Volkswagen resolve disputa salarial com sindicato IG Metall

Em negociações salariais na Volkswagen, está em discussão a adequação dos salários e a garantia da segurança no emprego. No entanto, a empresa rejeitou os pedidos de aumento salarial do sindicato. Em vez de receber mais renda, os funcionários são esperados para contribuir.

A Volkswagen rejeitou os pedidos de compensação da IG Metall e defende reduções de despesas. O principal negociador da empresa, Arne Meiswinkel, afirmou após o início das negociações: "Em vez de uma sobrecarga financeira, precisamos de alívio. Para isso, a contribuição dos funcionários será necessária". Meiswinkel acrescentou: "Em vez de uma sobrecarga financeira adicional, precisamos de alívio financeiro".

O sindicato calcula que isso equivaleria a uma redução salarial. "É assim que deve ser entendido", disse o principal negociador da IG Metall, Thorsten Gröger, após a conclusão das negociações de três horas. A IG Metall está exigindo um aumento salarial de 7% na VW, assim como para todo o setor.

As negociações giram em torno do acordo salarial, onde a IG Metall está exigindo, entre outras coisas, um aumento salarial de 7%. Além disso, vários outros acordos coletivos estão sendo renegociados, incluindo o acordo sobre segurança no emprego que está em vigor há três décadas, que a Volkswagen encerrou.

O negociador da IG Metall, Gröger, expressou decepção pelo fato de a empresa ainda não ter especificado seus objetivos para o término dos acordos. "Não foi especificado, eles permaneceram gerais", disse Gröger.

"Demissões e demissões em massa permanecem uma possibilidade". As duas partes ainda não agendaram uma data para a próxima rodada de negociações. A obrigação de paz na rodada salarial expira no final de novembro, então greves são possíveis a partir de 1º de dezembro.

Atualmente, a Volkswagen está se concentrando em reduzir despesas em vez de aumentar salários na fabricação de veículos. Meiswinkel sugeriu que o alívio financeiro pode ser alcançado através das contribuições dos funcionários.

