O Manchester City venceu na quadra em meio ao triunfo da Premier League

Manchester City conquista vitória legal contra a Premier League. Um tribunal imparcial, composto por juízes aposentados, declarou que as novas regras de patrocínio da liga, destinadas a desencorajar clubes de aumentar seus acordos de patrocínio com empresas relacionadas a seus proprietários por meio de métodos manipulativos, são ilegais.

Campeões de futebol da Inglaterra, o Manchester City conseguiu sua primeira vitória legal contra a Premier League. De acordo com diversas fontes de mídia britânicas, um tribunal independente decidiu que as regras recentes de patrocínio da liga são ilegais. Essas regras visam os esforços dos clubes para inflar artificialmente seus acordos de patrocínio com empresas intimamente relacionadas a seus proprietários.

Adotadas em dezembro de 2021, após a aquisição do Newcastle United por um consórcio apoiado pela Arábia Saudita, e revisadas em março de 2024, as regras relacionadas a Transações com Partes Relacionadas (TPRs) receberam o apoio de 12 clubes de elite, a oposição de 6 e abstenções de 2.

A liga havia bloqueado anteriormente dois acordos de patrocínio do City, incluindo uma parceria substancial com a companhia aérea Etihad, agora considerada ilegal pelo tribunal. O City argumentou que a omissão de empréstimos de acionistas das regras de TPRs poderia proporcionar uma vantagem a certos clubes e distorcer o mercado. O clube liderado por Pep Guardiola anunciou agora sua intenção de buscar indenizações.

Ambas as partes receberam com satisfação a decisão do tribunal, já que ela ignorou em grande parte os argumentos do City. Os juízes também reconheceram que as regras são essenciais para manter a eficácia dos controles financeiros, mas agora vão examinar os dois aspectos contestados.

Este caso não envolve a comissão disciplinar da Premier League, que atualmente investiga 115 supostas violações das regras financeiras pelo City, algumas datando de 2009. As principais alegações dizem respeito à renda de patrocínio, relações com parceiros empresariais e despesas operacionais, incluindo pagamentos não divulgados a treinadores e jogadores.

A decisão do tribunal pode ter consequências significativas para outros clubes da Premier League que operam sob arranjos financeiros semelhantes, como o Arsenal e o Brighton & Hove Albion, que também obtiveram empréstimos de seus proprietários. A decisão estabeleceu que empréstimos de acionistas e proprietários não estão sujeitos às regras de TPRs, o que significa que a Premier League não tem autoridade para regular essas transações.

A vitória legal do Manchester City contra a Premier League tem implicações significativas para o clube de futebol. A decisão isenta os empréstimos de acionistas e proprietários das regras de transações com partes relacionadas da liga, potencialmente beneficiando outros clubes como o Arsenal e o Brighton & Hove Albion.

Após a decisão do tribunal, o Manchester City planeja buscar indenizações da Premier League, destacando ainda mais a determinação do clube em desafiar as regras da liga.

Leia também: