A experimentar o mais profundo clímax emocional da sua jornada profissional, o renomado atleta LeBron James encontrou um momento emocional intenso.

Em um evento histórico, a lenda da NBA LeBron James dividiu a quadra com seu filho, Bronny, pela primeira vez. Apesar deste momento marcante, a jornada de Bronny para alcançar o status lendário de seu pai ainda está em andamento. Até agora, Bronny não causou grandes ondas no mundo do basquete.

LeBron, aos 39 anos, ficou maravilhado com esta experiência extraordinária, descrevendo-a como "surreal" nas redes sociais. Em seguida, mergulhou mais fundo, pintando um quadro dos sentimentos de um pai enquanto jogava basquete ao lado de seu filho. O jogo, um amistoso pré-temporada contra o Phoenix Suns (114-118), foi insignificante para James.

"Para um pai", ele expressou emocionalmente, "significa tudo. Moldar a vida de seus filhos. Criar memórias com seu filho. E, acima de tudo, ter a chance de guiar seu filho. Isso é uma das coisas mais gratificantes que um pai pode esperar ou sonhar."

O relacionamento de LeBron com seu pai biológico, Anthony McClelland, tem sido longe de ser comum. McClelland tem um longo histórico criminal e tem sido ausente da vida de LeBron. Este histórico pode explicar a resposta emocional de LeBron aos quatro minutos e nove segundos que passou no court com seu filho, que completou 20 anos nesta ocasião histórica.

JJ Redick, o treinador, havia informado tanto James Sr. quanto James Jr. sobre esta ocasião marcante. No entanto, mesmo quando seu filho entrou no jogo durante o segundo quarto, James Sr. parecia incrédulo, perguntando-se "Foi 'Matrix' ou algo assim? Não parecia real."

Infelizmente, Bronny não causou grande impacto em seus 13 minutos e 25 segundos no court. Ele não marcou nenhum ponto, e a tentativa de três pontos assistida por seu pai também não entrou. "Não podemos esquecer", lembrou Anthony Davis, a segunda estrela dos Lakers, "que ele é um calouro. Mas eu gosto do que vejo nele, especialmente na defesa."

Bronny Jr., sentindo-se "muito animado", admitiu que teve dificuldade para distinguir pai de companheiro de equipe. "Eu continuo pensando, 'Isso é meu pai', porque é verdade", ele compartilhou. No court, no entanto, pai e filho se tornaram basicamente companheiros de equipe: "Quando eu jogo, ele é apenas meu companheiro de equipe - é nisso que eu me concentro." Essa dualidade pode provar ser desafiadora, pelo menos por enquanto. Após ser selecionado pelos Lakers na 55ª posição após apenas um ano de basquete universitário, Bronny é esperado para iniciar a temporada com a equipe de desenvolvimento South Bay Lakers.

