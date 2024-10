O recorde mundial em termos de custos dos jogadores está a lidar com uma grande dificuldade.

Após o revés financeiro, Leon Draisaitl está determinado a conquistar a Copa Stanley com o Edmonton Oilers, um objetivo que acredita que colocará um ponto final em sua maior decepção profissional. A estrela da NHL admite que a dor de sua eliminação anterior na série do campeonato ainda não passou completamente, como compartilhou com o Serviço de Informação Esportiva. 106 dias após sua saída devastadora no jogo 7 da final da NHL, o jogador de 28 anos está implacável em perseguir o troféu.

A missão de Draisaitl permanece clara: ele quer brilhar como campeão com a equipe que um dia nutriu o talento de Wayne Gretzky - não em outro lugar. Seu compromisso com os Oilers ficou evidente quando ele optou por um contrato de oito anos no valor de $112 milhões em vez de testar o mercado aberto. "Estivemos perto três vezes seguidas, mas sempre ficamos aquém", expressou Draisaitl, natural de Colônia, antecipando a estreia da temporada dos Oilers contra o Winnipeg Jets na quarta-feira.

Um Lifetime de Arrependimento

Draisaitl acredita que segurar o troféu de prata torto trará encerramento à sua mais profunda tristeza esportiva. "Então você pode talvez encontrar paz. Mas até então, vai assombrar você, talvez para sempre", expressou.

Após passar por uma montanha-russa emocional com um início desastroso, duas sequências de vitórias longas, playoffs intrigantes, uma incrível virada na série e um nocaute final devastador, Draisaitl fez o possível para se distanciar da decepção. Seu verão incluiu propor a sua namorada Celeste Desjardins em uma enseada isolada em Mallorca. Ele também compareceu ao casamento de Connor McDavid em uma ilha particular em Ontário e, em agosto, serviu como padrinho no casamento de sua irmã Kim com o jogador da seleção nacional de hóquei Niklas Wellen em Krefeld. "Fiquei muito ocupado naquele verão", riu.

"O Epicentro do Hóquei é o Canadá"

Antes de retornar ao gelo, Draisaitl concordou com uma extensão de longo prazo com os Oilers, garantindo sua presença até 2033. "Esta cidade ama e vive o hóquei", disse ele. A ideia de trocar as pressões do Canadá, que anseia por uma vitória na Copa Stanley desde 1990, pelos confortos do clima mais quente e luxos na Flórida, lar dos campeões Panthers, nunca lhe atraiu. "Viver em uma cidade como Miami, Flórida, com suas belas praias e estilo de vida luxuoso pode parecer ideal, mas para mim, o Canadá é o epicentro do hóquei e você pode sentir a paixão de seu povo".

Como uma estrela, admirada e procurada em todo lugar, Draisaitl aprendeu a gerenciar a vida sob os holofotes, apesar de seu desejo de privacidade. "Eu entendo como lidar com isso bem", admitiu, apesar de sua aversão à luz dos holofotes e à excitação da mídia em torno dele. A partir de quarta-feira, os olhos dos fãs de hóquei estarão treinados nele novamente.

