Wander Franco, jogador dos Tampa Bay Rays, não cumpre uma intimação na República Dominicana

Horas antes de comparecer ao tribunal, Franco, que é dominicano, dispensou os advogados da empresa Díaz Trueba como seus representantes, que notificaram a juíza Olga Diná Llaverías da impossibilidade de apresentar o jogador perante a juíza e representá-lo no processo de investigação, de acordo com documentos judiciais obtidos pela CNN en Español.

A Procuradoria Geral da República Dominicana ainda não apresentou uma acusação criminal contra Franco.

Apesar da ausência do jogador na quinta-feira, a juíza indicou que o processo deve continuar, dizendo que havia outras opções para seguir em frente, mas ela não forneceu detalhes enquanto falava brevemente com a imprensa do lado de fora do escritório do procurador-geral.

A CNN contactou o agente de Franco, mas até à tarde de quinta-feira não tinha recebido qualquer resposta.

Em 13 de agosto, Franco pareceu rejeitar as acusações contra ele, dizendo no Instagram Live que ele estava focado em melhorar a si mesmo.

TheRays e Franco concordaram mutuamente em 14 de agosto que o shortstop All-Star seria colocado na Lista Restrita.

A MLB posteriormente colocou Franco em licença administrativa em 22 de agosto, depois que as alegações foram divulgadas na mídia dominicana. Em 2 de novembro, no início da entressafra da liga, Franco foi incluído no elenco. Ele pode voltar a ser colocado em licença após o fim da temporada.

Os Rays não quiseram comentar o assunto quando contactados pela CNN na quinta-feira.

Jill Martin, da CNN, contribuiu para a reportagem.

