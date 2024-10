A razão por trás da ressurreição de uma taxa de juro dos empréstimos que ultrapassa mais uma vez o limiar de 4%.

A rendimento da nota do Tesouro dos EUA a 10 anos ultrapassou 4% na segunda-feira, segundo os registros do Tradeweb, alcançando um pico de 4,029%. Este desenvolvimento ocorreu após um relatório de empregos surpreendente em setembro, que levou os investidores a revisarem suas estimativas sobre os cortes de taxa da Reserva Federal para o ano.

Este relatório de empregos excepcional levou os traders a aumentar suas previsões de que a Fed reduzirá as taxas em um quarto de ponto em novembro e dezembro, de acordo com a ferramenta CME FedWatch. O rendimento fechou na sexta-feira em 3,98%, em comparação com 3,85% na quinta-feira.

Taxas de juros mais altas por um longo período podem exercer pressão sobre as empresas e o consumidor médio. O rendimento a 10 anos está diretamente relacionado a vários tipos de empréstimos, como hipotecas, empréstimos estudantis e empréstimos para carros, o que deixa os tomadores de empréstimos planejando grandes compras com despesas aumentadas.

Segundo Karl Schamotta, estrategista de mercado-chefe da Corpay Cross-Border Solutions, em uma nota de segunda-feira, "com a crescente confiança dos investidores em um cenário em que a criação de empregos persiste, o crescimento permanece robusto e a inflação gradualmente se modera, agora se prevê que a Fed ajustará a política a um ritmo mais gradual do que se esperava há apenas uma semana".

Os dados fundamentais lançados esta semana podem fornecer luz sobre os movimentos de taxa da Fed pelo resto do ano. Os analistas prestarão atenção especial ao relatório do Índice de Preços ao Consumidor e às estatísticas de inflação no atacado para setembro. Embora a inflação tenha diminuído o suficiente para a Fed se concentrar no aumento do emprego, alguns investidores expressam preocupações de que um relatório de empregos forte persistente possa complicar o processo de trazer a inflação de volta para a meta de 2% da Fed.

As empresas podem enfrentar desafios devido às taxas de juros mais altas por um longo período. Dado o crescente otimismo dos investidores na economia, algumas pessoas podem optar por investir em empresas que podem suportar essas mudanças nas taxas de juros.

