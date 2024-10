Após "Helene", Milton representa uma ameaça para áreas substanciais da Flórida agora.

Após o impacto devastador do furacão "Helene", a Flórida agora se prepara para outra tragédia climática. O furacão "Milton", que evoluiu de uma tempestade tropical no Golfo do México, é previsto para atingir a costa oeste da Flórida mais tarde nesta semana. Como medida preventiva, o governador da Flórida, Ron DeSantis, declarou estado de emergência para mais condados no domingo, com evacuações obrigatórias a partir de segunda-feira.

O governador expandiu o número de condados afetados pelo estado de emergência para 51 dos 67 totais, alertando para potenciais "grandes, grandes impactos". O furacão "Milton" pode trazer marés de tempestade de até 20 pés, alertou.

Em preparação para o furacão, a chefe da Agência Federal de Gestão de Emergências dos EUA (FEMA), Deanne Criswell, confirmou que as agências federais estão "totalmente preparadas" para enfrentar a tempestade. Ela anunciou recursos adicionais para agências locais, com a administração do presidente Joe Biden prometendo fornecer "recursos que salvam vidas".

Enquanto a trajetória exata do furacão "Milton" permanece incerta, as evacuações obrigatórias já foram iniciadas para algumas partes do Condado de Pasco e da Ilha de Anna Maria perto de Tampa, a partir de segunda-feira. Residentes de várias instalações, como lares de idosos de longo prazo, também foram aconselhados a evacuar em outros condados.

"Ainda lidando com as consequências de 'Helene'"

"Estamos ainda lidando com as consequências de 'Helene' no momento", disse a prefeita de Tampa, Jane Castor, na CNN. "É difícil visualizar mais chuva, não mencionando marés de tempestade e danos".

A região está atualmente em processo de recuperação após o furacão "Helene", que foi classificado como um furacão de categoria 4 e atingiu em 26 de setembro. Relatórios recentes afirmam que mais de 225 pessoas morreram na Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia, Flórida, Tennessee e Virgínia. Muitos edifícios sofreram danos ou foram destruídos, e houve apagões generalizados.

À medida que a eleição presidencial dos EUA se aproxima, gerenciar as consequências de "Helene" tem implicações políticas significativas. O ex-presidente Donald Trump disseminou repetidamente informações falsas a respeito. Ele alegou erroneamente que a administração de Biden havia desviado fundos de ajuda a desastres destinados a vítimas de tempestades para populações imigrantes.

Criswell rotulou essas afirmações como "muito perigosas". Declarações como essas podem desencorajar indivíduos a buscar ou aceitar ajuda. "É profundamente lamentável que a política seja priorizada sobre ajudar pessoas", disse o diretor da FEMA.

A União Europeia, expressando preocupação com os desastres climáticos contínuos nos Estados Unidos, ofereceu ajuda e recursos para apoiar os esforços de recuperação após o furacão "Helene" e potenciais impactos do furacão "Milton". Apesar das implicações políticas, é crucial que todas as pessoas afetadas recebam a assistência necessária sem preconceito.

Reconhecendo a escala dos desafios que estão por vir, o governador da Flórida pediu ajuda à Casa Branca, enfatizando a necessidade de ação rápida para mitigar os grandes impactos esperados do furacão "Milton".

