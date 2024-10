Com o furacão Milton representando uma ameaça aos Estados Unidos, Helene pode resultar em danos de mais de US$ 47 bilhões para os proprietários.

O Furacão Helene, classificado como uma tempestade poderosa de categoria 4, atingiu a Flórida, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia em 26 de setembro, causando inundações extensas e devastadoras, segundo dados da empresa de análise de dados CoreLogic. Apesar disso, numerosos moradores no caminho de Helene não estavam protegidos por seguro contra inundações. A CoreLogic estima que Helene resultou em danos por inundações não assegurados no valor de entre $20 bilhões e $30 bilhões.

Essa figura ultrapassa a estimativa da CoreLogic de danos não assegurados por vento e inundações no valor de entre $10,5 bilhões e $17,5 bilhões.

Em uma recente atualização, a CoreLogic afirmou que uma parte significativa dos danos causados por esse furacão provavelmente ficará sem seguro, colocando a responsabilidade das reparos diretamente nos ombros dos proprietários dos imóveis.

No total, a CoreLogic calcula que o Furacão Helene causou danos combinados por vento e inundações no valor de entre $30,5 bilhões e $47,5 bilhões em 16 estados. Não há previsão de atualizações adicionais, a menos que haja desenvolvimentos significativos.

Enquanto isso, o Furacão Milton se dirige para a Flórida, aumentando rapidamente de uma tempestade tropical para uma altamente perigosa categoria 4 em apenas 20 horas. Milton representa uma ameaça de danos adicionais à região e destaca a falta de seguro contra inundações em áreas que enfrentam continuamente ameaças de enchentes.

A forte chuva de Helene causou uma devastação catastrófica, deixando comunidades inteiras em ruínas no oeste da Carolina do Norte. A contagem de mortos por Helene chegou a pelo menos 232 pessoas em seis estados, posicionando-o como o segundo furacão mais mortal a atingir a costa dos EUA nos últimos 50 anos.

Na Flórida, o Furacão Helene resultou em níveis de maré sem precedentes nas regiões de Tampa Bay e St. Petersburg, ambas populares por hotéis e condomínios.

Apesar de as tempestades estarem ganhando intensidade devido às temperaturas mais altas do que o normal no Golfo do México, as políticas de seguro habitacional padrão não cobrem, em geral, inundações.

Para obter seguro contra inundações, os proprietários de imóveis geralmente devem comprar a cobertura separadamente, geralmente do Programa Nacional de Seguro contra Inundações, administrado pela Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA).

Os proprietários de imóveis não são obrigados a ter seguro contra inundações a menos que tenham um financiamento federal e sua propriedade esteja dentro de uma zona de enchentes de 100 anos, conhecida como Área de Hazardos Especiais de Inundações (AEI).

"Os emprestadores não exigem seguro contra inundações para propriedades sem hipoteca ou aquelas fora da AEI", explicou a CoreLogic.

A maioria dos danos causados pelo Furacão Helene veio das inundações, com os ventos causando perdas no valor de $4,5 bilhões a $6,5 bilhões, segundo a CoreLogic. A maioria das perdas por vento da Flórida foi em Perry, uma cidade pequena com uma população de apenas 7.000.

Empresas em áreas afetadas podem lutar para se recuperar dos danos não assegurados por inundações, o que pode levar a perdas econômicas. A falta de cobertura de seguro contra inundações é uma preocupação para muitos proprietários de imóveis, destacando a importância de educar os residentes sobre a necessidade de políticas de seguro contra inundações separadas.

