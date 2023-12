William Ribeiro: Futebolista brasileiro acusado de tentativa de homicídio após pontapear o árbitro na cabeça

Em entrevista telefónica à CNN, Vinicius de Lourenco de Assuncao, que é o chefe de polícia de Venancio Aires e efectuou a prisão preventiva de William Ribeiro, disse que o futebolista tinha sido libertado da prisão na terça-feira.

Ribeiro foi detido depois de ter agredido o árbitro Rodrigo Crivellaro na cabeça durante um jogo na segunda-feira em Venâncio Aires, no estado do Rio Grande do Sul, no sul do Brasil.

O jogo entre o Sport Club São Paulo e o Guarani-RS foi disputado na segunda divisão do estado do Rio Grande do Sul.

Ribeiro, que jogava pelo Sport Club São Paulo, agrediu Crivellaro no início do segundo tempo.

O árbitro Crivellaro deixou o estádio inconsciente numa ambulância e foi levado para um hospital. Após alguns exames e observação, ele recebeu alta na terça-feira.

"Não me lembro bem (do que aconteceu). Os meus colegas de arbitragem disseram-me que lhe dei um cartão amarelo. Ele deu-me um murro na cara, caí no chão, levei um pontapé e desmaiei", disse Crivellaro a uma estação de rádio local.

"Este jogador precisa de tratamento porque está totalmente descontrolado. Ele merece ser preso por um longo tempo".

O estado do Rio Grande do Sul divulgou um comunicado na segunda-feira dizendo que havia aberto uma investigação sobre o incidente, enquanto o Sport Club São Paulo disse que estava "profundamente envergonhado" pela agressão e que o contrato de Ribeiro havia sido encerrado.

"O contrato do atleta agressor está sumariamente rescindido. Além disso, todas as medidas possíveis e legais em relação ao fato serão tomadas", escreveu o time em nota oficial.

Nenhum advogado apareceu para defender Ribeiro, segundo o Assunção, e o caso agora está com a defensoria pública estadual.

Ribeiro ainda não se pronunciou publicamente em suas redes sociais ou em veículos de comunicação brasileiros.

