- Volkswagen pretende criar incerteza entre os seus empregados - elogio dos economistas

A Volkswagen está se preparando para uma reunião de funcionários tumultuada. Depois da revelação de terça-feira de que o fechamento de fábricas e demissões não estão mais fora da mesa, a equipe executiva enfrentará questionamentos dos funcionários na quinta-feira. A presidente do conselho de trabalhadores, Daniela Cavallo, espera fortes demonstrações de descontentamento durante o encontro em Wolfsburg. "A força de trabalho está compreensivelmente inquieta no momento", e esse sentimento será expresso na quinta-feira quando o chefe da marca Thomas Schäfer e o CEO do grupo Oliver Blume subirão ao palco.

Enquanto isso, economistas aprovaram as medidas propostas. "As medidas propostas são há muito tempo necessárias para promover uma reviravolta e evitar uma crise", disse Marcel Fratzscher, presidente do Instituto Alemão de Pesquisa Econômica (DIW). O especialista da indústria Stefan Bratzel, do Centro de Gestão Automotiva (CAM) em Bergisch Gladbach, descreveu isso como um necessário chamado de atenção. Sem medidas drásticas, a Volkswagen poderia acabar precisando de uma reestruturação em alguns anos. "A situação ainda é gerenciável, mas daqui a alguns anos pode se tornar ameaçadora de existência". Agora é a hora de agir, "e isso não pode ser feito delicadamente", ele acrescentou.

Proteção de emprego após três décadas revogada

O maior fabricante de carros da Europa declarou na terça-feira que intensificaria suas medidas de corte de custos para a marca principal VW devido à situação deteriorada. O acordo com o conselho de trabalhadores para garantir empregos até 2029 será rescindido após 30 anos, e o fechamento de instalações alemãs inteiras não estará mais fora de questão. O sindicato e o conselho de trabalhadores declararam imediatamente uma forte oposição. O líder distrital da IG Metall, Thorsten Gröger, descreveu isso como um "plano precipitado" que "abalou os alicerces da Volkswagen".

O presidente da CDU, Friedrich Merz, viu a intensificação da austeridade fiscal da Volkswagen como um chamado de atenção para a política econômica do governo federal. "A Alemanha não é competitiva o suficiente", criticou Merz em um evento da CDU em Osnabrück. Isso se aplica não apenas à Volkswagen, mas também a grandes partes da indústria alemã - além do setor automotivo, também química e engenharia mecânica, Merz explicou. Acima de tudo, o ambiente político é responsável por isso.

O Ministro Federal da Economia, Robert Habeck, afirmou em relação à crise da VW: Decisões devem ser tomadas em colaboração próxima com os parceiros sociais, e o objetivo deve ser manter a Alemanha como um robusto centro automotivo. "Todas as partes envolvidas devem cumprir sua responsabilidade para com os funcionários nos locais". Habeck considerou a indústria automotiva como uma pedra angular da base industrial da Alemanha. "Isso deve continuar a ser o caso".

Economistas rejeitam resgate do estado

Economistas líderes aconselharam os políticos a não implementar medidas de resgate direcionadas para evitar o fechamento iminente de fábricas. "A política deve ficar de fora dessa renovação e evitar o erro de manter estruturas antiquadas e atrapalhar a necessária transformação", enfatizou o presidente do DIW, Marcel Fratzscher. "A falta de sustentabilidade futura da Volkswagen é principalmente devido às próprias más decisões, não pela culpa da política".

Veronika Grimm, membro do Conselho de Experts Econômicos, também alertou contra a intervenção direta do estado. Embora o estado tenha um papel em facilitar a mudança estrutural, "salvar diretamente a indústria automotiva não é a resposta", ela disse ao "Rheinische Post".

Os estados federais defendem seus sites

O Ministro Presidente de Baixa Saxônia, Stephan Weil, havia anteriormente instado a Volkswagen a evitar o fechamento de fábricas. Embora reconhecendo a necessidade de ação na Volkswagen, o político do SPD, que também faz parte do conselho de supervisão da empresa, disse: "Esperamos que a questão do fechamento de locais não surja se alternativas viáveis forem empregadas". O governo do estado dará uma atenção especial a esse assunto. Baixa Saxônia é o local mais importante da Volkswagen, com fábricas em Wolfsburg, Emden, Braunschweig, Hannover, Salzgitter e Osnabrück.

O Ministro da Economia da Saxônia, Martin Dulig (SPD), cujo estado abriga três fábricas da Volkswagen, expressou preocupações após o anúncio da empresa. "O Estado Livre fica ao lado de todos os locais saxônicos e apoiawholeheartedly nossos colegas em Zwickau, Chemnitz e Dresden", declarou ele em um comunicado. Notavelmente, a fábrica de veículos elétricos puros em Zwickau atualmente luta com uma demanda fraca por veículos elétricos. Dulig apoia os chamados para reintroduzir um incentivo à venda para veículos elétricos. As vendas de carros elétricos diminuíram significativamente após o governo federal ter descontinuado o subsídio anterior de compra em 2023.

A Comissão, composta por economistas e especialistas, aprovou coletivamente as medidas de corte de custos propostas pela Volkswagen. Após a revelação de fechamentos de fábricas e demissões, Robert Habeck, Ministro Federal da Economia, enfatizou a importância de colaborar de perto com os parceiros sociais para manter a Alemanha como um robusto centro automotivo.

Leia também: