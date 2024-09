Zverev avança para as quartas de final apesar de ter uma equipa abaixo do normal.

Inicialmente luta, Ultimately vence: Alexander Zverev alcança as quartas de final do US Open, recuperando-se de um início difícil, uma situação apertada e uma invasão de moscas. No final, está de bom humor em relação à sua família.

Vestido casualmente com chinelos, Alexander Zverev, sorridente após sua impressionante vitória nas quartas de final do US Open, passou de uma entrevista a outra. Sua parceria com seu pai e irmão? "Um desastre completo", brincou Zverev em Flushing Meadows, mas depois esclareceu: "Está indo excepcionalmente bem. Atualmente, sou o número quatro do mundo, então está tudo bem".

E não é só isso. Desde a última domingo, está entre os oito melhores em Nova York, marcando sua quarta aparição consecutiva nesse grupo elite. Seu primeiro título de Grand Slam tão esperado parece mais alcançável do que nunca. "Estou satisfeito com a qualidade do meu tênis", declarou Zverev após sua vitória dominadora por 3-6, 6-1, 6-2, 6-2 contra o americano superado Brandon Nakashima na rodada de 16. Foi sua 450ª vitória no ATP Tour.

No entanto, ainda falta uma vitória em uma final de Grand Slam, um objetivo que persegue há anos. Em sua 35ª tentativa, o momento pode ser certo após a eliminação dos principais jogadores Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Três vitórias o separam do triunfo, mas Zverev, campeão dos Jogos Olímpicos de Tóquio, não está pensando nisso ainda. "Apenas Taylor Fritz está em minha mente".

Uma conta a acertar com o próximo adversário

E Fritz é um adversário com quem Zverev tem contas a acertar. Há cerca de dois meses, perdeu para o número 12 do mundo enquanto estava machucado nas quartas de final de Wimbledon. "Não há partidas fáceis agora", alertou Zverev, antecipando uma "diversão" contra Fritz na terça-feira.

Ele proporcionou essa diversão para os espectadores no estádio Louis Armstrong. Contra Nakashima, teve um início ruim, mas depois melhorou significativamente apesar das moscas (gigantes) incômodas e de uma ligeira torção no pé direito no quarto set. "Meu pé está bem", garantiu Zverev após o jogo.

No formato que exibiu nos três sets finais, que o deixou "muito feliz", Zverev é difícil de ser derrotado em Nova York. Até a lenda do tênis Boris Becker viu "tênis de elite" de Zverev na Sportdeutschland.TV.

Em 2020, esteve a apenas dois pontos de vitória em Nova York antes de sofrer uma das derrotas mais decepcionantes de sua carreira contra Dominic Thiem. "Estou altamente motivado. Ainda quero realizar meus sonhos", declarou Zverev após sua 56ª vitória da temporada. Ninguém no circuito superou esse número. Após o US Open, provavelmente voltará ao top 3 do ranking mundial e já se classificou para as ATP Finals em Turim no meio de novembro.

Espera por uma "batalha exaustiva" contra Fritz e espera por um "desfecho diferente" do que em Wimbledon em julho. Como sempre, contará com o "desastroso" apoio de seu treinador e pai, Alexander Senior, e de seu irmão, Mischa.

