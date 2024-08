- Zverev e Niemeier resistiram ao exame de calor de Nova Iorque.

Alexander Zverev enxugou o suor da testa enquanto comemorava, Jule Niemeier mergulhou em uma piscina gelada. Os dois tenistas alemães passaram pelos testes de calor do US Open, avançando para a terceira rodada sem perder um set. O campeão olímpico de Tóquio, Zverev, teve uma luta difícil nos dois primeiros sets para vencer o francês Alexandre Muller 6:4, 7:6 (7:5), 6:1, vencendo por sua maior força.

"Ele jogou um tênis notável, especialmente no final do segundo set, ele foi o melhor jogador", Zverev elogiou seu oponente. "São condições bastante desafiadoras, está muito quente hoje. Então, estou satisfeito por ter avançado."

A tenacidade de Zverev no tiebreak

Diferente de sua primeira partida contra o companheiro de Copa Davis Maximilian Marterer, Zverev evitou um quarto set exigente no calor de mais de 30 graus do torneio Grand Slam em Nova York. No tiebreak do segundo set, Zverev veio de um déficit de 2:5 para vencer cinco pontos consecutivos.

O alemão de 27 anos enfrentará o argentino Tomas Martin Etcheverry na rodada de 32, que venceu seu compatriota Francisco Cerundolo em cinco sets.

Zverev jogou no estádio Louis Armstrong, onde estava um pouco mais fresco devido à sombra e à brisa. Lá, Niemeier lutou contra compressas de gelo na cabeça contra o sol do meio-dia de Nova York. Pela primeira vez em dois anos, a tenista de Dortmund avançou para a terceira rodada de um torneio Grand Slam. A alemã de 25 anos derrotou a japonesa Moyuka Uchijima 6:4, 6:0.

"É algo extraordinário chegar à terceira rodada", disse Niemeier. "Foi crucial manter o ritmo desde o início do segundo set e continuar atacando."

Recuperando o terreno perdido

Niemeier ditou o ritmo desde o início no calor de mais de 30 graus e venceu a jogadora japonesa que havia derrotado Tamara Korpatsch anteriormente. Niemeier agora enfrentará a campeã olímpica Zheng Qinwen da China. Sua amiga próxima, Eva Lys, porém, não conseguiu garantir uma vaga na segunda rodada com uma derrota apertada de 2:6, 6:1, 5:7 para a tcheca Marie Bouzkova.

Niemeier surpreendeu o mundo ao chegar às quartas de final de Wimbledon em 2022 e à quarta rodada do US Open, mas depois caiu para um baixo, caindo para a 175ª posição do mundo. Neste ano, ela está de volta, atualmente na 101ª posição e pronta para voltar ao top 100 após o US Open. "Não foi fácil, é gratificante ver que continuamos no caminho certo", disse ela. "Tenho uma equipe que sempre acreditou em mim. É ótimo poder retribuir agora."

Niemeier sobre a transformação: "Uma nova jogadora"

"Sou uma nova jogadora, uma nova pessoa", diz Niemeier sobre sua transformação desde sua ascensão há dois anos. "Amadureci como jogadora e como pessoa". Ela interpreta o tênis "de uma maneira completamente diferente" agora, graças a Michael Geserer - seu treinador que a treina principalmente desde o final do ano passado.

Niemeier dominou o jogo, com a maioria dos pontos decididos por seus golpes vencedores ou erros. Aos 4:3, ela recebeu tratamento no pé esquerdo com uma pomada e bandagem devido a bolhas.

Com um erro de backhand solto da Uchijima, Niemeier aproveitou seu serviço e, após 61 minutos, garantiu o primeiro set. A resistência da jogadora japonesa diminuiu significativamente. Após uma longa pausa na troca de lados, Niemeier fez seis games seguidos. Com a segunda

