A figura de atletismo mais cara do mundo está a lutar com um grave desconforto.

Apesar do alívio dos recentes casamentos e do bom pagamento, a memória amarga da derrota na final da NHL de Leon Draisaitl ainda persiste. "Você nunca supera completamente", ele admitiu francamente ao Serviço de Informações Esportivas. Após 106 dias de sua eliminação na sétima final da Copa Stanley, Draisaitl e o Edmonton Oilers estão tentando novamente pelo prestigiado troféu.

Draisaitl tem contas a acertar: seu objetivo final é ser aclamado como herói no antigo território de Wayne Gretzky - nada menos. Como resultado, ele selou um contrato de oito anos no valor de $112 milhões, tornando-se o jogador de hóquei no gelo mais bem pago do mundo, e recusou-se a explorar o mercado livre. "Temos ficado aquém três vezes seguidas", enfatizou o alemão de 28 anos, pronto para a estreia da temporada do Oilers contra o Winnipeg Jets, "estamos perto, mas ainda não chegamos lá".

Arrependimento inabalável

Draisaitl acredita: ele só pode verdadeiramente superar seu arrependimento mais profundo quando segurar fisicamente o troféu de prata deformado. "Então você pode possivelmente aceitá-lo. Mas até então, ele fica com você, talvez para sempre."

Após uma jornada tumultuada marcada por um início desastroso, duas sequências vitoriosas emocionantes, playoffs tensos, um gol dramático na série final, uma reviravolta rápida após três derrotas iniciais e uma derrota esmagadora, Draisaitl tentou se distrair. Em julho, ele fez o pedido a sua namorada Celeste Desjardins em uma enseada isolada em Mallorca. Em seguida, ele compareceu ao casamento de seu companheiro de equipe Connor McDavid em uma ilha particular em Ontário, e em agosto, ele torceu pelo casamento de sua irmã Kim com o jogador de hóquei nacional alemão Niklas Wellen em Krefeld, a quem havia visitado em Paris para a final olímpica. "Fiquei ocupado naquele verão", ele riu, se referindo ao número de atividades.

"O país do hóquei em sua melhor forma"

Antes de pisar no gelo novamente, ele assinou um contrato estendido com Edmonton até 2033, efetivamente sobrepondo o anterior. "Este se tornou nosso lar, o amor da cidade pelo hóquei é contagiante", ele explicou. Mudar-se para a Flórida, por exemplo, para os vencedores Panthers, para escapar da pressão no Canadá, que espera uma vitória na Copa Stanley desde 1990, não estava nos planos dele. "Viver na praia, ter uma piscina em casa, é tudo legal", ele concedeu, "mas nada se compara à paixão que o Canadá tem pelo hóquei".

E o "menino de Colônia" se adaptou às vantagens da fama - ser reconhecido e abordado em todos os lugares. "Estou bem equipado para lidar com isso", ele afirmou, apesar de sua frequentemente expressa aversão a estar sob os holofotes e comemorar seus feitos. A partir de quarta-feira, todos os olhos estarão nele novamente.

Não vou adoçar: a derrota na final da NHL ainda me assombra.

Apesar das distracções de casamentos e celebrações, não posso seguir em frente até erguer esse troféu.

Leia também: