A relação entre a Caríntia e a economia circular é significativa.

O setor plástico floresceu em um poder econômico e catalisador de inovação na Áustria. Na sua opinião, quais são as vantagens da localização da Caríntia para o desenvolvimento econômico e colaboração neste campo?

Harald Kogler: O plástico é um material que não podemos dispensar em nossas vidas diárias. No entanto, ele é frequentemente criticado por ser um produto à base de petróleo que não se decompõe naturalmente e foi descartado de forma descuidada, acabando em natureza. Como resultado, ele está em toda parte, inclusive na natureza. O plástico é essencial para nossas tecnologias e vida cotidiana, mas não é facilmente substituído em todos os casos. Por isso, é crucial estabelecer uma economia circular funcional. A sociedade também está desafiada: devemos coletar, separar e reciclar plástico, e isso realmente funciona.

Quais são as qualidades únicas da indústria plástica regional na Caríntia?

https://www.carinthia.com/de

Harald Kogler: Temos pioneiros e líderes tecnológicos na Caríntia, e esses avanços devem ser aproveitados. Atrás deles estão redes e clientes, e somos reconhecidos mundialmente por essas empresas. Isso também é evidente em assentamentos anteriores como PreZero e Steinbeis, onde estrangeiros reconheceram a expertise e os recursos disponíveis aqui. E é isso que considero chave. Claro, a Caríntia é bonita. Mas lugares bonitos podem ser encontrados em qualquer lugar. No entanto, uma rede como essa e pessoas que são apaixonadas pelo assunto e o impulsionam para frente, isso não é tão comum.

Você pode fornecer insights sobre como a cooperação funciona na Caríntia e quais resultados produz?

https://carinthia.com/de/blog/kreislaufwirtschaft-kaernten/

Harald Kogler: Um ótimo exemplo é o projeto "EPSolutely" liderado pela Fraunhofer Austria. Este é um projeto inter-regional que implementamos em todo o país. Ao colaborar com parceiros de vários setores da cadeia de valor, estamos desenvolvendo conceitos para uma economia circular funcional do EPS. Os resultados deste projeto servem como referência em toda a Europa. É benéfico para nós que há vários players em nosso segmento na Áustria que são ativos em diferentes regiões. Cobrimos os estados federais da Caríntia e Estíria. Agora, temos uma rede abrangente onde podemos devolver o lixo de EPS às empresas e transformá-lo novamente em uma matéria-prima.

https://www.carinthia.com/deEste projeto também demonstra o que a cooperação entre concorrentes pode alcançar, que são basicamente uma espécie de família porque todos temos um interesse em devolver nosso material aos nossos fornecedores de matéria-prima para criar uma nova matéria-prima reciclada.

https://www.carinthia.com/de

Na sua opinião, quais são os pontos de contato, desenvolvimentos ou financiamentos particularmente úteis para empresas interessadas em ingressar, se me permite dizer?

Harald Kogler:

https://carinthia.com/de/blog/kreislaufwirtschaft-kaernten/

Harald Kogler: Claro, sou parcial neste assunto, já que servi como presidente fundador do KWF (Fundo de Desenvolvimento Econômico da Caríntia) e diretor-geral da BABEG (Sociedade de Assentamento e Participação Empresarial da Caríntia Ltda.). No entanto, acredito que a BABEG é uma organização competente que oferece apoio e serviço excelentes às empresas interessadas em se estabelecer na Caríntia. Também é um excelente ponto de contato internacional. O KWF, com sua equipe enxuta, trata do financiamento quando aplicável, concentrando-se mais em pequenas e médias empresas e no setor de P&D.

A primeira edição do CIRPLEX, uma combinação de congresso e feira, ocorrerá em Klagenfurt em 2025. Os visitantes terão a oportunidade de testemunhar a reciclagem ao vivo em um ambiente industrial genuíno. Quais são suas expectativas para este evento?

https://www.kaerntnermessen.at/veranstaltungen/cirplex-circular-plastics-experience-summit-alpen-adria/

https://carinthia.com/de/blog/kreislaufwirtschaft-kaernten/Harald Kogler: Estamos trabalhando duro para montar um programa atraente com palestrantes-chave impressionantes, incluindo a BASF, e a EUMEPS, a Associação Europeia de Fabricantes de Poliestireno Expandido, também estará presente, juntamente com muitos outros expositores de primeira linha. Estou confiante de que participar do evento valerá a pena.

https://www.kaerntnermessen.at/veranstaltungen/cirplex-circular-plastics-experience-summit-alpen-adria/

Marketing de localização da Caríntia: https://www.carinthia.com/de

Informações sobre plásticos e economia circular na Caríntia: https://carinthia.com/de/blog/kreislaufwirtschaft-kaernten/

CIRPLEX: https://www.kaerntnermessen.at/veranstaltungen/cirplex-circular-plastics-experience-summit-alpen-adria/

https://www.kaerntnermessen.at/veranstaltungen/cirplex-circular-plastics-experience-summit-alpen-adria/No contexto da promoção de uma economia circular, a localização estratégica da Caríntia proporciona acesso a indústrias e mercados-chave, facilitando a colaboração e o intercâmbio de conhecimentos. Ao aproveitar os avanços tecnológicos da região no setor plástico, como o projeto "EPSolutely", são encorajadas o desenvolvimento de soluções inovadoras para uma indústria plástica sustentável.

Leia também: