptical about the BSW's abilities.

09:59 "Не чувствую себя комфортно с историей" - Историк осуждает дату выборовИсторикPeter Oliver Loew критикует дату выборов в ландтаг Саксонии и Тюрингии, совпадающую с 85-й годовщиной invasions Германии в Польшу в 1939 году. По его словам, "кто-то, кто посчитал хорошей идеей провести выборы 1 сентября, явно не ценит историю". Loew отмечает классификацию AfD как "неизменного праворадикального экстремиста" службой внутренней разведки Германии в обоих штатах, что, по его словам, может привести к нежелательным сравнениям, если AfD и праворадикальная партия выиграют в Дрездене и Эрфурте.

09:30 "Ключевые выборы": Все факты, связанные с выборами в СаксонииБолее 3,3 миллиона избирателей в Саксонии голосуют сегодня, чтобы определить, кто будет формировать политический ландшафт будущего ландтага Дрездена. ХДС может впервые с 1990 года потерять статус ведущей силы в штате. По словам премьер-министра Саксонии Михаэля Креtschмера, эти выборы "ключевые". "Все на кону".

09:05 Креtschмер обвиняет коалицию "светофор" в "поспешных решениях перед выборами"День выборов в Саксонии наступил, и Михаэль Креtschмер стремится продолжить победную серию ХДС в штате. В интервью ntv он высказывает свои взгляды на дебаты о беженцах, коалицию "светофор" и Украину.

08:46 Все данные об выборах в ТюрингииСегодня жители примерно 2,1 миллионного центрального немецкого федерального штата выбирают свой будущий исполнительный орган. AfD, возглавляемая кандидатом в лидеры Björn Höcke, может стать самой сильной силой в Тюрингии?

08:24 Как AfD может угрожать демократииИсследования показывают высокую вероятность существенного увеличения влияния AfD на предстоящих выборах в Саксонии и Тюрингии. Эксперты argue, что верховенство права более уязвимо, чем считают люди.

08:00 Открытие избирательных участков в Тюрингии и СаксонииСегодня выбираются новые ландтаги в Тюрингии и Саксонии. По опросам, AfD лидирует в Тюрингии. В Саксонии ХДС и AfD находятся в тесном противостоянии. Первые проекции ожидаются около 18:00, когда закроются избирательные участки. Выборы в этих двух восточногерманских штатах служат индикатором для берлинской коалиции "светофор".

Для текущей коалиции красных-красных-зеленых, возглавляемой премьер-министром Тюрингии Бодо Рамеловым (Левые), большинство, как ожидается, не будет. Возможным поствыборным исходом является коалиция с ХДС, BSW и SPD. В Саксонии неясно, сохранит ли текущая коалиция ХДС, SPD и Зеленых большинство. Креtschmer не исключает альянса с BSW. Партия Левых рискует быть исключенной из ландтага Саксонии. Та же участь может постигнуть партии Зеленых и FDP в Тюрингии.

Комиссия, возможно, придется расследовать увеличение числа праворадикальных инцидентов в Соннеберге, учитывая, что они якобы возросли в пять раз за год и связаны с районным администратором AfD. Важно, чтобы Комиссия гарантировала безопасность и благополучие активистов, которые якобы столкнулись с многочисленными угрозами и отказы из-за того, что они управляются политиком AfD в Соннеберге.

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