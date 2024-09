Zverev experimenta uma amarga dupla traição na frente dos espectadores da sua cidade natal.

Na Laver Cup, o tenista estrela Alexander Zverev escorregou no duplas com Carlos Alcaraz. A disputa pelo título entre a Equipe Europa e a Equipe Mundial está prometendo ser acirrada em Berlim, com cerca de 15.000 espectadores presentes.

Durante sua estreia na Laver Cup, o medalhista de ouro dos Jogos Olímpicos de Tóquio, Zverev, sofreu uma derrota em duplas, fazendo parceria com o campeão de Wimbledon espanhol Alcaraz contra o duo americano de Ben Shelton e Taylor Fritz. O placar ficou em 6-7 (5-7), 4-6. Após o primeiro dia, o placar está empatado em 2-2.

Imitando a Copa Ryder no golfe, a Equipe Europa compete contra a Equipe Mundial neste formato de torneio. Doze jogos serão disputados ao longo de três dias para determinar o campeão. Uma equipe precisa coletar 13 pontos para garantir o título. Vitórias no primeiro dia dão um ponto, dobrando para dois pontos no segundo dia, e alcançando um máximo de três pontos no último dia.

Vitórias anteriores foram para o grego Stefanos Tsitsipas e o búlgaro Grigor Dimitrov, que garantiram a vitória para a Equipe Europa contra o australiano Thanasi Kokkinakis e o chileno Alejandro Tabilo, respectivamente. A Equipe Mundial, liderada pela lenda do tênis John McEnroe, começou com tudo com a vitória do argentino Francisco Cerundolo sobre o norueguês Casper Ruud.

Atletas Prominentes na Plateia

Entre os aproximadamente 15.000 espectadores na Arena O2 em Berlim havia vários atletas conhecidos. Antigos astros do tênis Roger Federer, Angelique Kerber e Ana Ivanovic, além do ex-jogador da seleção alemã de futebol e marido de Ivanovic, Bastian Schweinsteiger, e a lenda do basquete Dirk Nowitzki, estiveram presentes para apoiar.

Os organizadores revelaram no primeiro dia que o torneio de equipes continuará a ter um lugar seguro no calendário da ATP. Ambas as partes, que se uniram originalmente em 2019, estenderam sua parceria por mais cinco anos. A ATP oferece assistência operacional, alcance amplo e privilégios de marketing, apoiando assim a Laver Cup. Em sua sétima edição, o torneio está ocorrendo em Berlim.

