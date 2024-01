Vitória do Liverpool leva a luta pelo título da Premier League para a última jornada

A vitória de virada por 2 a 1 contra o Southampton na noite de terça-feira significa que os homens de Jurgen Klopp têm uma chance de vencer o Campeonato Inglês neste fim de semana.

Como o próprio Klopp disse após o jogo, "não é provável, mas é possível", uma vez que o Manchester City, líder do campeonato, está um ponto à frente e pode garantir o terceiro título em quatro épocas se vencer o Aston Villa em casa no domingo.

Mas o Villa é dirigido pelo célebre ex-capitão do Liverpool, Steven Gerrard, e participar na conquista do 20º título do Liverpool seria a redenção para um homem que nunca ganhou a liga com o clube da sua cidade natal. Seria o tipo de história fantasiosa escrita por um argumentista de Hollywood, mas no futebol já aconteceram coisas mais estranhas.

Afinal de contas, no início do ano, o Liverpool estava 14 pontos atrás do City - mas 15 vitórias e dois empates no campeonato desde 15 de janeiro deram aos Reds a oportunidade de conquistar o segundo título sob o comando de Klopp.

"Se eu estivesse noutra situação, não me sentiria já campeão. Do meu ponto de vista, no segundo lugar, estamos a pensar que, claro, o City vai ganhar esse jogo. Mas é o futebol", disse Klopp aos jornalistas.

"Muitas coisas acontecem durante esta segunda parte da época. Acho que se nos tornássemos campeões também seria merecido, mas para isso temos de ganhar e depois logo se vê."

O Liverpool tem de se concentrar no próximo jogo, que consiste em vencer o Wolves em Anfield, e esperar que o Villa desempenhe o seu papel na manutenção do objetivo de Klopp de conquistar os três troféus nacionais e a Liga dos Campeões.

É um bom presságio para Klopp o facto de ter feito nove alterações à equipa que venceu o Chelsea nos penáltis na final da Taça de Inglaterra, no domingo, e que, mesmo assim, venceu o Southampton fora de casa.

Takumi Minamino e Joel Matip marcaram para os Reds em St Mary's, depois de Nathan Redmond ter dado ao Southampton uma vantagem inicial.

"Vi desempenhos incríveis", disse Klopp.

"Estou muito feliz com o desempenho. Estes rapazes. [É como ter um Ferraris na garagem e deixá-los sair e eles fazem-no diretamente assim."

O Liverpool tem ainda dois jogos para disputar naquela que pode ser uma época incrível. Primeiro, há o Wolves e depois a final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid no final do mês.

Dois troféus - a Taça da Liga e a Taça de Inglaterra - já conquistados, dois possivelmente ainda por vir.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com