Volta a França: Etapa 10 interrompida devido a manifestantes no percurso

Todos os pilotos foram obrigados a parar quando os manifestantes se sentaram do outro lado da estrada para bloquear uma passagem livre e segura.

A transmissão mostrou as autoridades no local a resolver o problema enquanto o fumo colorido enchia o ar. As câmaras captaram um momento em que o líder da etapa, Alberto Bettiol, passou habilmente com a sua bicicleta por entre os manifestantes, mas acabou por ter de parar.

Parece que a maioria dos ciclistas foi retida para se reunir e esperar que a estrada fosse desimpedida.

O centro da corrida do Tour de France disse: "A corrida foi neutralizada. A corrida será retomada com os mesmos intervalos de tempo assim que a estrada for desimpedida".

O grupo francês de ação climática Dernière Rènovation reivindicou a responsabilidade pelo protesto de terça-feira.

A organização disse numa declaração no Twitter que "interrompeu a 10ª etapa do Tour de France entre Morzine e Megève na comuna de Magland para parar a corrida louca para a aniquilação da nossa sociedade".

O comunicado refere que o grupo "não pode continuar a ser espetador da catástrofe climática em curso. Restam-nos 989 dias para salvar o nosso futuro, a nossa humanidade".

E continua: "O nosso objetivo é forçar a adoção de legislação que reduza drasticamente as emissões em França, começando pela reforma energética, a área mais suscetível de reunir justiça social e climática atualmente.

"Esta é a nossa última oportunidade de evitar consequências catastróficas e irreversíveis: calor mortal, fenómenos meteorológicos extremos, fome, migrações em massa, conflitos armados... e isto para todas as próximas gerações de seres humanos".

O incidente ocorreu a 36 quilómetros (22,37 milhas) da meta em Megève, França.

A etapa 10 da famosa corrida francesa recomeçou após cerca de 15 minutos de perturbação causada pelos manifestantes.

A CNN contactou os organizadores do Tour para obter comentários.

Fonte: edition.cnn.com