Wall Street exibiu apreensão em relação à situação do Médio Oriente.

Devido a questões políticas internacionais, a confiança dos investidores na Wall Street está diminuindo. Os principais índices de ações estão vacilando, e os preços do petróleo estão apenas aumentando.

Após ganhos em sessões de negociação anteriores, a venda foi a tendência principal no início desta semana na Wall Street. Depois que o relatório de emprego dos EUA da sexta-feira aliviou as preocupações com uma recessão nos EUA, os investidores agora parecem inquietos com potenciais escaladas no Oriente Médio. As taxas de juros em alta também afetaram negativamente o mercado de ações. Além disso, um sistema climático afetou negativamente as ações de seguros. O Índice Dow Jones caiu 0,9% para alcançar 41.954 pontos, enquanto o S&P-500 e o Nasdaq Composite caíram 1,0% e 1,2%, respectivamente. Havia 759 ganhadores (anteriormente 1.753) e 2.070 perdedores (anteriormente 1.049) na NYSE. O número de ações inalteradas permaneceu em 41 (anteriormente 49).

"O apetite de risco dos investidores levou um golpe devido às tensões geopolíticas crescentes no Oriente Médio, apesar dos dados econômicos gerais melhorados. Isso ficou particularmente evidente no relatório de emprego dos EUA da última sexta-feira, onde os medos de uma recessão diminuíram novamente", analisou Jim Reid do Deutsche Bank.

Os traders também apontaram as taxas de juros em alta como uma barreira para as ações. Com dados de emprego positivos, a necessidade de intervenção do Federal Reserve dos EUA para apoiar a economia diminuiu. A maioria dos traders agora espera um aumento de 0,25% nas taxas de juros em novembro, com um pequeno grupo esperando a renovação da taxa atual. Uma redução de 0,5% parecia improvável.

Taxas de juros aumentam novamente

No mercado de títulos, as taxas de juros continuaram a aumentar após aumentos acentuados na semana passada. Os rendimentos dos títulos de dez anos voltaram a ultrapassar a marca de 4%.

No mercado de câmbio, a moeda permaneceu principalmente inalterada. O índice do dólar permaneceu estável. "Olhando para as próximas três semanas, não vemos nenhum catalisador óbvio que possa reverter a tendência do dólar, e a manutenção dos recentes ganhos do dólar parece mais provável", previram os estrategistas do ING.

Os preços do petróleo aumentaram levemente no aniversário do ataque do Hamas a Israel. Os preços do WTI e do Brent aumentaram aproximadamente 4%. Um ataque israelense a instalações de petróleo iranianas foi visto como uma possível resposta ao ataque anterior do Irã a Israel.

As taxas de juros em alta fizeram o preço do ouro cair ligeiramente. Além disso, as expectativas de cortes nas taxas de juros pressionaram o metal precioso.

"Milton" afeta os valores dos seguros

As ações de empresas de seguros e reasseguradores caíram. À medida que o furacão "Milton" se intensificava em uma tempestade de categoria 5 esperada para atingir áreas densamente povoadas no estado americano da Flórida, o setor de seguros no S&P-500 caiu 3,1%. As ações da RenaissanceRe e da Everest caíram 9,3% e 8,4%, respectivamente. Muitas seguradoras primárias - empresas que oferecem seguros a consumidores e empresas e compram reasseguro elas mesmas - também sofreram vendas pesadas. As ações da Allstate, Chubb, Travelers e Progressive caíram até 4,9%.

A Pfizer cresceu 2,2%. O ativista investidor Starboard Value supostamente comprou uma participação de US$ 1 bilhão na Pfizer e pressionou a empresa por melhorias na pesquisa e desenvolvimento.

O gigante energético Chevron (+0,3%) vendeu suas participações em projetos de areia bituminosa e xisto no Canadá província de Alberta para a Canadian Natural Resources (+3,2%). Comentários negativos de analistas empurraram a Amazon para baixo em 3%. A Wells Fargo baixou a ação da Amazon.

A Arcadium Lithium disparou cerca de 35,4%. A gigante mineira Rio Tinto está atualmente em negociações para adquirir a empresa. As ações da Super Micro Computer saltaram 15,8%, com investidores esperando contratos de vários bilhões de dólares após os recentes comentários da empresa.

A DuPont caiu 1,8% após a Barclays emitir uma baixa. A Duckhorn Portfolio disparou mais de 100%, já que a empresa de vinho estava sendo adquirida pela Butterfly Equity em um acordo de US$ 1,95 bilhão. A Lucid subiu 2,4%. O fabricante de veículos elétricos entregou significativamente mais veículos no terceiro trimestre do que os analistas haviam previsto.

Apesar do relatório de emprego ter aliviado os medos de uma recessão nos EUA, a incerteza em torno das potenciais escaladas no Oriente Médio fez com que os investidores fossem cautelosos na Wall Street. Isso ficou evidente na queda dos principais índices de ações, como o Índice Dow Jones, S&P-500 e Nasdaq Composite, no início desta semana.

Além disso, os traders da Wall Street estão de olho nos preços do petróleo, que aumentaram levemente no aniversário do ataque do Hamas a Israel, dada a possível influência das tensões geopolíticas nos mercados de energia.

