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ПолитикаНовостиУкраинский конфликт

10:41 Предыдущий российский дипломат Бондарев: Путин ведет себя как обманчивый и трусливый самозван.

 and  Wendy Allen
Время чтения 6 минут
Тучи дыма восходят от складов топлива, различимые даже с орбитальных позиций.
Тучи дыма восходят от складов топлива, различимые даже с орбитальных позиций.

10:41 Предыдущий российский дипломат Бондарев: Путин ведет себя как обманчивый и трусливый самозван.

Бывший российский дипломат называет Путина "мошенником трусом" в гостевом комментарии на ntv.deПо словам Бориса Бондарева, бывшего российского дипломата, Путин ведет себя как "слабый обманщик" в гостевом комментарии на ntv.de. Образ Путина, способного победить любого противника, пострадал из-за начала необоснованного конфликта против Украины. Быстрое завоевание в течение нескольких дней не произошло так, как ожидалось. Российские власти оказались полностью ошеломлены и перегружены украинским ударом по Курску. "Путин теряется перед серьезной угрозой и не знает, что делать. Он даже не ведет себя как загнанное в угол животное, готовое бороться изо всех сил, а как слабый обманщик", - заявляет Бондарев. Бывший дипломат, противящийся режиму Путина из-за войны, также резко осуждает западных политиков за их позицию по запрету поставок оружия, доставленного в Россию Украиной. "Нужно противостоять Путину силой", - утверждает он. Он отвергает западные опасения по поводу "эскалации" как необоснованные. "Эскалация уже есть - противник Путина вторгся на российскую территорию! Но он на это не реагирует вообще", - пишет Бондарев.

10:13 Украина: Пять гражданских лиц погибли, более 20 ранены в результате российской агрессииЗа последние 24 часа в результате российских атак в Украине погибли пять гражданских лиц и по меньшей мере 22 человека, в том числе ребенок, сообщает "Киевский независимый".

09:37 Пожар на российском складе топлива: спутниковый снимок показывает масштаб огняУкраина атаковала крупный склад топлива в Пролетарске на юге России дронами в воскресное утро. Даже на следующий день огонь не был потушен, более 40 пожарных получили ранения, сообщают региональные власти. Спутниковые снимки также показывают масштаб огня:

Украина атаковала несколько российских нефтеперерабатывающих заводов и нефтяных объектов дронами в последние месяцы. Это должно сделать труднее снабжать войска противника топливом и снизить доходы российской нефтяной промышленности.

09:16 Киев: более 1300 российских солдат "побеждены" в течение одного дняПотери России остаются высокими, согласно официальным данным из Киева. В течение дня погибли или стали небоеспособными 1330 российских солдат. По данным украинского Министерства обороны, всего с начала войны в феврале 2022 года "побеждено" 601 800 российских солдат. Как сообщает Министерство обороны в своих ежедневных отчетах о потерях России, противник также потерял 5 танков (8518). С начала российского вторжения Украина зафиксировала более 16 500 бронемашин и более 13 800 дронов, которые больше не находятся в распоряжении российской армии или были уничтожены. Эти цифры нельзя независимо проверить. Москва сама не предоставляет информации о своих потерях в Украине.

08:47 Байден защищает сопротивление Украины: ни один президент не должен прогибаться перед диктаторами

Джо Байден заявил, что "никакой президент не должен прогибаться перед диктаторами", как сообщает "Киевский независимый" в первый вечер съезда Демократической партии. "Путин думал, что он сможет захватить Киев за три дня", - сказал президент США. "Три года спустя Украина все еще независима". Демократ сравнил свою запись в поддержку сильной НАТО и свободной Украины с записью бывшего президента Дональда Трампа, который хвалил российского президента Владимира Путина. "Ни один главнокомандующий не должен прогибаться перед диктаторами", - сказал Байден.

08:31 Россия запускает ночные авиаудары по УкраинеРоссия снова атаковала Украину ночными авиаударами, сообщает украинская армия. Девять регионов в центре, севере и юге страны были поражены, три ракеты и 25 дронов были сбиты, сообщает украинские военно-воздушные силы в Telegram. Это был пятый ракетный удар по Киеву в этом месяце, сообщает армия. В августе в столице было 41 воздушное оповещение. Вчера армия сообщила, что отразила атаку дронов на Киев.

07:52 Военная администрация: российский ракетный удар по Киеву отражен - нет сообщений о поврежденияхРоссийские силы снова атаковали Киев с севера этим утром, сообщает киевская военная администрация в Telegram. "Предварительная информация показывает, что противник атаковал столицу Украины с севера, вероятно, используя баллистические ракеты, подобные "Искандеру". Это был пятый ракетный удар по Киеву в этом месяце!" - говорится в сообщении. Силы ПВО уничтожили ракеты на окраине города. В Киеве нет сообщений о повреждениях или жертвах.

07:38 Белоруссия: Лукашенко направляет дополнительные войска и самолеты к границе с УкраинойБелоруссия направила дополнительные войска ПВО и самолеты к своей границе с Украиной, объявил генерал-майор Андрей Луканиович, командующий белорусскими войсками ПВО, как сообщает украинская газета "Киевский независимый". Это произошло вскоре после того, как белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что он направил треть своей армии к границе этим летом. Лукашенко заявил, что наращивание войск вдоль границы было вызвано недопониманием между Белоруссией и Украиной. Луканиович сказал, что белорусская армия направила самолеты, зенитно-ракетные комплексы и радиоэлектронные подразделения к границе. Киев не подтвердил заявления Луканиовича о дополнительных белорусских войсках и оружии на границе. Украинская государственная пограничная служба сообщала более недели назад, что нет признаков наращивания войск вдоль границы с Белоруссией, несмотря на приказ Лукашенко.

14:54 Зеленский: Второе мирное саммит в Украине должно состояться в этом годуПрезидент Украины Владимир Зеленский поручил своим дипломатам обеспечить проведение второго мирного саммита в Украине в этом году. На встрече глав дипмиссий в Украине Зеленский говорил о "военной дипломатии: стойкости, оружии, победе". Как сообщает госновости агентство Ukrinform со ссылкой на Офис Президента, Зеленский заявил: "Я считаю, что первый саммит был большой победой для Украины. Я благодарен всем, кто помог сделать наш саммит возможным. Сейчас мы планируем второй мирный саммит, и мы должны сделать так, чтобы он состоялся в этом году. Мы должны сделать все, чтобы этого добиться. Мы должны расширить круг поддержки первого саммита".

14:22 Украина: Еще один российский авиационный удар по КиевуРоссия продолжает ночные атаки на Киев, сообщают украинские источники. В ранние утренние часы в столицу Украины были направлены подразделения ПВО для отражения нового авиационного удара России, сообщила военная администрация Киева. Свидетели утверждают, что слышали взрывы, похожие на работу систем ПВО.

13:11 Киев сообщает о нескольких дроновых атаках вдали от линии фронтаВ различных украинских регионах, удаленных от линии фронта, прошлой ночью произошли несколько дроновых атак, сообщают системы ПВО. Целью стали области Сумская, Полтавская, Херсонская и Николаевская. Также были задействованы системы ПВО вокруг Киева. Местные власти призвали жителей укрыться, отметив, что пока не зафиксировано никаких повреждений.

09:23 США поддерживают Киев во время наступления на КурскНесмотря на контрнаступление Украины в районе Курска, подконтрольном России, США остаются верны поддержке Киева. Как заявил представитель Министерства обороны США, "Президент Байден четко дал понять, что мы будем и дальше поддерживать Украину и оставаться с ней столько, сколько потребуется". США приоритетно направляют военную помощь Украине. Министр обороны США Ллойд Остин подтвердил поддержку Украины своему украинскому коллеге, Рустему Умерову, во время телефонного разговора, и обсудил цели Киева в ходе контрнаступления.

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20:27 Украинские войска приблизились к российскому мосту на 12 кмПо данным военных наблюдателей, украинские войска захватили контроль над Wyschnewka, городом в районе Курска, приблизившись примерно на 12 километров к временному мосту через реку Сейм, важному транспортному узлу для российской армии, который обеспечивает доступ tanto для подвоза припасов, как и для отступления.

20:36 Покровск сохраняет оптимизм Администрация восточного украинского города Покровск сталкивается с угрожающей ситуацией из-за продвижения российских войск. Как заявила глава информационного отдела, цитируемая "Вашингтон Пост", "Они приближаются к окраинам Покровска. Это не секрет". Она выразила надежду, что противник может остановиться у окраин Покровска и что украинские войска успешно защитят город. Если Покровск падет, это станет крупнейшим городом, захваченным россиянами после Бахмута в мае 2023 года.

Подробнее о предыдущих событиях здесь.

В свете очевидных трудностей российских властей в противостоянии украинской контратаке стоит задуматься, не было ли утверждение Путина о своей непобедимости в украинском конфликте всего лишь фасадом.

В свете эскалации tensions и продолжающихся атак в разных регионах Украины некоторые международные фигуры призывают к более решительному ответу на Путина, считая, что слабость может только усилить его позицию в украинском конфликте.

Тучи дыма восходят от складов топлива, различимые даже с орбитальных позиций.

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