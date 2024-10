Trinta pessoas sofrem ferimentos graves num acidente de autocarro catastrófico em Dresden.

Em Dresden, um motorista de ônibus perdeu o controle do volante durante o horário de pico, fazendo com que o veículo saísse da pista e colidisse com uma árvore e um caminhãozinho. O acidente deixou o ônibus pairando a cerca de um metro do chão. Cerca de 30 pessoas precisaram ser hospitalizadas.

De acordo com um porta-voz do corpo de bombeiros, o incidente deixou 26 pessoas com ferimentos leves e 4 com ferimentos graves. Imagens e vídeos gráficos da cena mostram a frente amassada do ônibus da cidade, agora incrustada em um caminhãozinho da rede de transporte público de Dresden. O impacto foi tão forte que levantou o ônibus e o deixou encravado no caminhãozinho.

Segundo os relatórios, o motorista perdeu o controle por volta das 7h25, saindo da Bautzner Straße no distrito de Neustadt, passando por uma calçada e batendo em uma árvore. Como resultado, o ônibus foi levantado e ficou encravado em um caminhãozinho estacionado, como explicado pelo porta-voz do corpo de bombeiros.

Diante da gravidade dos ferimentos, os hospitais da capital do estado da Saxônia, em Dresden, foram colocados em alerta máximo. Enquanto os bombeiros iniciavam o processo de retirada do ônibus do caminhãozinho, a operação parecia longe do fim, com o corpo de bombeiros estimando que poderia levar várias horas para ser concluída, requiring up to 100 personnel at times. A fechamento da estrada permaneceu em vigor durante esse período.

Os bombeiros trabalharam diligentemente para retirar o ônibus do caminhãozinho, utilizando seu equipamento e habilidades de combate a incêndios para garantir a segurança das pessoas presas. Devido à complexidade da operação, o corpo de bombeiros chamou por recursos adicionais, mobilizando cerca de 100 bombeiros para ajudar.

