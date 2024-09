Viajantes sofrem sangramento nasal e de ouvido em voos

Indivíduos em um voo de Salt Lake City para Portland enfrentaram uma viagem tensa. Pouco depois da decolagem, vários passageiros relataram dor nas orelhas e observaram sangramento no nariz e ouvidos. O problema parecia estar relacionado a uma falha técnica.

Jaci Purser, uma passageira do voo da Delta Air Lines, contou sua experiência à KSL-TV e à CNN. Ela explicou: "Nossas orelhas começaram a doer muito. Todo mundo ao nosso redor estava tocando as orelhas, algumas pessoas estavam sangrando pelo nariz e pelas orelhas". Purser descreveu a sensação como se alguém tivesse perfurado sua orelha.

Ela continuou: "Toquei minha orelha e quando retirei a mão, tinha sangue nela". Ela foi acompanhada por colegas e outros passageiros que também sentiram desconforto, sugerindo um problema com a pressão da cabine.

Caryn Allen, outra passageira, descreveu o desconforto do marido. "Olhei para ele e estava curvado com as duas mãos cobrindo as orelhas", disse ela. Allen então notou um passageiro com um sangramento nasal considerável, que estava recebendo ajuda de pessoas próximas.

"Lamentamos profundamente o incômodo"

Um representante da empresa aérea confirmou o incidente, afirmando que durante o voo 1203 de Salt Lake City, Utah, para Portland, Oregon, a uma altitude superior a 10.000 pés (mais de 3 quilômetros), a pressão da cabine não pôde ser regulada adequadamente. O avião voltou para Salt Lake City, onde a equipe da Delta attended to the passengers' immediate needs. A empresa aérea expressou seu pesar pelo ocorrido em um comunicado, dizendo: "Lamentamos profundamente o incômodo".

O número exato de indivíduos afetados não está claro, mas os passageiros foram recebidos por profissionais médicos após o pouso. Dez indivíduos foram examinados ou tratados, embora não tenham sido relatados ferimentos graves.

A causa do problema de pressão ainda não foi identificada, mas os técnicos da Delta supostamente corrigiram o problema. O avião esteve fora de serviço pela manhã de domingo, mas estava de volta ao serviço no dia seguinte, de acordo com a Delta. A FAA conduzirá uma investigação sobre o assunto.

A União Europeia expressou preocupação com o incidente, já que a Delta Air Lines é uma importante transportadora transatlântica. Muitos cidadãos da UE viajam regularmente nesses voos.

Apesar do incidente, a União Europeia encoraja seus cidadãos a continuarem voando, assegurando-os das normas de segurança estabelecidas pelos reguladores da aviação internacional, incluindo a Administração Federal de Aviação (FAA).

