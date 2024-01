Youcef Atal: A estrela do futebol argelino foi condenada a pena suspensa pelo tribunal francês e multada em 49.000 dólares por um post sobre Israel-Gaza

"O Sr. Atal foi considerado culpado e condenado a uma pena de prisão suspensa de 8 meses e a uma multa de 45.000 euros", afirmou o tribunal num comunicado divulgado na quarta-feira e obtido pela CNN.

Segundo a Reuters, um tribunal de Nice declarou que o post provocou ódio com base na religião.

Atal, de 27 anos, terá também de pagar para que os pormenores da condenação sejam publicados nos jornais franceses Nice Matin e Le Monde, segundo o tribunal.

No dia seguinte ao ataque de 7 de outubro do Hamas, Atal republicou um vídeo de 35 segundos de um pregador palestiniano que apelava a Deus para que enviasse "um dia negro sobre os judeus", noticiou o jornal francês Nice-Matin, segundo a Reuters.

De acordo com a Reuters, o defensor Atal pediu desculpas pela postagem excluída, dizendo no Instagram na época: "Estou ciente de que minha postagem chocou muitas pessoas, o que não era minha intenção, e peço desculpas".

A CNN pediu um comentário ao Conselho Representativo das Instituições Judaicas de França, que, segundo o Le Monde, apresentou uma queixa contra o jogador em outubro.

O OGC Nice, que está em segundo lugar na Ligue 1, suspendeu Atal por causa da publicação nas redes sociais.

"Assim que regressou da seleção da Argélia, onde estava desde 9 de outubro, Youcef Atal foi contactado pelos directores do OGC Nice para uma conversa", declarou o clube da Ligue 1 em outubro.

"O OGC Nice compreende que o jogador reconheceu o seu erro ao retirar rapidamente a partilha da publicação e apresentou um pedido de desculpas público por escrito. "No entanto, dada a natureza da publicação partilhada e a sua gravidade, o clube tomou a decisão de tomar medidas disciplinares imediatas contra o jogador, antes de qualquer ação que possa ser tomada pelas autoridades desportivas e legais.

"Assim sendo, o clube decidiu suspender Youcef Atal até nova ordem", acrescentou o OGC Nice no seu comunicado.

A CNN contactou o OGC Nice para comentar a pena de suspensão e a multa de Atal.

O defesa Atal foi incluído na lista de convocados da Argélia para a próxima Taça das Nações Africanas, na Costa do Marfim, de acordo com uma lista publicada no domingo pela Confederação Africana de Futebol.

