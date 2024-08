Wetekam está lutando pela medalha de bronze em Paris, derramando lágrimas

Em abril, Maurice Wetekam perdeu sua chance no Campeonato Europeu. Após isso, ele se recompôs e foi recompensado com a medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos. O técnico-chefe continua a ver "um potencial incrível" no nadador de 18 anos.

Antes de Maurice Wetekam compartilhar um momento emocionante com sua namorada, Joline, na piscina da Arena de La Défense em Paris, ele garantiu a medalha de bronze nos 100 metros peito. Aos 18 anos, esse nadador do TSV Bayer 04 Leverkusen foi o primeiro a ganhar uma medalha para a equipe alemã nesses Jogos Paralímpicos, aliviando um pouco a pressão de seus companheiros de equipe.

"Incrível - a primeira medalha. Mas simplesmente ganhar uma medalha é uma sensação incrível", disse Wetekam, que nasceu com uma deficiência nas extremidades. "Eu nunca tive tanto apoio, não consigo nem descrever. " Na sua bateria eliminatória, o estreante nos Jogos Paralímpicos melhorou seu recorde pessoal e recebeu palavras de elogio do técnico-chefe Ute Schinkitz. "Como estreante, se apresentar pela primeira vez em um evento tão grande - só se pode parabenizá-lo", disse ela.

Melhorou mais de quatro segundos em quatro meses

Esse foi o desfecho inesperado de um ano excepcional. No Campeonato Europeu, em meados de abril, em Madeira, ele terminou em oitavo lugar, ficando muito atrás da competição com um tempo de 1:11.59 minutos. "Ele teve uma temporada difícil", disse Schinkitz. "Mas sempre houve pessoas que acreditaram nele, e ele deixou isso acontecer, pelo que sou muito grato. " Em apenas quatro meses, seu pupilo melhorou mais de quatro segundos.

"Eu completely overhauled my mindset - com muito apoio da equipe técnica, mas também do lado da família. Eu abordei a questão de novo, ajustei o treinamento, revei tudo e realmente dei o meu melhor. Claro, ainda não é perfeito, mas para um período relativamente curto, já está muito bom", disse o nativo de Dortmund.

Venceu depois de estar atrás

Na final, Stefano Raimondi, da Itália, Hector Denayer, o favorito local, e Artem Isaew, competindo sob uma bandeira neutra, eram considerados os principais candidatos à medalha. Inicialmente, parecia que Wetekam ficaria para trás. Ele teve um início ruim no bloco e teve que perseguir o grupo. "Quando vi depois de 85 metros que o italiano e o russo estavam à minha frente nas raias, pensei: Merda. Foi uma luta feroz no final. "

Mas a determinação de Wetekam deu resultado. Ele melhorou seu tempo em 0,75 segundo. "Não poderia ter sido melhor, o tempo é definitivamente impressionante", disse ele. E ele já tem os olhos no próximo grande objetivo: os Jogos Paralímpicos de 2028 em Los Angeles. "Construímos sobre o que alcançamos agora e esperamos que seja ainda melhor em LA", disse Wetekam. E Schinkitz continua convicta: "O menino ainda tem um potencial incrível".

