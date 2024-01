Wander Franco, jogador da MLB, é detido na República Dominicana, acusado de relações com uma menor

Wander Franco, shortstop dos Tampa Bay Rays, foi detido na segunda-feira em Puerto Plata, no norte da República Dominicana, depois de se ter apresentado perante as autoridades para responder a acusações do Ministério Público sobre alegações de ter tido uma relação com um menor.