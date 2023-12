Volodymyr Zelensky agradece à equipa ucraniana por "duas horas de felicidade" após a vitória na fase de qualificação para o Campeonato do Mundo

A Ucrânia está agora a apenas uma vitória de chegar ao Campeonato do Mundo do Qatar no final deste ano, precisando de vencer o País de Gales em Cardiff no domingo.

Apesar de uma preparação complicada, que incluiu um mês num campo de treinos na Eslovénia, uma equipa ucraniana emocionada foi uma vencedora merecedora desta noite.

A Ucrânia não jogava uma partida competitiva desde novembro do ano passado, mas estava determinada a dar aos torcedores do seu país algo para comemorar.

"Há alturas em que não são precisas muitas palavras! O orgulho é suficiente! Simplesmente graças a vocês!" disse Zelensky numa publicação no Instagram.

"Duas horas de felicidade a que já não estamos habituados. Eles saíram. Lutaram. Eles perseveraram. Ganharam. Porque são ucranianos!

"Estamos todos a lutar, cada um na sua frente, por isto. Pela nossa bandeira azul e amarela, pelo nosso brasão de armas no coração, pela frase "A Ucrânia ainda não morreu...", que não pode ser silenciada.

"Lutamos, lutamos, resistimos e vencemos".

A Ucrânia esteve muito mais afinada do que o adversário e foi aplaudida por milhares de adeptos ucranianos que criaram uma atmosfera brilhante em Hampden Park.

Os golos de Andriy Yarmolenko e Roman Yaremchuk colocaram os visitantes no controlo do jogo, mas houve alguns momentos de nervosismo na fase final.

Callum McGregor marcou para a Escócia a 10 minutos do fim, dando início a um ataque à baliza ucraniana.

Mas a Ucrânia foi muito forte e defendeu-se com determinação antes de marcar o terceiro golo no último remate do jogo, por intermédio de Artem Dovbyk.

O golo provocou a confusão na bancada, com os adeptos a chorarem, dançarem e cantarem muito depois de os jogadores terem abandonado o relvado.

"Não tenho emoções. Todas as minhas emoções são deixadas no campo de futebol. Esta vitória não foi para mim, nem para os jogadores, foi para o nosso país", disse o exausto selecionador da Ucrânia, Oleksandr Petrakov, aos jornalistas após o jogo.

"Jogámos por aqueles que lutam nas trincheiras, por aqueles que lutam até à última gota de sangue. Sim, demos um pequeno passo em direção ao nosso grande objetivo. Ainda temos o jogo com o País de Gales pela frente e vamos dar tudo por tudo. Somos ucranianos extremamente orgulhosos".

A Ucrânia desloca-se ao País de Gales na quinta-feira e tem de se preparar rapidamente para a final do play-off em Cardiff.

"Falta mais um", disse o astro ucraniano Oleksandr Zinchenko no Instagram após o jogo.

Mitchell McCluskey e Josh Pennington, da CNN, contribuíram para esta reportagem.

