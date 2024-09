Winterkorn mostra um comportamento positivo, revela uma declaração

A crise histórica da Volkswagen ressurge com termos como motores a diesel, função acústica e manipulação de software. Nove anos após o escândalo de emissões, Martin Winterkorn, ex-CEO, agora enfrenta julgamento como réu. O tribunal de crimes econômicos de Brunswick vai examinar seu papel como líder da Volkswagen entre 2007 e 2015. Ele deve fazer uma declaração no segundo dia do julgamento.

"Estou me segurando bem hoje", compartilhou Winterkorn antes do julgamento começar. Apesar de sinais visíveis de múltiplas cirurgias, o ex-gerente mais rico do país exibiu coragem, tanto externamente quanto no tribunal. Seu advogado, Felix Dorr, anunciou a posição de Winterkorn, afirmando: "Nosso cliente nega categoricamente as acusações contra ele". Dorr expressou confiança em absolvê-lo com um resultado favorável. A defesa exonera Winterkorn, alegando que ele nem trapaceou nem causou dano.

Acusações de Fraude, Manipulação de Mercado e Perjúrio

O escândalo "Dieselgate", envolvendo a manipulação de emissões em milhões de veículos Volkswagen, veio à tona em setembro de 2015. Autoridades ambientais dos EUA e pesquisadores descobriram o software de trapaça, seja como função acústica ou lógica de alternância. Esse escândalo custou à Volkswagen mais de 32 bilhões de euros apenas em custos de litígio. Winterkorn renunciou logo após as revelações, mas manteve sua inocência no assunto.

Neste julgamento, Winterkorn é acusado de fraude comercial, manipulação de mercado e perjúrio. A acusação afirma que ele enganou os compradores de veículos sobre as verdadeiras características dos carros, enquanto intencionalmente omitia informar o mercado de capital sobre os potenciais riscos de multas substanciais durante os dias críticos de setembro de 2015. Em 2017, ele supostamente deu depoimento falso diante do comitê investigativo parlamentar alemão. A presunção de inocência ainda se mantém.

De acordo com a acusação de Brunswick, Winterkorn tinha conhecimento da manipulação de emissões muito antes do que ele inicialmente afirmou. Com a primeira acusação, alegou-se que Winterkorn foi informado sobre o uso de software ilegal nos EUA já em maio de 2014. A leitura das primeiras acusações de fraude levou quase uma hora e meia.

89 datas de julgamento planejadas

Vários julgamentos, penas e acordo resultaram na controvérsia Dieselgate na Volkswagen. No entanto, o fundo e a sequência de eventos do Dieselgate ainda permanecem obscuros até hoje. Um grande julgamento de fraude envolvendo quatro outros ex-gerentes e engenheiros da VW terminou sem fornecer novas insights significativas após três anos de procedimentos em 2018.

Originalmente, Winterkorn estava programado para ir a julgamento em 2021, mas seu caso foi separado por motivos de saúde. O tribunal regional agora agendou 89 datas de julgamento, até setembro de 2025. Supondo uma condenação de Winterkorn dentro desse cronograma, seriam quase dez anos desde que o escândalo de diesel veio à tona. A complexidade dos procedimentos levanta questões sobre que evidências serão apresentadas.

