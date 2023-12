Zlatan Ibrahimovic estreia-se como ator no novo filme de Astérix e Obélix

As informações de que o sueco teria um papel em "Asterix e Obelix: A Rota da Seda" parecem ter sido confirmadas quando Ibrahimovic postou uma foto dizendo "Antivírus" em sua página no Instagram, o nome do personagem que ele interpretará.

O jogador de 39 anos apareceu no festival italiano de Sanremo em março, onde cantou um dueto com o treinador do Bolonha, Sinisa Mihajlovic, e disse que gostaria de tentar ser ator.

Mas a notícia de que ele seria escalado para o filme Asterix, dirigido por Guillaume Canet e com lançamento previsto para 2022, foi uma surpresa.

O avançado é o melhor marcador do Milan com 17 golos em todas as competições esta época e ainda não chegou a acordo sobre um novo contrato, uma vez que o seu atual acordo expira no final da campanha.

Fonte: edition.cnn.com