A taxa de desemprego da Alemanha está a aumentar.

O mercado de trabalho alemão está apresentando sinais de uma desaceleração, com previsões sugerindo um aumento nos níveis de desemprego em todo o país no próximo ano. De acordo com um relatório do Instituto de Pesquisa do Emprego (IAB) em Nuremberg, o desemprego na Alemanha Oriental pode aumentar 0,2 pontos percentuais para 7,6%, enquanto na Alemanha Ocidental pode subir 0,1 ponto percentual para 5,7%. O estado do sul é esperado ter um crescimento de emprego de 0,6%, mas deve permanecer estável nas regiões orientais.

O clima econômico geral continua sendo incerto, de acordo com as observações do especialista do IAB, Rüdiger Wapler. O potencial para um aumento do gasto do consumidor e um comércio exterior fortalecido pode levar a resultados positivos. No entanto, se as disputas comerciais piorarem ou os conflitos geopolíticos se intensificarem ainda mais, pode afetar negativamente os mercados de trabalho em várias regiões.

O maior aumento relativo nas taxas de desemprego é esperado para Turíngia, Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental, Saxônia e Baviera, de acordo com a previsão. Por outro lado, Baixa Saxônia, Bremen e Renânia do Norte-Vestfália são esperadas para ter os menores aumentos. O número de empregados segurados socialmente é esperado aumentar substancialmente em Hamburgo, Renânia do Norte-Vestfália e Hesse, mas pode diminuir significativamente em Turíngia e Saxônia-Anhalt.

Desde setembro, a chefe da Agência Federal do Emprego, Andrea Nahles, já havia sugerido uma desaceleração persistente no mercado de trabalho. Ela alertou que, se as tendências atuais persistirem, o mercado de trabalho poderia ter um excesso de três milhões na primavera, o que é apenas uma previsão, mas uma possibilidade. De acordo com as estatísticas da série temporal da Agência Federal do Emprego, a taxa de desemprego ultrapassou a marca de três milhões pela última vez em fevereiro de 2015, alcançando 3.017 milhões.

