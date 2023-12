Yaroslav Amosov: Campeão de MMA recupera cinto de campeão do mundo em casa de Irpin

Bellator, a empresa de promoção de MMA com a qual Amosov tem contrato, anunciou no mês passado que o lutador de 28 anos se tinha retirado do combate pelo título, a 13 de maio, contra Michael Page, por estar a "defender ativamente o seu país natal".

No vídeo, Amosov volta a subir um escadote numa casa com um saco de plástico, que abre para revelar o cinto.

"Um cinto com uma grande história", escreveu na legenda. "Agora, definitivamente, não o vou dar. A minha mãe escondeu-o bem e ele sobreviveu ao bombardeamento".

No vídeo, Amosov diz que estava "a receber o cinto pela segunda vez", enquanto se ria. "Está inteiro e foi resgatado", acrescenta.

Numa publicação separada no seu perfil do Instagram, Amosov é fotografado a segurar o cinto no alto enquanto está rodeado por um grupo em uniforme militar.

Com 26-0, Amosov atualmente detém a maior sequência de invencibilidade ativa em todo o MMA, de acordo com o Bellator, e estava perseguindo o recorde de todos os tempos de Khabib Nurmagomedov de 29-0.

"Como o resto do mundo, ficamos chocados com os trágicos acontecimentos na Ucrânia e os pensamentos de todos no Bellator MMA estão com Yaroslav e todo o povo ucraniano durante este tempo", disse o presidente do Bellator MMA, Scott Coker, em um comunicado.

"Desejamos a ele e sua família o melhor e esperamos vê-lo retornar em segurança a tempos mais felizes, tanto dentro quanto fora da gaiola do Bellator."

Em um vídeo postado em sua conta no Instagram no mês passado, Amosov disse que "gostaria de falar sobre essa 'operação especial'", uma referência à descrição eufemística usada por autoridades russas para descrever a invasão do país na Ucrânia.

"Vocês [Rússia] não nos estão a salvar, nós é que nos estamos a defender de vocês", acrescentou Amosov. "As tropas russas vieram para o nosso território e dizem que estão a 'salvar'. Pergunto-me: quem é que salvaram nesta casa em particular?

"E isto é apenas uma pequena parte. Os orfanatos e os civis também estão a ser atingidos", continua, enquanto se ouve uma explosão ao fundo.

De acordo com as autoridades locais, cerca de 50% das infra-estruturas críticas de Irpin foram destruídas.

Irpin está agora sob controlo total da Ucrânia, mas alguns agentes russos permanecem na zona. As autoridades locais estão a organizar grupos de busca para os soldados russos que permanecem na zona.

Julia Presniakova contribuiu para este relatório.

