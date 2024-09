Zverev tinha sofrido de doença respiratória durante um longo período.

Após sua vitória na Laver Cup, a sensação do tênis Alexander Zverev decide tirar um tempo para si e se retirar da competição em Beijing. O atleta profissional tem lutado com problemas de saúde há algum tempo e agora sabe o que o estava incomodando. No entanto, ele mantém a esperança de fazer um rápido retorno ao circuito.

Zverev teve que desistir do evento de nível 500 em Beijing devido a uma infecção pulmonar. Após sua participação bem-sucedida na Laver Cup em Berlim na semana passada, o número dois do mundo está optando por dar um descanso merecido a si mesmo e ao seu corpo. "Infelizmente, fui diagnosticado com uma infecção pulmonar, o que esclarece as dificuldades físicas que enfrentei recentemente", disse Zverev. "Preciso priorizar minha saúde para voltar ao circuito o mais rápido possível."

O alemão de 27 anos estava programado para jogar ao lado do italiano Jannik Sinner como a segunda cabeça de chave no evento em Beijing. "Estou muito decepcionado por ter que desistir do China Open. Vou sentir falta dos meus fãs leais em Beijing e mal posso esperar para me apresentar novamente para eles em breve", disse Zverev.

Participação na Copa Davis permanece incerta

Zverev voltou a expressar suas preocupações com febre e tosse durante a Laver Cup em Berlim na semana passada. Problemas de saúde recorrentes têm incomodado o nativo de Hamburgo ao longo de toda a temporada. Recentemente, Zverev também criticou o cronograma dos torneios, considerando-o excessivamente lotado e a temporada excessivamente longa.

O alemão está ansioso para participar do torneio Masters-1000 agendado para 2 a 13 de outubro em Xangai. Depois desse evento, seus planos incluem os eventos em Viena e Paris, encerrando com as ATP Finals para os oito melhores jogadores em Turim.

A participação de Zverev nas finais da Copa Davis, agendadas para o final de novembro em Malaga, permanece incerta. O capitão da equipe, Michael Kohlmann, não havia inicialmente incluído Zverev, mas deixou uma vaga aberta para uma possível inclusão do campeão dos Jogos Olímpicos de Tóquio em um estágio posterior.

