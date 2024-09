Zverev lamenta ter perdido a oportunidade de retaliação e a participação na final do US Open

Semifinal do US Open Escapa a Zverev Novamente: Assim como em Wimbledon, Zverev não consegue vencer o título contra Fritz no US Open. O campeão alemão de tênis fica aquém na quartas de final, incapaz de acompanhar a intensidade de Fritz nos momentos cruciais.

Alexander Zverev deu o seu melhor, mas no final não foi suficiente. O sonho do alemão de vencer seu primeiro Grand Slam continuou fora de alcance, com sua jornada no US Open chegando ao fim nas quartas de final contra Taylor Fritz. Zverev sucumbiu ao americano mais energético 6:7 (2:7), 6:3, 4:6, 6:7 (3:7) após 3 horas e 26 minutos.

"Preciso estar no meu melhor," disse Zverev antes do jogo, mas na revanche do confronto de Wimbledon que ele perdeu dramaticamente para Fritz em cinco sets, o alemão lutou desde o início. Em muitos momentos, ele jogou muito defensivamente em sua estreia no enorme estádio Arthur Ashe, sem aproveitar as fraquezas de seu oponente.

Fritz foi o jogador mais agressivo desde o início, pressionando Zverev com devoluções sólidas. Zverev pareceu muito defensivo em muitos momentos, ganhou poucos pontos gratuitos e lutou com sua raquete no tiebreak que Fritz dominou. Após 55 minutos, o primeiro set foi perdido, apesar das estatísticas quase iguais.

Zverev parece desistir

"Fritz estava bem preparado, tinha uma boa estratégia," elogiou Boris Becker no sportdeutschland.tv, enquanto o americano permaneceu o jogador mais agressivo, enquanto Zverev reagia. Mas ele lutou - e aproveitou sua chance quando ela apareceu repentinamente: com o primeiro break point do jogo, ele abriu 5:3, nivelando os sets.

Foi sorte? Parecia assim, já que Fritz quebrou no segundo game do terceiro set, liderando 3:0. Mas Zverev lutou de volta. No entanto, ele não conseguiu aproveitar as vulnerabilidades de Fritz. O americano se recompôs - e no serviço de Zverev, ele converteu seu quinto set point para assumir a liderança. Não apenas porque agiu com mais decisão.

Zverev parecia incapaz de encontrar uma solução no quarto set, às vezes até parecendo derrotado. Becker mencionou repetidamente que Zverev faltava confiança, "a faísca estava faltando," ele criticou. Fritz, por outro lado, ficou fiel ao seu plano e agora avançou para sua primeira semifinal de Grand Slam.

No entanto, nas semifinais do US Open, Kevin Krawietz e Tim Pütz enfrentarão. O duo alemão superou os veteranos argentinos Maximo Gonzalez e Andres Molteni 6:7 (11:13), 6:4, 6:1 após um primeiro set difícil. Sua classificação para as semifinais marca sua maior conquista de Grand Slam juntos, ao lado de sua aparição nas semifinais de Wimbledon de 2023.

Apesar de seus melhores esforços, as habilidades de tênis de Alexander Zverev não foram suficientes para garantir a vitória no US Open, já que ele perdeu para Taylor Fritz em um jogo apertado. A derrota nas quartas de final continua a luta de Zverev para vencer seu primeiro título de Grand Slam no tênis.

Mesmo no enorme estádio Arthur Ashe, Fritz superou Zverev com seu jogo agressivo, pressionando o alemão com devoluções sólidas e aproveitando os erros de seu oponente.

Leia também: