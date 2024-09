- "Vitória da Medalha de Ouro para Hiltrop e Schmidt na Competição Paralímpica de Atiramento de Martelo"

O lance final foi pelo primeiro lugar. A competidora Natascha Hiltrop garantiu a primeira colocação nos Jogos Paralímpicos. Usando um rifle de pequeno calibre, a atleta de 32 anos de Bonn conseguiu superar a eslovaca Veronika Vadovicova por pouco. "Estou exausta e cansada, mas ainda muito feliz e aliviada", declarou Hiltrop.

Hiltrop já havia ganhado ouro três anos atrás em Tóquio, mas com uma carabina de ar. Em Châteauroux, ela estava na sexta posição após a rodada preliminar. Ela liderou por muito tempo na final, mas acabou ficando para trás de Vadovicova. No entanto, a competidora cometeu um erro e Hiltrop conseguiu ultrapassá-la com seu último tiro. "O que aconteceu aqui hoje é simplesmente incrível", elogiou o treinador nacional Rudi Krenn.

A noite foi coroada com sucesso por Maurice Schmidt, que garantiu a quarta medalha de ouro para o Comitê Paralímpico Alemão no esgrima em cadeira de rodas. Ele derrotou o defensor do título britânico Piers Gilliver por 15:8 e foi recebido com gritos entusiasmados de "Maurice, Maurice".

Antes disso, a velocista Irmgard Bensusan ganhou bronze na sua penúltima prova dos Jogos Paralímpicos nos 200 metros. A atleta de 33 anos terminou em 26,77 segundos, atrás das duas holandesas Kimberly Alkemade (25,24 segundos) e Marlene van Gansewinkel (26,14).

Na sexta-feira, Bensusan terá outra chance de ganhar uma medalha nos 100 metros. Após os Jogos Paralímpicos, ela retornará ao seu país natal, a África do Sul, após dez anos na Alemanha.

Atleta paralímpico alemão sênior fica perto do pódio

A atleta paralímpica alemã sênior Heidemarie Dresing ficou perto de uma medalha no início das competições de adestramento. A atleta de 69 anos abriu a prova e ficou em quarto lugar na classe II com Dooloop. Ela ficou a 0,311% do bronze.

"Estou um pouco decepcionada, mas também muito orgulhosa de ainda poder fazer isso", disse Dresing. "Foi muito barulhento nas arquibancadas e meu cavalo não gostou do aquecimento. Ele estava sempre distraído, muito tenso e nervoso."

Time de basquete em cadeira de rodas avança com convicção para as semifinais

O time de basquete em cadeira de rodas está atrás de sua primeira medalha desde 1992. Contra a Espanha, o time treinado por Michael Engel venceu por 57:49 (26:19) e avançou para as semifinais na quinta-feira. Thomas Boehme brilhou com 26 pontos e 15 rebotes. "Excelente. Defensivamente, fizemos um trabalho incrível contra uma das melhores equipes ofensivas do mundo. Nós os cansamos de verdade", disse o treinador Engel.

O tenista de mesa Thomas Schmidberger já garantiu a próxima medalha. Com uma vitória de 3 a 0 sobre o francês Florian Merrien, o atleta paralisado do Borussia Düsseldorf não apenas avançou para as semifinais, como também pode comemorar pelo menos o bronze. "Na quinta-feira, continua. Acho que sou difícil de vencer", disse o atleta de 32 anos. Schmidberger já havia ganhado a prata no duplas com Valentin Baus.

Time de vôlei sentado enfrenta a Bósnia nas semifinais

O time alemão de vôlei sentado perdeu seu último jogo do grupo contra o favorito ao ouro, o Irã, com o gigante de 2,46 metros Morteza Mehrzadselakjani por 0 a 3. "O Irã é simplesmente em outra liga. Morteza é apenas uma pequena parte do quebra-cabeça", disse o treinador nacional Christoph Herzog.

O adversário nas semifinais na quinta-feira será a Bósnia e Herzegovina. "Este será o jogo mais importante dos últimos anos. Sabemos que podemos vencê-los", declarou Herzog. "Tudo ou nada contra a Bósnia."

O Comitê Paralímpico Alemão já conquistou medalhas em diversas modalidades. Além do ouro de Hiltrop no tiro com rifle e de Schmidt na esgrima em cadeira de rodas, a velocista Irmgard Bensusan ficou perto do pódio, ficando em quarto lugar com 0,311% de diferença.

